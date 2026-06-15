Bourse : SpaceX brille, Amazon dénonce Anthropic, Saint-Gobain se recentre

La FDA approuve l'extension d'indication du traitement de Sanofi contre le diabète de type 1. Saint-Gobain cède ses activités nordiques de distribution, nouvelle étape de son recentrage. A l'international, SpaceX concrétise son entrée en bourse, Partners Group dément les rumeurs et AstraZeneca obtient le feu vert de la FDA pour Truqap dans le cancer de la prostate.