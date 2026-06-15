En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • La FDA approuve l'extension d'indication du traitement de Sanofi contre le diabète de type 1, incluant les enfants.
  • Saint-Gobain poursuit son recentrage avec la cession de ses activités nordiques de distribution.
  • Schneider Electric et Hon Hai (Foxconn) vont collaborer sur les centres de données dédiés à l'IA.
  • Renault inaugure un nouveau pôle de production pour le Boreal en Turquie.
  • Renault et Thales présentent un véhicule tactique destiné aux forces militaires terrestres.
  • Dassault Systèmes réalise une émission obligataire de 1 MdEUR.
  • Alstom envisage de céder une usine à l'allemand Rheinmetall, selon La Lettre.
  • JCDecaux lance un programme de rachat d'actions de 0,15% de son capital.
  • Le regroupement d'actions Worldline finalisé.
  • Inventiva rembourse ses prêts BEI, rachète une partie des BSA BEI et émet les deux premières tranches de son nouveau financement.
  • Drone Volt renforce sa présence dans l'énergie en Norvège et en Australie.
  • Herige prévoit une acquisition en Loire-Atlantiqu.
  • TBSO met en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.
  • Forsee Power fournit ses systèmes Pulse Plus Rail à Wabtec.
  • Graines Voltz met fin à son contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont.
  • LightOn adapte son modèle open source de compréhension documentaire à la langue arabe.
  • Les principales publications du jourAéroports de Paris (trafic mensuel).

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • HSBC exposée à hauteur de 400 MUSD face au groupe émirati IFFCO après l'échec des négociations sur la dette.
  • Allianz en pole position pour le rachat de HSBC Life Singapore.
  • Nordea intègre l'OMX Copenhague au détriment de Bavarian Nordic.
  • AstraZeneca reçoit le feu vert de la FDA pour la combinaison Truqap dans le cancer de la prostate avec déficit en PTEN.
  • Shell envisage la cession de ses parcs éoliens en mer.
  • Rheinmetall s'inquiète pour le projet de char franco-allemand face aux réductions budgétaires.
  • Holcim obtient le feu vert conditionnel de la Commission européenne pour l'acquisition de l'allemand Xella pour 1,85 MdEUR.
  • Telia signe un protocole d'accord avec KTH et Brookfield pour des applications d'IA souveraine.
  • Partners Group dément les rumeurs de gel de ses fonds evergreen et exclut toute modification de leurs conditions de liquidité.
  • Avolta refinance partiellement 750 millions d'euros d'obligations de premier rang.
  • Les actionnaires d'Aedifica approuvent la fusion avec Cofinimmo.

D'Amérique du Nord

  • SpaceX concrétise son introduction en bourse.
  • Amazon aurait alerté sur les modèles d'IA d'Anthropic avant les restrictions imposées par le gouvernement américain.
  • Une usine de composants d'iPhone (Apple) de Tata en Inde accusée de polluer les eaux agricoles.
  • Mark Zuckerberg admet que Meta a commis des erreurs dans la réorganisation de ses effectifs liée à l'IA.
  • Walmart convoquée par le régulateur chinois pour des questions de sécurité alimentaire.
  • Woodside Energy serait dans le collimateur d'Exxon, selon Bloomberg.
  • Amgen condamné à verser 20,2 millions de dollars dans un litige sur des brevets d'anticorps.
  • OpenAI serait visée par une enquête d'un collectif de procureurs généraux, a appris Reuters.

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix vise une cotation sur le Nasdaq en août.
  • Le holding du prince saoudien Alwaleed bin Talal, Kingdom Holding, en vive hausse après sa plus-value sur SpaceX.
  • Geely Automobile se recentre sur sa filiale cotée à Hong Kong et rationalise ses autres activités.
  • Transurban cède sa participation dans une concession canadienne pour 280 millions de dollars canadiens; le trafic a ralenti en mai.
  • Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans.
  • Atlas Arteria repousse une offre de rachat d'IFM Investors.
  • La justice australienne rejette le recours du japonais Inpex pour stopper la grève sur son site de GNL.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures