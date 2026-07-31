En France

Annonces importantes (et moins importantes... Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Crédit Agricole confirme ses objectifs annuels après le S1.
    • Engie relève ses objectifs 2026, le rachat de UKPN a soutenu les résultats au 1er semestre
    • Saint-Gobain maintient sa prévision de marge pour 2026 malgré une baisse de ses résultats au S1. Le titre gagnait 3,3% sur OTC Markets hier soir.
    • Axa gonfle son bénéfice net au premier semestre.
    • Euronext publie des résultats record au S1.
    • Teleperformance confirme ses objectifs 2026.
    • Worldline abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par le retard des contrats bancaires.
    • Forvia confirme ses prévisions 2026.
    • Vusion voit ses revenus bondir de 34% au S1, portés par les VAS et le déploiement chez Walmart.
    • Coface dévoile ses semestriels et réaffirme son plan stratégique.
    • Viridien voit son Ebitda ajusté reculer de 14% au T2 et ses revenus reculer, mais confirme son objectif annuel et poursuit son désendettement.
  • Thales et Exail Technologies signent l’accord de rapprochement.
  • Edenred conclut un partenariat avec Abry Partners.
  • Abivax annonce un retour positif de la FDA à l'issue de ses échanges pré-NDA concernant l’obéfazimod.
  • DBV Technologies a placé pour 50 millions de dollars d'ADS.
  • Icade prend le contrôle de Comet et se lance dans l'événementiel.
  • John Textor réclame 20,9 MEUR à Eagle Football devant la justice française.
  • Median Technologies signe un partenariat commercial stratégique avec Canon Medical Systems via sa filiale Olea Medical.
  • Les principales publications du jour:  Engie, Poxel, Spineway, Florentaise, Equasens, Lectra, NRJ Group, Rising Stone, Groupe LDLC, Marie Brizard, Manitou, X-Fab.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Tokyo Electron a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.
  • Sony relève ses prévisions de bénéfices grâce à la performance de sa division jeux vidéo.
  • Vale enregistre une baisse de son bénéfice, relève ses perspectives pour les métaux de base et annonce un programme de rachat d'actions.
  • Fortescue vise une hausse de ses livraisons de minerai de fer en 2027 après des exportations records et annonce une dépréciation de 750 MUSD sur le projet Iron Bridge.
  • TSMC développe une technologie de mise en boîtier de puces IA similaire à celle d'Intel.
  • Mitsubishi Electric investira 30 millions de dollars dans une usine de refroidissement pour centres de données dans l'Ohio.
  • Mahindra & Mahindra crée une unité aérospatiale via sa division défense.
  • Les principales publications du jourMediaTekSumitomo Mitsui FinancialKioxiaMurata ManufacturingMitsubishi ElectricSun Pharmaceutical IndustriesHOYA.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures