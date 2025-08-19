En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Vinci décroche un contrat en Australie sur l'Eastern Freeway.
  • Aéroports de Paris annonce une légère croissance du trafic en juillet.
  • BioMérieux obtient l'autorisation de la FDA pour son test Spotfire.
  • Frey, allié à Cale Street, rachète trois outlets italiens pour 410 MEUR et leur société de gestion spécialisée.
  • Eagle Football signe Dominik Greif pour 4 MEUR.
  • Le projet d'OPA simplifée à 0,033 EUR de Novaagro sur AgroGénération a été déposé.
  • Acheter-Louer achète des solana.
  • Metavisio lève 1,5 MEUR brut via une opération réservée à 0,01 EUR et annonce mettre fin à son programme d'OCABSA.
  • Les principales publications du jour : … Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Mediobanca obtient l'accord de la BCE pour l'acquisition de Banca Generali.
  • Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine.
  • Skanska remporte un contrat de 249 millions de dollars pour des travaux sur un pont à New York.
  • Moody’s place sous revue pour relèvement la note B3 de Peach Property.
  • Coloplast affiche un bénéfice net en baisse au troisième trimestre fiscal, mais un chiffre d'affaires en hausse.
  • DocMorris enregistre une perte accrue au premier semestre.
  • Medartis relève ses prévisions annuelles.
  • Basilea affiche un bénéfice net en baisse au premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
  • La Banque Cantonale de Genève ralentie par les taux d'intérêts au premier semestre.
  • Idorsia va racheter 755 millions de francs suisses d'obligations convertibles.
  • Les principales publications du jourColoplastInvestment AB Latour, PSP Swiss, DocMorris, Basilea

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP augmente son bénéfice grâce à la demande chinoise de cuivre.
  • CSL va licencier jusqu'à 15% de ses effectifs et céder sa division vaccins contre la grippe.
  • Woodside affiche une baisse de 24% de son bénéfice au premier semestre en raison de la baisse des prix et des coûts d'amortissement.
  • La société sud-africaine MTN fait l'objet d'une enquête américaine concernant ses activités en Afghanistan.
  • Santos signale un retard dans la finalisation de l'accord avec le consortium mené par une filiale d'Adnoc.
  • Fujitsu signe un accord de licence avec Palantir.
  • Shein envisage de rapatrier son siège en Chine pour séduire Pékin dans le but de pouvoir réaliser une IPO à Hong Kong, après avoir reçu un accueil plus que tiède à New York et à Londres.
  • Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, BHPPop Mart International, Woodside, CSLWuXi Biologics

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures