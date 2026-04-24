En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Vinci maintient ses perspectives 2026 après un début d'année solide.
- Saint-Gobain confirme ses objectifs annuels. +3% sur l'OTC US hier soir.
- Unibail confirme son objectif de rentabilité pour 2026.
- Accor améliore ses performances au T1 mais communique peu sur les conséquences du confit au Moyen-Orient.
- Bolloré dégage 815 MEUR de revenus au T1, en hausse organique de 6,5%.
- Forvia confirme ses objectifs pour 2026.
- Valeo surperforme le marché automobile au 1er trimestre.
- Spie confirme ses objectifs pour 2026 malgré le repli de sa production au 1er trimestre.
- Seb S.A améliore ses marges au T1 et confirme viser une embellie sur l'année.
- Aéroports de Paris va céder jusqu'à 7,3% de l'indien GAL à GMR Group pour 924 millions d'euros, qui permettra de proposer un dividende complémentaire de 0,80 EUR par action.
- Les discussions en cours entre le groupe Casino, les créanciers et FRH sur le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière se poursuivent dans l’objectif de parvenir à un accord de principe d’ici la fin du mois de juin 2026.
- Le prochain "Assassin's Creed" d'Ubisoft sortira en juillet prochain.
- Argan émet une obligation verte de 500 MEUR.
- SFIL a émis ses premières obligations en franc suisse (130 MCHF sur 10 ans).
- Afyren reçoit une subvention de 3 M€ issus du Fonds européen pour la transition juste, piloté par la région Grand Est.
- Banijay finalise l'acquisition de Tipico.
- Les principales publications du jour : Exel, Tikehau, Clariane, Sword, Kalray, Guerbet, Don't Nod, Séché, Groupe Guilin, Linedata, Savencia, Nexity, Roche Bobois, Assystem, UV Germi, Pierre & Vacances, Kerlink, Cegedim, Lisi… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Siemens Energy relève ses prévisions face à l'envolée de la demande d'équipements électriques.
- SAP affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- ENI renforce son programme de rachat d'actions en marge de ses résultats.
- Holcim affiche 3,9% de croissance organique au T1.
- Kuehne und Nagel affiche un repli du résultat net et du chiffre d'affaires au premier trimestre.
- AB Volvo fait un peu mieux que prévu au T1.
- Siegfried relève ses objectifs.
- BB Biotech réduit sa perte au premier trimestre.
- Coloplast réduit ses prévisions.
- Adyen va racheter la société de logiciels Talon.One pour 878 millions de dollars.
- Electrolux va lever 830 millions d'euros et supprimer 3 000 postes.
- Le président de JD Sports démissionne faute d'avoir pu convaincre le conseil d'exclure le DG, selon le FT.
- Banca Monte dei Paschi nomme Luigi Lovaglio au poste de directeur général.
- Le patron de MPS envisage de céder sa participation dans Generali, selon le FT.
- BPER annonce la fusion par absorption de la Banca Popolare di Sondrio.
- Les principales publications du jour : ENI, AB Volvo, Holcim, Kuehne und Nagel, Telia, Yara…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-marché après leurs trimestriels : Intel (20%)…
- Actions en baisse post-marché après leurs trimestriels : …
- Microsoft propose un plan de départ volontaire à environ 7% de ses employés aux Etats-Unis. Par ailleurs, Michael Burry dévoile une nouvelle position dans Microsoft.
- Meta réduit ses effectifs de 10% pour compenser ses investissements dans l'IA.
- Nike taille encore dans ses effectifs pour accélérer sa remise en forme.
- La FDA refuse d'approuver le traitement anti-rides d'AbbVie.
- Trump affirme qu'il "envisage" d'acheter Spirit Airlines.
- Accenture annonce un investissement dans Iridius.
- Lockheed Martin confirme l'achat d'avions de combat F-16 par le Pérou.
- Les principales publications du jour : SLB, Norfolk Southern Corporation, Charter Communication…
D'Asie et d'ailleurs
- Hyundai Motor va lancer 20 nouveaux modèles en Chine au cours des 5 prochaines années.
- Fortescue maintient ses prévisions de livraisons 2026.
- Softbank s'apprête à fabriquer des batteries pour les centres de données d'IA, selon Bloomberg.
- Le bénéfice net de Renesas s'envole au T1.
- Les principales publications du jour : Reliance, Keyence, Chugai Pharma…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La frénésie de message de Trump sur la guerre en Iran sème la confusion chez ses conseillers (Bloomberg).
- L'opération d'arbitrage qui aggrave encore la crise du crédit privé (Wall Street Journal).
- Vous allez bientôt ressentir les effets de la crise financière de l'IA (The Verge).
- En Russie, Internet est en train de disparaître (Le Grand Continent).
- Comment le QI est devenu l’obsession de l’Amérique (The Conversation).
- Miroir, mon beau miroir, dis-moi combien de temps je vais vivre (L'ADN).
- Ce qu'il faut savoir sur la disparition de scientifiques qui inquiète le Congrès (Axios).
- Les femmes reçoivent des conseils d'investissement moins avisés que les hommes (Klement on Investing).
- La semaine où les employés de Meta sont devenus des données d'entraînement (Platformer).
- Comment l'Europe s'est auto-vassalisée aux Etats-Unis à cause de sa politique de régulation (The Economist).
- L'ascension et la chute des "petits tyrans" (Noéma).