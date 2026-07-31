En France
Annonces importantes (et moins importantes... Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Crédit Agricole confirme ses objectifs annuels après le S1.
- Engie relève ses objectifs 2026, le rachat de UKPN a soutenu les résultats au 1er semestre
- Saint-Gobain maintient sa prévision de marge pour 2026 malgré une baisse de ses résultats au S1. Le titre gagnait 3,3% sur OTC Markets hier soir.
- Axa gonfle son bénéfice net au premier semestre.
- Euronext publie des résultats record au S1.
- Teleperformance confirme ses objectifs 2026.
- Worldline abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par le retard des contrats bancaires.
- Forvia confirme ses prévisions 2026.
- Vusion voit ses revenus bondir de 34% au S1, portés par les VAS et le déploiement chez Walmart.
- Coface dévoile ses semestriels et réaffirme son plan stratégique.
- Viridien voit son Ebitda ajusté reculer de 14% au T2 et ses revenus reculer, mais confirme son objectif annuel et poursuit son désendettement.
- Thales et Exail Technologies signent l’accord de rapprochement.
- Edenred conclut un partenariat avec Abry Partners.
- Abivax annonce un retour positif de la FDA à l'issue de ses échanges pré-NDA concernant l’obéfazimod.
- DBV Technologies a placé pour 50 millions de dollars d'ADS.
- Icade prend le contrôle de Comet et se lance dans l'événementiel.
- John Textor réclame 20,9 MEUR à Eagle Football devant la justice française.
- Median Technologies signe un partenariat commercial stratégique avec Canon Medical Systems via sa filiale Olea Medical.
- Les principales publications du jour: Engie, Poxel, Spineway, Florentaise, Equasens, Lectra, NRJ Group, Rising Stone, Groupe LDLC, Marie Brizard, Manitou, X-Fab.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Enel améliore ses résultats semestriels grâce à l'international.
- Siemens Healthineers revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires face à la faiblesse du diagnostic.
- NatWest enregistre une hausse de son bénéfice et de son produit net bancaire au premier semestre.
- Holcim relève ses objectifs.
- Pearson réitère ses objectifs pour 2026, porté par la croissance de l'apprentissage virtuel.
- Leonardo engrange les commandes au premier semestre.
- Brunello Cucinelli relève ses prévisions annuelles.
- Cellnex Telecom confirme ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026 et 2027.
- Thyssenkrupp Nucera affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.
- Puig publie une croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre, après la fin des discussions avec Estée Lauder.
- Universal Music voit ses ventes progresser de 13,3%.
- Alimentation Couche-Tard lance une OPA de 33 milliards de zlotys sur le groupe polonais Zabka (32 PLN par action).
- Raiffeisen Bank International réclame 3,6 MdUSD de dommages et intérêts à Rasperia.
- Banco Santander lance une offre d'échange de 1,9 milliard d'euros pour les 10% restants de sa filiale brésilienne.
- HSBC cède son portefeuille de prêts australiens de 36 milliards de dollars australiens à Blackstone.
- Sinochem cède 14% de Pirelli au milliardaire tchèque Michal Strnad.
- IG Group rachète Underdog pour un montant pouvant atteindre 1,3 MdUSD.
- Vodafone prend le contrôle total de VodafoneThree.
- Allianz va racheter les parts de capital des employés de PIMCO pour au moins 1,6 MdUSD.
- BP Plc va supprimer 700 postes dans le cadre de sa simplification structurelle. Par ailleurs, le groupe lance le processus de vente de ses activités en mer du Nord.
- Les principales publications du jour: NatWest, Holcim, Siemens Healthineers, Leonardo, Amadeus IT, International Consolidated Airlines, OMV, Raiffeisen Bank International, Cellnex Telecom, Bank of Ireland, Acciona, Puma, Intertek, Hensoldt.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Amazon (+9,5%), Dexcom (+8,5%), Rivian (+4%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Mastec (-15%), Roblox (-14%), Reddit (-10,5%), Stryker (-7,8%), Apple (-6%), Coinbase (-5%)…
- Tesla envisage la vente de ses activités en Chine pour préparer une fusion potentielle avec SpaceX, selon le WSJ.
- OpenAI réduit fortement les prix de certains modèles d'IA pour accélérer leur adoption.
- Bank of America acquiert MDSec Consulting, cabinet britannique de cybersécurité, pour renforcer ses capacités.
- Un producteur réclame 105 millions de dollars à Netflix après le vol d'un film avec Nicolas Cage.
- Boeing soumet une offre de contrat au syndicat des ingénieurs; l'accord est soutenu par les négociateurs.
- Les principales publications du jour: ExxonMobil, AbbVie, Chevron, Linde, Eaton, Colgate-Palmolive, Dominion Energy, Corteva, AngloGold Ashanti, Ingersoll Rand.
D'Asie et d'ailleurs
- Tokyo Electron a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.
- Sony relève ses prévisions de bénéfices grâce à la performance de sa division jeux vidéo.
- Vale enregistre une baisse de son bénéfice, relève ses perspectives pour les métaux de base et annonce un programme de rachat d'actions.
- Fortescue vise une hausse de ses livraisons de minerai de fer en 2027 après des exportations records et annonce une dépréciation de 750 MUSD sur le projet Iron Bridge.
- TSMC développe une technologie de mise en boîtier de puces IA similaire à celle d'Intel.
- Mitsubishi Electric investira 30 millions de dollars dans une usine de refroidissement pour centres de données dans l'Ohio.
- Mahindra & Mahindra crée une unité aérospatiale via sa division défense.
- Les principales publications du jour: MediaTek, Sumitomo Mitsui Financial, Kioxia, Murata Manufacturing, Mitsubishi Electric, Sun Pharmaceutical Industries, HOYA.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment les auteurs réagissent aux outils de transparence liés à l'IA proposés par Substack (Substack).
- Ce que l'indice Big Mac révèle sur la "guerre des devises" mondiale (The Economist).
- Qu'est-ce que ça fait d'être un concombre ? (Intelligencer).
- L'essor de l'IA et l'avenir de la finance (Project Syndicate).
- De star de l'IA à vendeur forcé : la chute éclair d'Aschenbrenner (Zonebourse).
- Ces villes qui ont dit oui à la drogue (The Atlantic).
- La Fed est dans le siège passager (Zonebourse).
- Cartes de jeux vidéo rétro dessinées à la main (Flowingdata).