Plus de peur que de mal

La grosse purge de l'IA a l'air d'avoir fait long feu, même si les investisseurs restent mal à l'aise avec l'exubérance pas toujours rationnelle qui entoure la spécialité en bourse. Ils pourraient bien avoir d'autres chats à fouetter à court terme, entre une Cour suprême qui s'est montrée moins compréhensive que prévu à l'égard des droits de douane de Trump et une Fed qui pourrait être forcée d'être un peu plus belliciste qu'attendu.