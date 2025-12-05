En France

  • Airbus a livré 72 appareils et reçu 75 commandes brutes en novembre 2025.
  • Jean-Marie Tritant démissionnera le 31 décembre de la présidence d'Unibail, remplacé à titre intérimaire par Vincent Rouget.
  • Les hybrides sont une priorité absolue de Stellantis pour le marché américain, selon le CEO du constructeur. Par ailleurs, le Canada adresse une mise en demeure à Stellantis pour le transfert de la production du Jeep Compass aux Etats-Unis.
  • Danone va racheter 3,8 millions d'actions pour compenser la dilution de ses plans d'actionnariat salarié.
  • Veolia s'associe à Science City Guangzhou Investment pour un projet de décarbonation en Chine.
  • Colas (Bouygues) décroche la partie Ouest du tramway de Vantaa (Finlande) pour 230 MEUR.
  • L'AMF attend la décision de la Cour d'appel avant de se prononcer sur une éventuelle OPA obligatoire de Bolloré sur Vivendi.
  • Les actions d'Henri Beaufour (Ipsen) seront transférées à une fondation.
  • Arkema et Semcorp s'associent pour développer des technologies de séparateurs de batteries.
  • Derichebourg enregistre un chiffre d'affaires consolidé annuel de 3,34 milliards d'euros, en baisse de 7,5%.
  • Atos lance une vaste rationalisation de ses coûts immobiliers, révèle La Lettre.
  • Oeneo limite la dégradation de sa marge au 1er semestre fiscal et reste prudent pour le second.
  • SRP Groupe revend The Bradery à ses fondateurs pour 22 MEUR.
  • La Française de l'Energie démarre un premier puits profond dédié à l’hydrogène naturel, avec 8,8 M EUR de subventions.
  • Balyo recommande une offre à 0,60 EUR par action de Softbank.
  • Bio-UV a installé un premier système de traitement des eaux de ballast en Méditerranée.
  • Bigben démarre des discussions avec les porteurs d’obligations échangeables en actions Nacon arrivant à échéance le 19 février 2026, pour éviter de débourser trop de trésorerie.
  • CFI - Compagnie Foncière Internationale lance une augmentation de 0,4 MEUR.
  • Cibox lance un placement obligataire de 2 MEUR.
  • Metavisio signe un partenariat avec Kaspersky pour des antivirus.
  • SpineGuard obtient l’homologation de trois nouveaux modèles de PediGuard en Chine.
  Les principales publications du jour : Oeneo

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Big Yellow annonce la fin de ses discussions de rachat avec Blackstone.
  • Le syndicat britannique Unite annonce la suspension des grèves chez Diageo à Belfast après une amélioration de l'offre salariale.
  • Swiss Re fixe un objectif pour 2026 et prévoit un rachat d'actions de 500 millions de dollars.
  • L'UE lance un réexamen partiel des droits de douane sur le véhicule électrique Cupra Tavascan fabriqué en Chine par Volkswagen.
  • Assa Abloy acquiert le fabricant américain de systèmes de verrouillage Sargent and Greenleaf.
  • Le Bayern Munich a mené des négociations en vue de vendre une participation à la société de capital-investissement EQT, selon le FT.
  • Aroundtown émet une obligation de 400 millions de livres sterling et lance une offre de rachat pour allonger la maturité de sa dette.
  • Incap va acquérir Lacon Group, spécialiste des services de fabrication électronique.
  Les principales publications du jour :

D'Amérique du Nord

  • Netflix entre en négociations exclusives pour le rachat des studios, des films et de HBO Max de Warner Bros. Discovery à 28 USD l'action.
  • Tesla commence à commercialiser sa version moins chère de la Model 3 en Europe, selon le site web de Tesla.
  • Des sénateurs américains veulent bloquer la vente de puces avancées de Nvidia à la Chine.
  • PepsiCo serait proche d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott.
  • Amazon lance les processeurs Graviton5.
  • SoFi Technologies veut lever 1,5 MdUSD à 27,50 USD l'action dans le cadre d'une augmentation de capital.
  Les principales publications du jour :

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP Group et Rio Tinto accueillent les premiers camions-bennes électriques à batterie Caterpillar dans la région de Pilbara.
  • Lupin obtient une approbation provisoire de la FDA américaine pour ses comprimés de Siponimod.
  • Le téléphone IA de ZTE, baptisé Nubia M153, connaît un début de commercialisation en fanfare.
  • BYD prévoit l'ouverture de 70 concessions en Afrique du Sud d'ici 2026.
  • Moore Threads, le "Nvidia chinois", flambe à la Bourse de Shanghai après une IPO de 1,1 milliard de dollars.
  Les principales publications du jour :

Le reste de l'agenda mondial des publications

