En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- STMicroelectronics relève son ambition de chiffre d'affaires pour les data centers.
- BNP Paribas conteste le jugement de première instance dans le litige lié au Soudan et a déposé un mémoire devant la Cour d'appel des Etats-Unis.
- Engie a obtenu un financement export d'un milliard d'euros avec une garantie d'Euler Hermes, destiné à soutenir ses projets de transition énergétique.
- Kering a nommé Gianfranco D'Attis directeur général d'Alexander McQueen, avec pour mission de renforcer le positionnement et la performance financière de la marque.
- Stellantis va investir plus d'un milliard d'euros en France pour produire à Mulhouse 3 nouveaux modèles Peugeot.
- Nexans boucle le rachat de Republic Wire aux Etats-Unis.
- Abivax réussit son essai de phase III sur l'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, mais les analystes sont déçus.
- Inventiva fait suspendre son cours de bourse en attendant d'annoncer une opération de financement.
- Bastide Le Confort Médical finalise la cession de New Medical Concept, holding du groupe Experf, à Sapio Group.
- Catana a enregistré une perte nette de 1,7 million d'euros au premier semestre 2025/2026, impactée par un marché nautique difficile et des pressions sur les prix.
- Herige annonce une évolution de sa gouvernance.
- SEMCO Technologies rejoint l'indice Euronext Tech Leaders.
- Diagnostic Medical a reçu un premier versement de 4 millions d'euros d'un financement européen global de 20 millions d'euros pour accélérer ses programmes de R&D et d'intelligence artificielle.
- Theraclion présente des résultats préliminaires prometteurs de son Sonovein Speedpulse au premier congrès international HIFU à Parme.
- Median Technologies a annoncé le succès anticipé de son augmentation de capital de 50 millions d'euros, sursouscrite en moins d'une semaine.
- NFL Biosciences a identifié un biomarqueur prédictif pour son traitement contre le tabagisme, augmentant les chances de succès de sa Phase III.
- La justice ordonne à ZCCM Investments de dédommager Trafigura dans un litige relatif à une garantie. ZCCM qui signe un partenariat avec un groupe chinois pour le développement d'une centrale thermique en Zambie.
- Les principales publications du jour: Predilife… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- BP Plc charge l'administratrice indépendante Amanda Blanc de piloter la succession à la présidence.
- Mercedes-Benz inaugure un nouvel Atelier Maybach en Pologne.
- ABB étoffe son partenariat avec Nvidia.
- Holcim s'apprête à obtenir l'autorisation de l'UE pour racheter Xella.
- Deutsche Börse affiche des volumes de négociation en hausse en mai.
- Barry Callebaut lance un plan de moyen terme pour restaurer ses performances.
- Les syndicats d'Iberdrola appellent à une journée de grève le 19 juin.
- SBM Offshore et Solstad Offshore commandent un nouveau navire d'installation via leur coentreprise.
- Sweco acquiert un spécialiste finlandais du secteur nucléaire.
- De'Longhi rachète 63 000 actions pour plus de 2 millions d'euros.
- Mentice noue un partenariat de co-marketing avec Siemens Healthineers pour le logiciel Ankyras
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Nvidia dispose des capacités nécessaires pour soutenir une croissance robuste de l'IA malgré les contraintes, selon son PDG.
- Nvidia, Fluence et Siemens AG développent une architecture de référence pour les centres de données IA Vera Rubin.
- Alphabet prévoit de lever 80 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, Berkshire Hathaway s'engageant à y contribuer à hauteur de 10 milliards de dollars.
- Amazon et d'autres plateformes reçoivent l'ordre du régulateur australien de retirer des jouets magnétiques interdits.
- Hewlett Packard Enterprise flambe de 28% hors séance après ses trimestriels.
- Arm Holdings annonce que ByteDance et Oracle utilisent ses processeurs pour centres de données.
- Nubank nomme Livingston, ancien de Visa, au poste de CFO pour soutenir son expansion hors d'Amérique latine.
- Coca-Cola envisage l'introduction en bourse de sa filiale d'embouteillage en Inde pour 2027.
- L3Harris Technologies remporte un contrat de 495 MUSD avec l'armée américaine.
- Les principales publications du jour : Palo Alto, Dollar General, Ulta Beauty…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics approche d'une capitalisation boursière de 1 500 MdsUSD.
- Kioxia cherche à regagner de l'avantage sur le marché des mémoires NAND face à Samsung.
- Tencent prend 7% après la rumeur du lancement d'un agent IA WeChat.
- DBS Group ouvrira deux nouveaux centres de gestion de fortune à Singapour.
- Northern Star Resources doit lancer une revue stratégique et envisager une vente, selon l'investisseur activiste Elliott.
- Hon Hai Precision s'associe au français Bull pour les infrastructures IA et cloud en Europe.
- Fujikura vise une production de câbles à fibre optique aux Etats-Unis d'ici 2030 face à l'explosion de la demande liée à l'IA.
- Axis Bank injecte 3,81 milliards de roupies supplémentaires dans Axis Max Life Insurance Company.
- Inpex fait face à une grève sur ses sites GNL Ichthys en Australie.
- Adani Green Energy met en service une centrale solaire de 50 MW à Khavda, en Inde.
- Zhipu AI envisage une introduction sur le Star Market de Shanghai.
- Les principales publications du jour: Fast Retailing...
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment la génération du baby-boom a mis l'Europe à genou (The Economist).
- Les responsables financiers russes font savoir à Poutine que les dépenses de guerre sont insoutenables (Bloomberg).
- Comment ne pas écrire l’édito sur Roosevelt (Revue21).
- Les auditeurs sont-ils de bons stock-pickers ? (Klement on Investing).
- Notes pour les enfants perdus du numérique (Le Grand Continent).
- Pourquoi Duralex est placé en redressement judiciaire, malgré une levée spectaculaire de 7 millions d’euros (La Croix).
- Y a-t-il vraiment de l’or à Fort Knox ? (The Conversation).
- Les Français peuvent-ils apprendre à investir comme les Suédois ? (Bloomberg).