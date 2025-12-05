En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a livré 72 appareils et reçu 75 commandes brutes en novembre 2025.
- Jean-Marie Tritant démissionnera le 31 décembre de la présidence d'Unibail, remplacé à titre intérimaire par Vincent Rouget.
- Les hybrides sont une priorité absolue de Stellantis pour le marché américain, selon le CEO du constructeur. Par ailleurs, le Canada adresse une mise en demeure à Stellantis pour le transfert de la production du Jeep Compass aux Etats-Unis.
- Danone va racheter 3,8 millions d'actions pour compenser la dilution de ses plans d'actionnariat salarié.
- Veolia s'associe à Science City Guangzhou Investment pour un projet de décarbonation en Chine.
- Colas (Bouygues) décroche la partie Ouest du tramway de Vantaa (Finlande) pour 230 MEUR.
- L'AMF attend la décision de la Cour d'appel avant de se prononcer sur une éventuelle OPA obligatoire de Bolloré sur Vivendi.
- Les actions d'Henri Beaufour (Ipsen) seront transférées à une fondation.
- Arkema et Semcorp s'associent pour développer des technologies de séparateurs de batteries.
- Derichebourg enregistre un chiffre d'affaires consolidé annuel de 3,34 milliards d'euros, en baisse de 7,5%.
- Atos lance une vaste rationalisation de ses coûts immobiliers, révèle La Lettre.
- Oeneo limite la dégradation de sa marge au 1er semestre fiscal et reste prudent pour le second.
- SRP Groupe revend The Bradery à ses fondateurs pour 22 MEUR.
- La Française de l'Energie démarre un premier puits profond dédié à l’hydrogène naturel, avec 8,8 M EUR de subventions.
- Balyo recommande une offre à 0,60 EUR par action de Softbank.
- Bio-UV a installé un premier système de traitement des eaux de ballast en Méditerranée.
- Bigben démarre des discussions avec les porteurs d’obligations échangeables en actions Nacon arrivant à échéance le 19 février 2026, pour éviter de débourser trop de trésorerie.
- CFI - Compagnie Foncière Internationale lance une augmentation de 0,4 MEUR.
- Cibox lance un placement obligataire de 2 MEUR.
- Metavisio signe un partenariat avec Kaspersky pour des antivirus.
- SpineGuard obtient l’homologation de trois nouveaux modèles de PediGuard en Chine.
- Les principales publications du jour : Oeneo… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Big Yellow annonce la fin de ses discussions de rachat avec Blackstone.
- Le syndicat britannique Unite annonce la suspension des grèves chez Diageo à Belfast après une amélioration de l'offre salariale.
- Swiss Re fixe un objectif pour 2026 et prévoit un rachat d'actions de 500 millions de dollars.
- L'UE lance un réexamen partiel des droits de douane sur le véhicule électrique Cupra Tavascan fabriqué en Chine par Volkswagen.
- Assa Abloy acquiert le fabricant américain de systèmes de verrouillage Sargent and Greenleaf.
- Le Bayern Munich a mené des négociations en vue de vendre une participation à la société de capital-investissement EQT, selon le FT.
- Aroundtown émet une obligation de 400 millions de livres sterling et lance une offre de rachat pour allonger la maturité de sa dette.
- Incap va acquérir Lacon Group, spécialiste des services de fabrication électronique.
- Les principales publications du jour : vide…
D'Amérique du Nord
- Netflix entre en négociations exclusives pour le rachat des studios, des films et de HBO Max de Warner Bros. Discovery à 28 USD l'action.
- Tesla commence à commercialiser sa version moins chère de la Model 3 en Europe, selon le site web de Tesla.
- Des sénateurs américains veulent bloquer la vente de puces avancées de Nvidia à la Chine.
- PepsiCo serait proche d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott.
- Amazon lance les processeurs Graviton5.
- SoFi Technologies veut lever 1,5 MdUSD à 27,50 USD l'action dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Les principales publications du jour : vierge…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group et Rio Tinto accueillent les premiers camions-bennes électriques à batterie Caterpillar dans la région de Pilbara.
- Lupin obtient une approbation provisoire de la FDA américaine pour ses comprimés de Siponimod.
- Le téléphone IA de ZTE, baptisé Nubia M153, connaît un début de commercialisation en fanfare.
- BYD prévoit l'ouverture de 70 concessions en Afrique du Sud d'ici 2026.
- Moore Threads, le "Nvidia chinois", flambe à la Bourse de Shanghai après une IPO de 1,1 milliard de dollars.
- Les principales publications du jour : rien…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Exode des dirigeants d'Apple, une menace pour l'iPhone ? (Wall Street Journal, en anglais).
- Drahi passe à l'offensive alors que le piège se referme sur ses créanciers (Financial Times, en anglais).
- Le cash est toujours le roi (Klement on Investing, en anglais).
- Excel est cher, dérivé et déprimant, mais irremplaçable même à l'ère des outils d'IA (Bloomberg, en anglais).
- L'énigmatique nouveau rôle de Nicolas Beytout auprès des médias LVMH (La Lettre).
- Le président de la République, l’ingénieur de Stellantis et les 19 000 euros (The Conversation).
- Succession explosive, "Le Parisien", Paris FC… Les confidences inédites d’Antoine Arnault, "soldat de LVMH" (Libération).
- Mary Ramos, magicienne des bandes originales de Quentin Tarantino (Le Monde).