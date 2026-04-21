En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Thales engrange les commandes au 1er
  • Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, privilégie l'offre de Pernod Ricard à celle de Sazerac, selon des sources concordantes.
  • Eiffage Construction remporte un contrat de conception-réalisation à Mantes-la-Jolie.
  • GTT va concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers.
  • Atos SE confirme ses prévisions 2026 en marge de son T1.
  • Valeo célèbre 20 ans de présence en Égypte et inaugure un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle.
  • Mercialys maintient ses objectifs annuels et anticipe un rebond des loyers grâce à l'inflation prévue en 2027.
  • L'Etablissement Français du Sang renouvelle pour 10 ans sa présence sur le parc Icade de Rungis.
  • Nouvelle stratégie pour Bonduelle, "que le bon l'emporte".
  • Viridien s'est offert un rallye de 18% hier après le relèvement de l'objectif de cours du CIC (achat) de 120 à 150 EUR.
  • Biosynex décale la publication de ses comptes.
  • Le contentieux Padam met Klarsen en position financière très délicate.
  • Les principales publications du jour : Thales, FDJ United, OPmobility, Vivendi, Vusion, AtoS, Precia, Freelance, Immobilière Dassault, SoLocal, Adocia, Prodways, Diagnostic Medical SystemsLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

  • Apple confie sa direction générale à John Ternus, Tim Cook devient président exécutif.
  • Amazon renforce son alliance avec Anthropic avec un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars.
  • General Motors exhorte ses actionnaires à rejeter la proposition de dissociation des fonctions de président et de directeur général.
  • ServiceNow finalise l'acquisition d'Armis.
  • Ethiopian Airlines annonce l'acquisition de 6 Boeing 787-9 Dreamliner.
  • Uber Technologies déclare une participation passive de 11,52% dans Lucid Group.
  • Les principales publications du jour : GE Aerospace

D'Asie et d'ailleurs

  • Le chinois Victory Giant bondit de plus de 50% pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong.
  • Adani Power crée une nouvelle filiale dédiée à l'énergie nucléaire.
  • Tencent entre au capital de Kaspi.kz.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures