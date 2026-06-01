Bourse : Softbank choisit Schneider, de l'intérêt pour easyJet, Nvidia attaque AMD et Intel

IA partout : Nvidia inonde le PC (puces Windows, RTX Spark, Vera Rubin chez Dell), SoftBank officialise ses milliards en France et passe devant Toyota, et l'énergie devient le secteur le plus couru des Etats-Unis.