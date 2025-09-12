La Bourse retrouve sa cape d'invincibilité

La dernière digue du doute sur la baisse des taux américains à partir de la semaine prochaine a cédé hier. L'inflation aux Etats-Unis reste forte mais elle est compatible avec un assouplissement monétaire, selon les investisseurs. Les indices sont au zénith outre-Atlantique avant la dernière séance de la semaine. Ces marchés actions là ont l'air invincibles.