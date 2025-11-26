En France
- Thales et Dassault Systèmes signent un partenariat dans l'IA de défense. Dassault Systèmes qui renforce son partenariat avec Mistral AI.
- TotalEnergies arrête son terminal flottant d'importation de gaz au Havre.
- Safran annonce la création d'une coentreprise en Inde.
- Engie sur le point de perdre le contrat du réseau de chauffage de Paris au profit du consortium Eiffage / RATP / Dalkia, selon Bloomberg.
- Les locaux parisiens de Sanofi perquisitionnés par les autorités françaises dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale.
- Valneva annonce des résultats positifs de phase II pour VLA15 contre la maladie de Lyme.
- VusionGroup remporte un contrat pour équiper 200 magasins de l'enseigne allemande OBI.
- Compagnie des Alpes conserve le contrat d'exploitation de La Plagne pour une durée de 25 ans.
- Afyren lève 23 millions d'euros grâce à la vente d'actions à Kemin Industries et au fonds Bpifrance.
- Transgène veut lever 105 MEUR via une augmentation de capital réservée et une offre au public.
- Wallix rachète la startup d'IA française Malizen.
- Solutions 30 et Spirii renforcent leur partenariat pour accélérer le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique en Europe.
- Netgem et Vialis annoncent un partenariat TV.
- Fabio Rinaldi nommé directeur général de Mr Bricolage.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Novo Nordisk a annoncé des résultats prometteurs à mi-parcours pour son médicament expérimental contre l'obésité, l'amycretine, chez les patients diabétiques.
- YPF s'associe à Eni pour mener des activités d'exploration au large des côtes de l'Uruguay.
- Adecco confirme son objectif de marge opérationnelle.
- OPAP améliore ses revenus mais les coûts pèsent au T3.
- Pets at Home annonce une baisse de ses bénéfices au S1.
- Equinor prévoit 250 nouveaux puits en Norvège pour maintenir sa production jusqu'en 2035.
- SAP SE poursuivi en justice par la société de logiciels o9 Solutions pour violation de secrets commerciaux.
- Evoke a mandaté des banques pour étudier la vente de son activité en ligne en Italie en cas d'augmentation de la fiscalité, selon Sky News.
- Moody's relève la note crédit long terme de plusieurs entreprises italiennes après l'amélioration de la notation souveraine de l'Italie. Intesa Sanpaolo, Generali ou Eni sont concernées.
- Moody's relève la notation d'Acea et Terna de Baa2 à Baa1, perspective à stable.
- Advent finalise l'acquisition de U-blox.
D'Amérique du Nord
- Dell gagne 3,5% hors séance après ses trimestriels, pendant que HP Inc chute de 5,2% après les siens. HP qui annonce en parallèle 4 000 à 6 000 suppressions de postes.
- Autodesk bondit de 6% hors séance après ses trimestriels.
- NetApp gagne 5% hors séance après ses trimestriels.
- ZScaler chute de 8% hors séance après ses trimestriels.
- Medicare négocierait des décotes de 71% sur les tarifs du Wegovy et de l'Ozempic de Novo Nordisk, selon Bloomberg.
- Apple a repris à Samsung Electronics la place de premier fabricant mondial de smartphones, ce qui est une première en dix ans.
- Warner Bros. Discovery aurait demandé à ses prétendants d'améliorer leurs offres d'ici le 1er décembre, selon Bloomberg.
- Boeing reçoit plus de 7 milliards de dollars de contrats du Pentagone, notamment pour des hélicoptères Apache.
- Brookfield Asset Management acquiert Alba Renewables, développeur d'énergie propre.
- FedEx investit 200 millions de dollars dans la modernisation de son hub d'Anchorage.
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank finalise l'acquisition du concepteur américain de puces Ampere pour 6,5 milliards de dollars.
- Kioxia baisse fort après le placement d'un gros stock de titres par un fonds actionnaire.
- Début de panique sur les obligations du promoteur chinois China Vanke.
- Otsuka obtient l'autorisation accélérée de la FDA pour Voyxact, un traitement de la maladie du rein.
- TSMC poursuit son ancien vice-président directeur pour violation de la sécurité et des secrets commerciaux.
