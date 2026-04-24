En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Vinci maintient ses perspectives 2026 après un début d'année solide.
    • Saint-Gobain confirme ses objectifs annuels. +3% sur l'OTC US hier soir.
    • Unibail confirme son objectif de rentabilité pour 2026.
    • Accor améliore ses performances au T1 mais communique peu sur les conséquences du confit au Moyen-Orient.
    • Bolloré dégage 815 MEUR de revenus au T1, en hausse organique de 6,5%.
    • Forvia confirme ses objectifs pour 2026.
    • Valeo surperforme le marché automobile au 1er trimestre.
    • Spie confirme ses objectifs pour 2026 malgré le repli de sa production au 1er trimestre.
    • Seb S.A améliore ses marges au T1 et confirme viser une embellie sur l'année.
  • Aéroports de Paris va céder jusqu'à 7,3% de l'indien GAL à GMR Group pour 924 millions d'euros, qui permettra de proposer un dividende complémentaire de 0,80 EUR par action.
  • Les discussions en cours entre le groupe Casino, les créanciers et FRH sur le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière se poursuivent dans l’objectif de parvenir à un accord de principe d’ici la fin du mois de juin 2026.
  • Le prochain "Assassin's Creed" d'Ubisoft sortira en juillet prochain.
  • Argan émet une obligation verte de 500 MEUR.
  • SFIL a émis ses premières obligations en franc suisse (130 MCHF sur 10 ans).
  • Afyren reçoit une subvention de 3 M€ issus du Fonds européen pour la transition juste, piloté par la région Grand Est.
  • Banijay finalise l'acquisition de Tipico.
  • Les principales publications du jour : Exel, Tikehau, Clariane, Sword, Kalray, Guerbet, Don't Nod, Séché, Groupe Guilin, Linedata, Savencia, Nexity, Roche Bobois, Assystem, UV Germi, Pierre & Vacances, Kerlink, Cegedim, LisiLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Siemens Energy relève ses prévisions face à l'envolée de la demande d'équipements électriques.
    • SAP affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
    • ENI renforce son programme de rachat d'actions en marge de ses résultats.
    • Holcim affiche 3,9% de croissance organique au T1.
    • Kuehne und Nagel affiche un repli du résultat net et du chiffre d'affaires au premier trimestre.
    • AB Volvo fait un peu mieux que prévu au T1.
    • Siegfried relève ses objectifs.
    • BB Biotech réduit sa perte au premier trimestre.
    • Coloplast réduit ses prévisions.
  • Adyen va racheter la société de logiciels Talon.One pour 878 millions de dollars.
  • Electrolux va lever 830 millions d'euros et supprimer 3 000 postes.
  • Le président de JD Sports démissionne faute d'avoir pu convaincre le conseil d'exclure le DG, selon le FT.
  • Banca Monte dei Paschi nomme Luigi Lovaglio au poste de directeur général.
  • Le patron de MPS envisage de céder sa participation dans Generali, selon le FT.
  • BPER annonce la fusion par absorption de la Banca Popolare di Sondrio.
  • Les principales publications du jour : ENI, AB Volvo, Holcim, Kuehne und Nagel, Telia, Yara

D'Amérique du Nord

  • Actions en hausse post-marché après leurs trimestriels : Intel (20%)…
  • Actions en baisse post-marché après leurs trimestriels : …
  • Microsoft propose un plan de départ volontaire à environ 7% de ses employés aux Etats-Unis. Par ailleurs, Michael Burry dévoile une nouvelle position dans Microsoft.
  • Meta réduit ses effectifs de 10% pour compenser ses investissements dans l'IA.
  • Nike taille encore dans ses effectifs pour accélérer sa remise en forme.
  • La FDA refuse d'approuver le traitement anti-rides d'AbbVie.
  • Trump affirme qu'il "envisage" d'acheter Spirit Airlines.
  • Accenture annonce un investissement dans Iridius.
  • Lockheed Martin confirme l'achat d'avions de combat F-16 par le Pérou.
  • Les principales publications du jour : SLB, Norfolk Southern Corporation, Charter Communication

D'Asie et d'ailleurs

  • Hyundai Motor va lancer 20 nouveaux modèles en Chine au cours des 5 prochaines années.
  • Fortescue maintient ses prévisions de livraisons 2026.
  • Softbank s'apprête à fabriquer des batteries pour les centres de données d'IA, selon Bloomberg.
  • Le bénéfice net de Renesas s'envole au T1.
  • Les principales publications du jour : Reliance, Keyence, Chugai Pharma

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures