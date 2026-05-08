En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- OHB envisage une action en justice si l'UE autorise la fusion d'Airbus, de Thales et de Leonardo dans les satellites.
- Engie boucle en avance le rachat d'UK Power Networks au Royaume-Uni.
- Stellantis et Zhejiang Leapmotor vont renforcer leur partenariat stratégique en Espagne.
- Un fonds de pension américain menace de céder sa participation dans TotalEnergies suite au retrait de l'éolien en mer, selon le FT.
- Airbus a livré 67 appareils à 39 clients en avril.
- L'AMF valide le principe de l'OPA de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty.
- Voltalia met en service 26,9 MW de capacité solaire dans le sud de la France.
- Nextensa et Promobe ont cédé B&B HOTELS à Cloche d'Or.
- Les principales publications du jour : TotalEnergies EP Gabon, Ramsay Générale de Santé, Forsee Power, LNA Santé… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Commerzbank affiche un bénéfice consolidé en hausse au T1 malgré le repli des revenus d'intérêts. Commerzbank qui exige une offre "attrayante" d'UniCredit pour poursuivre les discussions.
- Clariant affiche un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre.
- Amadeus maintient ses objectifs annuels malgré l'impact du conflit au Proche-Orient.
- Evonik observe une hausse de la demande pour certains produits chimiques suite aux perturbations au Moyen-Orient.
- Lonza confirme ses objectifs pour l'exercice 2026.
- Pirelli publie au-dessus du consensus au T1.
- Intertek rejette la nouvelle offre d'EQT.
- Le CEO de Shell prévient que le marché pétrolier fait face à un déficit de près d'un milliard de barils dû au conflit iranien.
- Leonardo nomme Lorenzo Mariani au poste de directeur général.
- Eni lance la première tranche de son nouveau programme de rachat d'actions.
- Logitech lance un nouveau programme de rachat d'actions après avoir fini le précédent.
- Novartis lance la construction d'un site de production de thérapies contre le cancer au Texas.
- Stadler reçoit une commande de huit trains de la part d'Iarnrod Eireann et Translink NI Railways.
- Atlantic Lithium conclut un accord de rachat avec le chinois Huayou Cobalt.
- Interroll acquiert Royal Apollo Group aux Pays-Bas.
- Les principales publications du jour : Intesa Sanpaolo, Commerzbank, Amadeus IT Group, International Consolidated Airlines Group, Airtel Africa, National Bank of Greece …
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Monster Beverage (+8%), Block (+8%), Corpay (+4%), Microchip (+3,5%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : CoreWeave (-9%), Expedia (-9%), Coinbase (-4,7%), Gilead (-1,5%), Airbnb (-1%)…
- L'administration Trump envisage d'inviter les PDG de Nvidia, Apple et Exxon lors de son déplacement en Chine, selon Semafor.
- Le projet de puce IA d'OpenAI avec Broadcom se heurte à un obstacle de financement de 18 milliards de dollars, révèle The Information.
- Le fonds de dette privée Blue Owl va réduire son exposition au secteur du logiciel, selon son CEO.
- La société d'analyse spatiale HawkEye valorisée à 3,15 milliards de dollars pour ses débuts au NYSE.
- Iren étend sa plateforme cloud d'IA à l'Europe avec l'acquisition de Nostrum Group.
- Cloudflare va réduire ses effectifs d'environ 20% face à la réorganisation de ses activités par l'IA.
- Les principales publications du jour : Enbridge, Brookfield Asset Management, AngloGold Ashanti, PPL …
D'Asie et d'ailleurs
- Sony flambe de 7% après ses résultats.
- Toyota anticipe une chute de 20% de son bénéfice annuel, plombé par le conflit en Iran.
- Les prévisions de Nintendo déçoivent.
- SoftBank en discussions avec Nvidia pour concevoir des serveurs d'IA "made in Japan", selon Nikkei.
- CATL va développer une plateforme de châssis pour le constructeur turc Togg.
- Les principales publications du jour : Toyota Motor, State Bank of India, NTT, Oversea-Chinese Banking, Japan Tobacco, Macquarie Group, Nintendo…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi l'essor de la productivité grâce à l'IA pourrait justifier une hausse des taux d'intérêt (Axios).
- La mystérieuse hausse de 53 milliards de dollars des "autres revenus" qui a dopé les bénéfices des géants de l'IA (FT Alphaville).
- Le feuilleton judiciaire chaotique et humiliant entre Elon Musk et OpenAI (Bloomberg).
- Une pénurie de main-d'œuvre se profile. Que vont faire les entreprises ? (Klement on Investing).
- Seule l'une des deux sociétés, Berkshire Hathaway ou SoftBank, pourra survivre (The Economist).
- Dans le bassin du Sichuan, les deux spectaculaires mégalopoles d’une Chine nouvelle (Revue21).
- Des milliers d'applications utilisant du vibe-code exposent des données d'entreprise et personnelles sur le Web ouvert (Wired).
- D'où viennent les indiens ? (Aeon).
- Hacker la bombe ? Ce que l’IA Mythos révèle du pari de la dissuasion nucléaire (The Conversation).
- Faut-il avoir peur d’une épidémie d’hantavirus ? (Le Grand Continent).
- La réserve personnelle de bourbon de Kash Patel (The Atlantic).
- Wall Street se prépare à une année de bonus records (Bloomberg)
- Comment l’administration Trump est devenu un investisseur activiste (Wall Street Journal)
- Aux Etats-Unis, la grande suppression des barrages (New York Times)