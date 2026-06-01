En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 3,68% en mai en France, selon la PFA.
  • Schneider Electric choisi par SoftBank pour son projet d'IA en France.
  • Saint-Gobain cède ses sociétés HKO et Deltec.
  • Peugeot (Stellantis) signale une croissance des commandes de véhicules électriques auprès des particuliers, dans un entretien à Bloomberg.
  • BNP Paribas relève les objectifs de sa banque commerciale en Belgique.
  • Ipsen lance sa cinquième opération d'actionnariat salarié à l'échelle mondiale.
  • Worldline annonce la finalisation de la cession du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels au Groupe Magellan Partners.
  • OPmobility et Yanfeng ont finalisé le renforcement de leur coentreprise chinoise YFPO.
  • Réalités reporte la publication de ses comptes.
  • Maisons du Monde rouvre son magasin de Toulouse Blagnac avec son nouveau concept dédié aux centres commerciaux.
  • Archos émet des BSA.
  • Advicenne obtient le remboursement de Likozam en France.
  • Winamp finalise la restructuration de sa dette.
  • Atari rachète le développeur mobile Hipster Whale.
  • Capital B acquiert de nouveaux bitcoins.
  • L'OL Lyonnes (Eagle Football), large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France.
  • Les principales publications du jourCatanaLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le conseil d'administration d'Universal Music Group rejette l'offre non sollicitée de Pershing Square (Bill Ackman) valorisant le groupe à 65 MdUSD.
  • Castlelake envisage une offre de rachat sur easyJet, mais est encore en phase de réflexion.
  • UCB et Biogen annoncent des résultats positifs pour l'étude de phase 3 sur le DZP.
  • HSBC Holdings veut relancer son activité de banque d’investissement à Hong Kong.
  • Novartis présente des données positives pour Pluvicto et un candidat radiopharmaceutique expérimental dans le cancer de la prostate.
  • Bayer atteint le critère d'évaluation principal de l'essai de phase II Aracog.
  • Le PDG du groupe de défense tchèque CSG confirme la poursuite des négociations pour une prise de participation dans KNDS.
  • Landis+Gyr confirme ses perspectives à moyen terme.
  • Rio Tinto lance la mise en service de l'extension de sa fonderie bas carbone au Québec pour 1,5 milliard de dollars.
  • Swiss Life achève son programme de rachat d'actions de 750 millions de francs suisses.
  • Moody's relève la note de solidité financière de Generali de A2 à A1.
  • Recticel acquiert Isopanel pour 16,5 millions d'euros.
  • Leonardo annonce une commande de deux avions C-27J Spartan par le ministère de l'Intérieur roumain.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Les premiers PC Windows équipés de puces Nvidia arriveront d'ici la fin de l'année, pour concurrencer AMD et Intel.
  • Meta mise sur un pendentif IA et des vêtements connectés pour relancer son hardware, selon The Information.
  • Yum! Brands négocie la cession de Pizza Hut à LongRange Capital.
  • Berkshire Hathawayva racheter Taylor Morrison pour 6,8 MdUSD en numéraire.
  • SLB annonce son intention d'acquérir Tachyus.
  • Devon Energy reçoit une offre de 8 milliards de dollars de Stone Ridge pour ses actifs dans le schiste de Marcellus.
  • Pfizer annonce que l'association Talzenna et Xtandi améliore la survie sans progression radiographique de plus de 50% dans le cancer de la prostate métastatique.
  • Revolution Medicines affirme que son traitement contre le cancer du pancréas double la survie et améliore la qualité de vie.
  • Michael Dell annonce la réception du premier système Dell Technologies équipé de la puce Nvidia Vera Rubin NVL72.
  • Quantinuum envisage d'augmenter d'environ 10% la taille et la fourchette de prix de son IPO, selon Bloomberg News.
  • Les principales publications du jour : Hewlett Packard Enterprise CompanyCredo Technology Group Holding Ltd

D'Asie et d'ailleurs

  • SoftBank annonce un investissement record de 75 milliards d'euros en France. Le groupe devient par ailleurs la première capitalisation japonaise devant Toyota.
  • Le PDG de Nvidia dévoile la puce PC RTX Spark conçue avec MediaTek.
  • Minimax envisage une introduction en bourse sur le marché STAR de Shanghai.
  • Les principales publications du jour: Meituan.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures