En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 3,68% en mai en France, selon la PFA.
- Schneider Electric choisi par SoftBank pour son projet d'IA en France.
- Saint-Gobain cède ses sociétés HKO et Deltec.
- Peugeot (Stellantis) signale une croissance des commandes de véhicules électriques auprès des particuliers, dans un entretien à Bloomberg.
- BNP Paribas relève les objectifs de sa banque commerciale en Belgique.
- Ipsen lance sa cinquième opération d'actionnariat salarié à l'échelle mondiale.
- Worldline annonce la finalisation de la cession du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels au Groupe Magellan Partners.
- OPmobility et Yanfeng ont finalisé le renforcement de leur coentreprise chinoise YFPO.
- Réalités reporte la publication de ses comptes.
- Maisons du Monde rouvre son magasin de Toulouse Blagnac avec son nouveau concept dédié aux centres commerciaux.
- Archos émet des BSA.
- Advicenne obtient le remboursement de Likozam en France.
- Winamp finalise la restructuration de sa dette.
- Atari rachète le développeur mobile Hipster Whale.
- Capital B acquiert de nouveaux bitcoins.
- L'OL Lyonnes (Eagle Football), large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France.
- Les principales publications du jour: Catana… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le conseil d'administration d'Universal Music Group rejette l'offre non sollicitée de Pershing Square (Bill Ackman) valorisant le groupe à 65 MdUSD.
- Castlelake envisage une offre de rachat sur easyJet, mais est encore en phase de réflexion.
- UCB et Biogen annoncent des résultats positifs pour l'étude de phase 3 sur le DZP.
- HSBC Holdings veut relancer son activité de banque d’investissement à Hong Kong.
- Novartis présente des données positives pour Pluvicto et un candidat radiopharmaceutique expérimental dans le cancer de la prostate.
- Bayer atteint le critère d'évaluation principal de l'essai de phase II Aracog.
- Le PDG du groupe de défense tchèque CSG confirme la poursuite des négociations pour une prise de participation dans KNDS.
- Landis+Gyr confirme ses perspectives à moyen terme.
- Rio Tinto lance la mise en service de l'extension de sa fonderie bas carbone au Québec pour 1,5 milliard de dollars.
- Swiss Life achève son programme de rachat d'actions de 750 millions de francs suisses.
- Moody's relève la note de solidité financière de Generali de A2 à A1.
- Recticel acquiert Isopanel pour 16,5 millions d'euros.
- Leonardo annonce une commande de deux avions C-27J Spartan par le ministère de l'Intérieur roumain.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Les premiers PC Windows équipés de puces Nvidia arriveront d'ici la fin de l'année, pour concurrencer AMD et Intel.
- Meta mise sur un pendentif IA et des vêtements connectés pour relancer son hardware, selon The Information.
- Yum! Brands négocie la cession de Pizza Hut à LongRange Capital.
- Berkshire Hathawayva racheter Taylor Morrison pour 6,8 MdUSD en numéraire.
- SLB annonce son intention d'acquérir Tachyus.
- Devon Energy reçoit une offre de 8 milliards de dollars de Stone Ridge pour ses actifs dans le schiste de Marcellus.
- Pfizer annonce que l'association Talzenna et Xtandi améliore la survie sans progression radiographique de plus de 50% dans le cancer de la prostate métastatique.
- Revolution Medicines affirme que son traitement contre le cancer du pancréas double la survie et améliore la qualité de vie.
- Michael Dell annonce la réception du premier système Dell Technologies équipé de la puce Nvidia Vera Rubin NVL72.
- Quantinuum envisage d'augmenter d'environ 10% la taille et la fourchette de prix de son IPO, selon Bloomberg News.
- Les principales publications du jour : Hewlett Packard Enterprise Company, Credo Technology Group Holding Ltd…
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank annonce un investissement record de 75 milliards d'euros en France. Le groupe devient par ailleurs la première capitalisation japonaise devant Toyota.
- Le PDG de Nvidia dévoile la puce PC RTX Spark conçue avec MediaTek.
- Minimax envisage une introduction en bourse sur le marché STAR de Shanghai.
- Les principales publications du jour: Meituan.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'IA fait de l'énergie le secteur d'activité le plus en vogue aux Etats-Unis (Axios).
- Comment le Brexit a sapé l'Occident (Bloomberg).
- Génération stackeur : ils ne cherchent plus un job, ils gèrent un portefeuille de revenus (L'ADN).
- Comment les dirigeants devraient parler de l'IA (The Economist).
- Une mauvaise évaluation de la productivité européenne (Project Syndicate).
- Edgar Morin, un siècle de sagesse en trois leçons (The Conversation).
- Passion licorne (L'Histoire).
- Le dollar est (et reste) un accident (Foreign Policy).
- Pourquoi la meilleure cuisine britannique est en réalité française (Financial Times).
- Bill Gates a passé des années à se forger une image. Aujourd’hui, celle-ci commence à s’effriter (Wall Street Journal).