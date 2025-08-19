Des promesses dans la torpeur aoûtienne

Le sommet Trump-Zelensky-UE a peut-être accouché d'une souris, ou peut-être pas. Les marchés, qui ont l'air un peu attentistes dans l'attente du prochain rebondissement, retiennent leur souffle avant Jackson Hole. La pression va donc doucement se déplacer sur Jerome Powell, qui commence à avoir l'habitude puisqu'une partie de l'équipe en place à la Maison Blanche lui veut du mal, tandis que l'autre partie ne lui veut pas de bien.