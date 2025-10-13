Donald Trump ressort son bâton et sa carotte

La guerre commerciale n'est jamais loin des marchés financiers. Et même s'ils ont appris à vivre avec, les investisseurs se crispent dès que Pékin et Washington se chicanent. Vendredi, Donald Trump a tapé du poing sur la table, avant de s'adoucir au cours du weekend. Bilan ? Des grosses chutes boursières vendredi et la perspective d'un rebond aujourd'hui.