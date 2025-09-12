En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Euronext remplace Teleperformance dans le CAC 40.
  • Abivax et Exail Technologies remplacent Esso et OVH dans le SBF120.
  • Le nouveau CEO de Stellantis mise sur trois priorités pour redresser le constructeur : croissance de l'activité, bonne exécution industrielle et augmentation des profits (rien de neuf).
  • Thales remporte un contrat avec un partenaire et annonce une collaboration avec BAE Systems.
  • Carrefour a signé un accord de réduction des déchets avec les embouteilleurs de The Coca-Cola Company.
  • Capgemini lance son 12e plan d'actionnariat salarié.
  • Airbus livre son premier A220 à Air Niugini.
  • Forvia améliore le profil de sa dette en rachetant des obligations 2031.
  • Le directeur financier d'Aperam, Sudhakar Sivaji, va devenir CEO début 2026.
  • Pluxee se renforce dans les avantages aux salariés en Inde avec l'acquisition de ProEves.
  • Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras.
  • La branche création d'Ubisoft dédiée à ses franchises phares sera opérationnelle le 1er octobre.
  • Robertet confirme ses objectif après un bon S1, mais alerte sur l'impact plus élevé des droits de douane.
  • EPC Groupe remporte un contrat de 5 ans avec le groupe Montage Gold pour le projet de mine aurifère à Koné en Côte d'Ivoire.
  • Vente-unique annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse.
  • OSE Immuno et la Fondation FoRT annoncent la fin du recrutement dans Combi-TED l'étude clinique de phase II évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules.
  • Mauna Kea publie son plan de sauvegarde.
  • Europlasma est candidat à la reprise de trois sites de NovAsco.
  • L'examen du plan de continuation d'Adomos décalé au 22 octobre.
  • Tonner Drones émet 1 MEUR d'ABSA.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Banco de Sabadell déclare que l'option de BBVA de renoncer à la condition d'acceptation minimale de 50% à 30% soulève des "incertitudes significatives".
  • La fusion Baloise-Helvetia sera finalisée début décembre.
  • Rheinmetall va produire des obus dans une nouvelle usine en Ukraine, annonce Kyev. Par ailleurs, le CEO du groupe a appelé l'Europe à produire davantage de systèmes anti-drones bon marché.
  • Salvatore Ferragamo change de directeur financier.
  • Les principales publications du jour : DFDS, Italian Wine Brands

D'Amérique du Nord

  • Adobe gagne 2,6% hors séance après ses trimestriels.
  • Microsoft et OpenAI ont signé un protocole d'accord non contraignant prévoyant de nouvelles conditions qui permettraient à OpenAI d'aller de l'avant avec son projet de restructuration en une société à but lucratif.
  • Paramount Skydance prépare une offre soutenue par Ellison pour Warner Bros, selon le WSJ.
  • OpenAI et Nvidia prévoient de soutenir des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données britanniques, selon Bloomberg.
  • Boeing est en retard dans la certification du programme 777X.
  • Baker Hughes obtient une commande pour l'extension de Rio Grande LNG.
  • Super Micro commence à livrer en volume les systèmes Nvidia Blackwell Ultra et les solutions prêtes à l'emploi pour les centres de données.
  • Franco-Nevada parvient à un accord sur ses différends fiscaux au Canada.
  • Lundin Gold annonce la nomination de Jamie Beck au poste de CEO à la place de Ron Hochstein, démissionnaire.
  • Les principales publications du jour :  rien…

D'Asie et d'ailleurs

  • Les actions d'Alibaba flambent après que l'entreprise a lancé une série de mesures destinées à consolider sa place dans le boom du développement de l'IA en Chine.
  • Vale reçoit une licence d'exploitation pour un projet clé de minerai de fer au Brésil.
  • Les actions de SK Hynix bondissent de plus de 7% à la suite de la mise au point d'une nouvelle puce de mémoire IA haute performance.
  • Infosys approuve un rachat d'actions d'une valeur de 2 milliards de dollars.
  • Qantas ouvre les réservations pour ses premiers Airbus
  • Toyota Motor rappelle 591 000 véhicules Toyota et Lexus aux Etats-Unis en raison d'un défaut d'affichage du tableau de bord.
  • Les principales publications du jour : néant…

