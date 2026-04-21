En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Thales engrange les commandes au 1er
- Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, privilégie l'offre de Pernod Ricard à celle de Sazerac, selon des sources concordantes.
- Eiffage Construction remporte un contrat de conception-réalisation à Mantes-la-Jolie.
- GTT va concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers.
- Atos SE confirme ses prévisions 2026 en marge de son T1.
- Valeo célèbre 20 ans de présence en Égypte et inaugure un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle.
- Mercialys maintient ses objectifs annuels et anticipe un rebond des loyers grâce à l'inflation prévue en 2027.
- L'Etablissement Français du Sang renouvelle pour 10 ans sa présence sur le parc Icade de Rungis.
- Nouvelle stratégie pour Bonduelle, "que le bon l'emporte".
- Viridien s'est offert un rallye de 18% hier après le relèvement de l'objectif de cours du CIC (achat) de 120 à 150 EUR.
- Biosynex décale la publication de ses comptes.
- Le contentieux Padam met Klarsen en position financière très délicate.
- Les principales publications du jour : Thales, FDJ United, OPmobility, Vivendi, Vusion, AtoS, Precia, Freelance, Immobilière Dassault, SoLocal, Adocia, Prodways, Diagnostic Medical Systems… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Commerzbank rejette officiellement l'offre d'UniCredit, jugée hostile.
- Associated British Foods lance la scission de Primark et de ses activités alimentaires.
- Beiersdorf annonce un repli du chiffre d'affaires au premier trimestre, les objectifs sont confirmés.
- Rolls-Royce décroche un contrat de maintenance à long terme pour les patrouilleurs de l'U.S. Coast Guard.
- Roche annonce l'acceptation par la FDA de sa demande de licence pour un traitement du lupus érythémateux disséminé.
- Les principales publications du jour : ASM International, Beiersdorf, Associated British Foods, BAWAG, SKF…
D'Amérique du Nord
- Apple confie sa direction générale à John Ternus, Tim Cook devient président exécutif.
- Amazon renforce son alliance avec Anthropic avec un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars.
- General Motors exhorte ses actionnaires à rejeter la proposition de dissociation des fonctions de président et de directeur général.
- ServiceNow finalise l'acquisition d'Armis.
- Ethiopian Airlines annonce l'acquisition de 6 Boeing 787-9 Dreamliner.
- Uber Technologies déclare une participation passive de 11,52% dans Lucid Group.
- Les principales publications du jour : GE Aerospace…
D'Asie et d'ailleurs
- Le chinois Victory Giant bondit de plus de 50% pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong.
- Adani Power crée une nouvelle filiale dédiée à l'énergie nucléaire.
- Tencent entre au capital de Kaspi.kz.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les Emirats arabes unis sollicitent un soutien financier des Etats-Unis en cas de poursuite du conflit au Moyen-Orient (Wall Street Journal).
- Le manifeste de Palantir pour la domination (Le Grand Continent).
- Monnaies anciennes, fossiles… Comment les fouilles archéologiques clandestines font "disparaître l’histoire" (Le Monde).
- Comment la cybercriminalité est devenue un secteur phare au "Scambodge" (Wall Street Journal).
- Les IA-Men sont ils de futurs Ford ou Rockfeller ? (The Economist).
- De l'importance de surveiller son compte en banque… (Klement on Investing).
- Jérôme Ferrari : "Le langage est obscène quand il ne désigne plus les choses" (Revue21).
- Ce que j'ai appris sur les milliardaires depuis la retraitre privé de Jeff Bezos (The Atlantic).
- Angleterre : comment une petite île a conquis le monde (Sheet.works).
- Dans l’entourage de Trump, les femmes ne sont pas les seules à se préoccuper de leur apparence (New York Times)
- La nouvelle approche de la valorisation (Financial Times)
- La théorie du trumpisme de J.D. Vance ne fait pas le poids face à la pratique (The Economist)