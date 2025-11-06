En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les principaux résultats :
- Teleperformance révise ses objectifs à la baisse.
- Engie annonce un Ebitda 9 mois de 10,8 milliards d'euros.
- Legrand confirme ses perspectives d'activité et de marge pour 2025.
- ArcelorMittal se dit optimiste pour 2026.
- Veolia confirme ses objectifs 2025.
- Eurazeo a poursuivi sa collecte positive au troisième trimestre.
- Air France-KLM confirme ses objectifs après son T3.
- Elis renforce sa présence au Brésil avec l'acquisition d'Acquaflash.
- Worldline va lancer une augmentation de capital de 500 MEUR.
- Vallourec remporte un contrat de 48 puits auprès de TotalEnergies en Irak.
- Quadient lance une nouvelle génération de systèmes d'affranchissement intelligents.
- Hoffmann Green Cement renforce sa présence dans le Sud-Ouest en signant un partenariat avec Etchart Construction.
- Carbios et Wankai New Materials s'engagent pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de Carbios en Asie.
- Kerlink finalise l'accord de restructuration de sa dette.
- Lhyfe signe un contrat de fourniture d'hydrogène RFNBO avec un opérateur de stations-service en Allemagne.
- Les principales publications du jour : Neurones, Bilendi, Figeac, Solutions 30, Jacquet Metals, Vitura, Vergnet, Lacroix, Winfarm, Antin, NRJ Group, Ramsay Générale de Santé, Bonduelle, Akwel, LNA Santé… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les principaux résultats
- AstraZeneca publie un bénéfice plus élevé que prévu au T3.
- Zurich Insurance affiche une hausse de son chiffre d'affaires et de ses primes brutes émises pour les neuf premiers mois de l'année
- Rheinmetall annonce une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Diageo réduit ses prévisions annuelles.
- Henkel confirme ses prévisions pour 2025.
- AP Moller Maersk affiche un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.
- J Sainsbury relève ses prévisions de bénéfices après un premier semestre meilleur que prévu.
- DHL affiche une hausse de son bénéfice attribuable au troisième trimestre, mais une baisse de son chiffre d'affaires.
- Solvay confirme ses prévisions annuelles après avoir dépassé ses objectifs de bénéfice au troisième trimestre.
- Lanxess affiche des ventes moins bonnes que prévu au troisième trimestre et met en garde contre une baisse de ses bénéfices pour l'exercice fiscal.
- Swisscom enregistre une baisse de son bénéfice net sur neuf mois ; son chiffre d'affaires augmente.
- Adecco annonce des résultats en baisse.
- National Grid affiche une baisse de son bénéfice attribuable et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
- Volvo Cars vise une marge bénéficiaire d'exploitation supérieure à 8% dans le cadre de la refonte de sa stratégie.
- Compagnie Financière Tradition améliore ses revenus.
- Theon International reçoit une première commande pour son système optronique.
- Nexperia ne peut garantir la qualité des puces fabriquées en Chine depuis le 13 octobre.
- Les principales publications du jour : AstraZeneca, Zurich Insurance, Rheinmetall, National Grid, Diageo, DHL Group, Heidelberg Materials, Commerzbank, Swisscom, Henkel, AP Moller Maersk, ArcelorMittal, Novonesis, Banca Monte dei Paschi di Siena, BT Group, BPER Banca, Hochtief, Banco BPM, Genmab, Smith & Nephew, Unipol Assicurazioni, Uniper, Banca Mediolanum, Continental, National Bank of Greece, Renewi, Wise…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Coherent (+11%), AppLovin (+6,4%), Figma (+5%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Fortinet (-12,6%), Paycom (-9,7%), DoorDash (-9%), Qualcomm (-2,6%), Robinhood (-2%)…
- Apple proche d'un accord d'un milliard de dollars par an pour utiliser l'IA de Google pour Siri.
- Google est en pourparlers préliminaires pour renforcer son investissement dans Anthropic, selon Business Insider.
- Snap flambe après avoir intégré le moteur IA de Perplexity.
- OpenAI voudrait que le gouvernement américain garantisse ses emprunts, ce qui ferait les affaires de ses nombreux fournisseurs et partenaires.
- Les principales publications du jour : ConocoPhillips, Airbnb, Canadian Natural Resources, Monster Beverage, Vistra, EOG Resources, Air Products, Datadog, Warner Bros, Fastenal, Take-Two Interactive…
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank aurait envisagé le rachat potentiel de Marvell, révèle Bloomberg.
- La banque singapourienne United Overseas Bank est malmenée en bourse après l'annonce d'une importante provision de 470 MUSD sur des risques liés à l'immobilier commercial aux Etats-Unis et en Chine.
- Le fabricant de matériaux de construction australien James Hardie chute de 13% après avoir été retiré de l'indice MSCI Australia au profit de Lynas Rare Earths.
- Nissan Motor a cédé son siège mondial à Yokohama pour 630 MUSD.
- Les principales publications du jour : DBS Group, Petrobras, Suzuki Motor, Fujifilm…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le mystère du plongeon de l'investissement en Chine (The Economist, en anglais).
- Jensen Huang, PDG de Nvidia, affirme que la Chine "remportera" la course à l'IA face aux Etats-Unis (Financial Times, en anglais).
- Nous n’habitons plus un lieu, mais un continuum territorial (L'ADN).
- Une liste de 2506 candidats à un rachat (FT Alphaville, en anglais).
- Ces retraités américains qui bénéficient de la Sécurité sociale gratuitement (Le Monde).
- Les Simpson peuvent-ils vraiment prédire le futur ? (MIT Technology Review, en anglais).
- Steve Bannon alerte les Républicains qui moquent l'élection de Mamdani (Politico, en anglais).
- Les Etats-Unis vont-ils intervenir militairement au Nigeria ? (Rane, en anglais).
- Les mégastructures de Mars (Aeon, en anglais).
- Ce que font vraiment les analystes financiers (The Conversation).