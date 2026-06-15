En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- La FDA approuve l'extension d'indication du traitement de Sanofi contre le diabète de type 1, incluant les enfants.
- Saint-Gobain poursuit son recentrage avec la cession de ses activités nordiques de distribution.
- Schneider Electric et Hon Hai (Foxconn) vont collaborer sur les centres de données dédiés à l'IA.
- Renault inaugure un nouveau pôle de production pour le Boreal en Turquie.
- Renault et Thales présentent un véhicule tactique destiné aux forces militaires terrestres.
- Dassault Systèmes réalise une émission obligataire de 1 MdEUR.
- Alstom envisage de céder une usine à l'allemand Rheinmetall, selon La Lettre.
- JCDecaux lance un programme de rachat d'actions de 0,15% de son capital.
- Le regroupement d'actions Worldline finalisé.
- Inventiva rembourse ses prêts BEI, rachète une partie des BSA BEI et émet les deux premières tranches de son nouveau financement.
- Drone Volt renforce sa présence dans l'énergie en Norvège et en Australie.
- Herige prévoit une acquisition en Loire-Atlantiqu.
- TBSO met en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.
- Forsee Power fournit ses systèmes Pulse Plus Rail à Wabtec.
- Graines Voltz met fin à son contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont.
- LightOn adapte son modèle open source de compréhension documentaire à la langue arabe.
- Les principales publications du jour: Aéroports de Paris (trafic mensuel).
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- HSBC exposée à hauteur de 400 MUSD face au groupe émirati IFFCO après l'échec des négociations sur la dette.
- Allianz en pole position pour le rachat de HSBC Life Singapore.
- Nordea intègre l'OMX Copenhague au détriment de Bavarian Nordic.
- AstraZeneca reçoit le feu vert de la FDA pour la combinaison Truqap dans le cancer de la prostate avec déficit en PTEN.
- Shell envisage la cession de ses parcs éoliens en mer.
- Rheinmetall s'inquiète pour le projet de char franco-allemand face aux réductions budgétaires.
- Holcim obtient le feu vert conditionnel de la Commission européenne pour l'acquisition de l'allemand Xella pour 1,85 MdEUR.
- Telia signe un protocole d'accord avec KTH et Brookfield pour des applications d'IA souveraine.
- Partners Group dément les rumeurs de gel de ses fonds evergreen et exclut toute modification de leurs conditions de liquidité.
- Avolta refinance partiellement 750 millions d'euros d'obligations de premier rang.
- Les actionnaires d'Aedifica approuvent la fusion avec Cofinimmo.
D'Amérique du Nord
- SpaceX concrétise son introduction en bourse.
- Amazon aurait alerté sur les modèles d'IA d'Anthropic avant les restrictions imposées par le gouvernement américain.
- Une usine de composants d'iPhone (Apple) de Tata en Inde accusée de polluer les eaux agricoles.
- Mark Zuckerberg admet que Meta a commis des erreurs dans la réorganisation de ses effectifs liée à l'IA.
- Walmart convoquée par le régulateur chinois pour des questions de sécurité alimentaire.
- Woodside Energy serait dans le collimateur d'Exxon, selon Bloomberg.
- Amgen condamné à verser 20,2 millions de dollars dans un litige sur des brevets d'anticorps.
- OpenAI serait visée par une enquête d'un collectif de procureurs généraux, a appris Reuters.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix vise une cotation sur le Nasdaq en août.
- Le holding du prince saoudien Alwaleed bin Talal, Kingdom Holding, en vive hausse après sa plus-value sur SpaceX.
- Geely Automobile se recentre sur sa filiale cotée à Hong Kong et rationalise ses autres activités.
- Transurban cède sa participation dans une concession canadienne pour 280 millions de dollars canadiens; le trafic a ralenti en mai.
- Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans.
- Atlas Arteria repousse une offre de rachat d'IFM Investors.
- La justice australienne rejette le recours du japonais Inpex pour stopper la grève sur son site de GNL.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une guerre commerciale entre l'UE et la Chine semble inévitable (The Economist).
- Le Japon envisage d'exploiter des gisements de terres rares au Groenland afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine (Nikkei).
- La Suisse s’offre une belle victoire face à l’UDC. La suite est à construire (Le Temps).
- Les folles nuits de Donald Trump sur Truth Social (L'ADN).
- Un mot personnel à l'attention d'un lecteur (Market Vibes).
- L'Allemagne demande que la Deutsche Börse soit exemptée de la surveillance de l'UE (Financial Times).
- Milei veut faire de l’Argentine le premier pays conçu pour l’IA (Le Grand Continent).
- Le désastre générationnel de Trump, Bush et Clinton (Politico).
- Le déclin de la lecture face à l’avénement des écrans marque-t-il la fin de l’ère démocratique ? (Le Monde).
- Le capitalisme d'Etat à la Trump (Phenomenal World).
- Système d'alerte précoce en cas d'apocalypse nucléaire (Kyle McDonald).