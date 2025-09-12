En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Euronext remplace Teleperformance dans le CAC 40.
- Abivax et Exail Technologies remplacent Esso et OVH dans le SBF120.
- Le nouveau CEO de Stellantis mise sur trois priorités pour redresser le constructeur : croissance de l'activité, bonne exécution industrielle et augmentation des profits (rien de neuf).
- Thales remporte un contrat avec un partenaire et annonce une collaboration avec BAE Systems.
- Carrefour a signé un accord de réduction des déchets avec les embouteilleurs de The Coca-Cola Company.
- Capgemini lance son 12e plan d'actionnariat salarié.
- Airbus livre son premier A220 à Air Niugini.
- Forvia améliore le profil de sa dette en rachetant des obligations 2031.
- Le directeur financier d'Aperam, Sudhakar Sivaji, va devenir CEO début 2026.
- Pluxee se renforce dans les avantages aux salariés en Inde avec l'acquisition de ProEves.
- Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras.
- La branche création d'Ubisoft dédiée à ses franchises phares sera opérationnelle le 1er octobre.
- Robertet confirme ses objectif après un bon S1, mais alerte sur l'impact plus élevé des droits de douane.
- EPC Groupe remporte un contrat de 5 ans avec le groupe Montage Gold pour le projet de mine aurifère à Koné en Côte d'Ivoire.
- Vente-unique annonce le retour de la marque Habitat en Belgique et en Suisse.
- OSE Immuno et la Fondation FoRT annoncent la fin du recrutement dans Combi-TED l'étude clinique de phase II évaluant Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules.
- Mauna Kea publie son plan de sauvegarde.
- Europlasma est candidat à la reprise de trois sites de NovAsco.
- L'examen du plan de continuation d'Adomos décalé au 22 octobre.
- Tonner Drones émet 1 MEUR d'ABSA.
- Les principales publications du jour : Roche Bobois, Vétoquinol, Vranken, Miliboo, Forsee Power, Fermentalg, Arcure… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Banco de Sabadell déclare que l'option de BBVA de renoncer à la condition d'acceptation minimale de 50% à 30% soulève des "incertitudes significatives".
- La fusion Baloise-Helvetia sera finalisée début décembre.
- Rheinmetall va produire des obus dans une nouvelle usine en Ukraine, annonce Kyev. Par ailleurs, le CEO du groupe a appelé l'Europe à produire davantage de systèmes anti-drones bon marché.
- Salvatore Ferragamo change de directeur financier.
- Les principales publications du jour : DFDS, Italian Wine Brands…
D'Amérique du Nord
- Adobe gagne 2,6% hors séance après ses trimestriels.
- Microsoft et OpenAI ont signé un protocole d'accord non contraignant prévoyant de nouvelles conditions qui permettraient à OpenAI d'aller de l'avant avec son projet de restructuration en une société à but lucratif.
- Paramount Skydance prépare une offre soutenue par Ellison pour Warner Bros, selon le WSJ.
- OpenAI et Nvidia prévoient de soutenir des investissements de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données britanniques, selon Bloomberg.
- Boeing est en retard dans la certification du programme 777X.
- Baker Hughes obtient une commande pour l'extension de Rio Grande LNG.
- Super Micro commence à livrer en volume les systèmes Nvidia Blackwell Ultra et les solutions prêtes à l'emploi pour les centres de données.
- Franco-Nevada parvient à un accord sur ses différends fiscaux au Canada.
- Lundin Gold annonce la nomination de Jamie Beck au poste de CEO à la place de Ron Hochstein, démissionnaire.
- Les principales publications du jour : rien…
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions d'Alibaba flambent après que l'entreprise a lancé une série de mesures destinées à consolider sa place dans le boom du développement de l'IA en Chine.
- Vale reçoit une licence d'exploitation pour un projet clé de minerai de fer au Brésil.
- Les actions de SK Hynix bondissent de plus de 7% à la suite de la mise au point d'une nouvelle puce de mémoire IA haute performance.
- Infosys approuve un rachat d'actions d'une valeur de 2 milliards de dollars.
- Qantas ouvre les réservations pour ses premiers Airbus
- Toyota Motor rappelle 591 000 véhicules Toyota et Lexus aux Etats-Unis en raison d'un défaut d'affichage du tableau de bord.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- La crise de la dette souveraine française est-elle imminente ? (Project Syndicate, en anglais).
- Affaire Miguet : les plans de Jean-Charles Naouri pour mouiller Alexandre Bompard (La Lettre) et Casino : la folle histoire de la vraie fausse OPA de Carrefour devant les juges (Les Echos).
- Charlie Kirk pratiquait la politique de la bonne manière (New York Times, en anglais).
- Pourquoi la valeur économique de la forêt française est largement sous-estimée (Le Monde).
- Pourquoi les détenteurs d'obligations américaines s'inquiètent de l'inflation (The Economist, en anglais).
- L’art perdu de penser historiquement (Noéma, en anglais).
- Comment les soins du visage à base de sperme de saumon sud-coréen sont devenus la dernière obsession beauté des Américains (Bloomberg, en anglais).