En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Commerzbank affiche un bénéfice consolidé en hausse au T1 malgré le repli des revenus d'intérêts. Commerzbank qui exige une offre "attrayante" d'UniCredit pour poursuivre les discussions.
    • Clariant affiche un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre.
    • Amadeus maintient ses objectifs annuels malgré l'impact du conflit au Proche-Orient.
    • Evonik observe une hausse de la demande pour certains produits chimiques suite aux perturbations au Moyen-Orient.
    • Lonza confirme ses objectifs pour l'exercice 2026.
    • Pirelli publie au-dessus du consensus au T1.
  • Intertek rejette la nouvelle offre d'EQT.
  • Le CEO de Shell prévient que le marché pétrolier fait face à un déficit de près d'un milliard de barils dû au conflit iranien.
  • Leonardo nomme Lorenzo Mariani au poste de directeur général.
  • Eni lance la première tranche de son nouveau programme de rachat d'actions.
  • Logitech lance un nouveau programme de rachat d'actions après avoir fini le précédent.
  • Novartis lance la construction d'un site de production de thérapies contre le cancer au Texas.
  • Stadler reçoit une commande de huit trains de la part d'Iarnrod Eireann et Translink NI Railways.
  • Atlantic Lithium conclut un accord de rachat avec le chinois Huayou Cobalt.
  • Interroll acquiert Royal Apollo Group aux Pays-Bas.
  • Les principales publications du jour : Intesa Sanpaolo, Commerzbank, Amadeus IT Group, International Consolidated Airlines Group, Airtel Africa, National Bank of Greece

D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Monster Beverage (+8%), Block (+8%), Corpay (+4%), Microchip (+3,5%)…
  • Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : CoreWeave (-9%), Expedia (-9%), Coinbase (-4,7%), Gilead (-1,5%), Airbnb (-1%)…
  • L'administration Trump envisage d'inviter les PDG de Nvidia, Apple et Exxon lors de son déplacement en Chine, selon Semafor.
  • Le projet de puce IA d'OpenAI avec Broadcom se heurte à un obstacle de financement de 18 milliards de dollars, révèle The Information.
  • Le fonds de dette privée Blue Owl va réduire son exposition au secteur du logiciel, selon son CEO.
  • La société d'analyse spatiale HawkEye valorisée à 3,15 milliards de dollars pour ses débuts au NYSE.
  • Iren étend sa plateforme cloud d'IA à l'Europe avec l'acquisition de Nostrum Group.
  • Cloudflare va réduire ses effectifs d'environ 20% face à la réorganisation de ses activités par l'IA.
  • Les principales publications du jour : Enbridge, Brookfield Asset Management, AngloGold Ashanti, PPL

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures