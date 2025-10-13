En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Chez Nexans, Julien Hueber succède à Christopher Guérin en tant que directeur général.
  • Ipsen va présenter huit abstracts lors de la conférence ESMO 2025.
  • Air France suspend ses vols vers Madagascar en raison de préoccupations sécuritaires.
  • Carmila a racheté 313 MEUR d'obligations en circulation pour les annuler.
  • Theon International prend 9,8% des parts d'Exosens pour 269 millions d'euros, soit 54 EUR l'action (prime de 24,2% sur le cours de vendredi soir, 43,45 EUR).
  • TF1 obtient les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde de rugby 2027.
  • Sidetrade va racheter ezyCollect.
  • Le groupe Arverne renforce sa participation dans Lithium de France et accueille Hydro Energy comme nouvel actionnaire.
  • Homologation d'Uzedy de Teva et Medincell étendue au trouble bipolaire.
  • Biophytis et un consortium d'investisseurs forment une coentreprise pour le développement d'un traitement contre la sarcopénie.
  • Mastrad tire sur son financement dilutif.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • AstraZeneca va proposer des ventes directes aux patients américains ayant des ordonnances pour des maladies chroniques, avec des remises allant jusqu'à 80% par rapport aux prix de vente, en échange d'exemptions de droits de douane.
  • Novo Nordisk interrompt ses travaux sur la thérapie cellulaire pour le traitement du diabète afin de réduire les coûts, révèle Bloomberg.
  • Lloyds Banking va passer une charge supplémentaire de 800 millions de livres pour le scandale des ventes abusives de financements automobiles au Royaume-Uni.
  • Julius Bär réclame de l'argent suite à la faillite de l'allemand Degag.
  • AP Moller Maersk annule un contrat de 475 millions de dollars pour un navire éolien offshore à destination des Etats-Unis.
  • Le fonds Warburg Pincus lance une offre publique d’achat sur PSI Software à 45 EUR par action, avec déjà 28,5% du capital engagés.
  • Banco Santander fait partie des banques sélectionnées par les Etats-Unis pour acheter des pesos argentins.
  • Tecan Group enregistre une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses perspectives.
  • AMG Critical Materials se retire des activités liées au graphite naturel via à une transaction de 65 millions de dollars pour Graphit Kropfmühl.
  • Vulcan Energy signe un accord contraignant d'achat de lithium avec Glencore.
  • Oxford Instruments annonce une baisse potentielle de son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice fiscal.
  • Meyer Burger quittera la Bourse de Zurich le 14 janvier.
  • Serica Energy rachète la participation de BP Plc dans certains actifs de la mer du Nord pour 232 millions de dollars.
  • Fitch a abaissé la note crédit long terme de S4 Capital de B+ à BB-, avec une perspective toujours négative.
  • Holmen obtient gain de cause dans une affaire fiscale.
D'Amérique du Nord

  • Apple s'apprête à racheter la startup de vision artificielle Prompt AI, selon CNBC.
  • Delta Air Lines et Aeromexico contestent la décision des Etats-Unis de dissoudre leur entreprise commune.
  • Bristol-Myers Squibb acquiert Orbital Therapeutics.
  • Caterpillar va acquérir l'Australien RPMGlobal pour 728 millions de dollars.
  • Teck Resources en pourparlers pour fournir des minéraux clés pour la défense au Canada et aux Etats-Unis, selon le FT.
  • Johnson & Johnson en pourparlers pour acheter Protagonist Therapeutics, selon le WSJ.
  • Moderna présente des données préliminaires prometteuses pour sa thérapie expérimentale à base d'antigènes anticancéreux.
D'Asie

  • Le groupe viticole australien Treasury Wine chute de 15% après un avertissement.
  • Le président du promoteur chinois China Vanke démissionne.
  • Sany Heavy Industry réfléchit à entrer à la Bourse de Hong Kong en plus de sa cotation en Chine continentale.
  • Le singapourien InnoTek flambe de 25% après un contrat avec Nvidia.
