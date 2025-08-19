En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Vinci décroche un contrat en Australie sur l'Eastern Freeway.
- Aéroports de Paris annonce une légère croissance du trafic en juillet.
- BioMérieux obtient l'autorisation de la FDA pour son test Spotfire.
- Frey, allié à Cale Street, rachète trois outlets italiens pour 410 MEUR et leur société de gestion spécialisée.
- Eagle Football signe Dominik Greif pour 4 MEUR.
- Le projet d'OPA simplifée à 0,033 EUR de Novaagro sur AgroGénération a été déposé.
- Acheter-Louer achète des solana.
- Metavisio lève 1,5 MEUR brut via une opération réservée à 0,01 EUR et annonce mettre fin à son programme d'OCABSA.
- Les principales publications du jour : … Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Mediobanca obtient l'accord de la BCE pour l'acquisition de Banca Generali.
- Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine.
- Skanska remporte un contrat de 249 millions de dollars pour des travaux sur un pont à New York.
- Moody’s place sous revue pour relèvement la note B3 de Peach Property.
- Coloplast affiche un bénéfice net en baisse au troisième trimestre fiscal, mais un chiffre d'affaires en hausse.
- DocMorris enregistre une perte accrue au premier semestre.
- Medartis relève ses prévisions annuelles.
- Basilea affiche un bénéfice net en baisse au premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
- La Banque Cantonale de Genève ralentie par les taux d'intérêts au premier semestre.
- Idorsia va racheter 755 millions de francs suisses d'obligations convertibles.
- Les principales publications du jour : Coloplast, Investment AB Latour, PSP Swiss, DocMorris, Basilea…
D'Amérique du Nord
- La Maison Blanche envisagerait de prendre une participation de 10% dans Intel, selon Bloomberg. Par ailleurs, SoftBank va acquérir pour 2 milliards de dollars d'actions Intel.
- Le Royaume-Uni a accepté de renoncer à l'obligation d'instaurer une porte dérobée sur les produits Apple.
- Palo Alto gagne 5% hors séance après ses trimestriels.
- Tesla lance sa Model Y L en Chine à partir d'environ 47 200 dollars.
- The Hershey nomme Huong Maria Kraus au poste de présidente.
- Les principales publications du jour : The Home Depot, Medtronic, Keysight Technologies, Viking Holdings, Amer Sports, XPeng, Toll Brothers …
D'Asie et d'ailleurs
- BHP augmente son bénéfice grâce à la demande chinoise de cuivre.
- CSL va licencier jusqu'à 15% de ses effectifs et céder sa division vaccins contre la grippe.
- Woodside affiche une baisse de 24% de son bénéfice au premier semestre en raison de la baisse des prix et des coûts d'amortissement.
- La société sud-africaine MTN fait l'objet d'une enquête américaine concernant ses activités en Afghanistan.
- Santos signale un retard dans la finalisation de l'accord avec le consortium mené par une filiale d'Adnoc.
- Fujitsu signe un accord de licence avec Palantir.
- Shein envisage de rapatrier son siège en Chine pour séduire Pékin dans le but de pouvoir réaliser une IPO à Hong Kong, après avoir reçu un accueil plus que tiède à New York et à Londres.
- Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, BHP, Pop Mart International, Woodside, CSL, WuXi Biologics…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La saga de la 3e brigade Azov : des tranchées du Donbass aux marches du pouvoir (Intelligence Online).
- Comment l'Angleterre pourrait-elle manquer d'eau ? (The Guardian, en anglais).
- Des drones ou des hommes : le problème de l’infanterie dans la guerre contemporaine (Le Grand Continent).
- Ces 8 expressions étonnantes employant d'insolites petits mots disparus (Historia).
- Une nouvelle étude réfute une critique courante visant la transparence salariale (Harvard Business Review, en anglais).
- Adam Smith a 250 ans (Project Syndicate, en anglais).
- La nouvelle géographie des biens volés (The Economist, en anglais).