En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Chez Nexans, Julien Hueber succède à Christopher Guérin en tant que directeur général.
- Ipsen va présenter huit abstracts lors de la conférence ESMO 2025.
- Air France suspend ses vols vers Madagascar en raison de préoccupations sécuritaires.
- Carmila a racheté 313 MEUR d'obligations en circulation pour les annuler.
- Theon International prend 9,8% des parts d'Exosens pour 269 millions d'euros, soit 54 EUR l'action (prime de 24,2% sur le cours de vendredi soir, 43,45 EUR).
- TF1 obtient les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde de rugby 2027.
- Sidetrade va racheter ezyCollect.
- Le groupe Arverne renforce sa participation dans Lithium de France et accueille Hydro Energy comme nouvel actionnaire.
- Homologation d'Uzedy de Teva et Medincell étendue au trouble bipolaire.
- Biophytis et un consortium d'investisseurs forment une coentreprise pour le développement d'un traitement contre la sarcopénie.
- Mastrad tire sur son financement dilutif.
- Les principales publications du jour : AB Science… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- AstraZeneca va proposer des ventes directes aux patients américains ayant des ordonnances pour des maladies chroniques, avec des remises allant jusqu'à 80% par rapport aux prix de vente, en échange d'exemptions de droits de douane.
- Novo Nordisk interrompt ses travaux sur la thérapie cellulaire pour le traitement du diabète afin de réduire les coûts, révèle Bloomberg.
- Lloyds Banking va passer une charge supplémentaire de 800 millions de livres pour le scandale des ventes abusives de financements automobiles au Royaume-Uni.
- Julius Bär réclame de l'argent suite à la faillite de l'allemand Degag.
- AP Moller Maersk annule un contrat de 475 millions de dollars pour un navire éolien offshore à destination des Etats-Unis.
- Le fonds Warburg Pincus lance une offre publique d’achat sur PSI Software à 45 EUR par action, avec déjà 28,5% du capital engagés.
- Banco Santander fait partie des banques sélectionnées par les Etats-Unis pour acheter des pesos argentins.
- Tecan Group enregistre une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses perspectives.
- AMG Critical Materials se retire des activités liées au graphite naturel via à une transaction de 65 millions de dollars pour Graphit Kropfmühl.
- Vulcan Energy signe un accord contraignant d'achat de lithium avec Glencore.
- Oxford Instruments annonce une baisse potentielle de son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice fiscal.
- Meyer Burger quittera la Bourse de Zurich le 14 janvier.
- Serica Energy rachète la participation de BP Plc dans certains actifs de la mer du Nord pour 232 millions de dollars.
- Fitch a abaissé la note crédit long terme de S4 Capital de B+ à BB-, avec une perspective toujours négative.
- Holmen obtient gain de cause dans une affaire fiscale.
- Les principales publications du jour : Galp Energia…
D'Amérique du Nord
- Apple s'apprête à racheter la startup de vision artificielle Prompt AI, selon CNBC.
- Delta Air Lines et Aeromexico contestent la décision des Etats-Unis de dissoudre leur entreprise commune.
- Bristol-Myers Squibb acquiert Orbital Therapeutics.
- Caterpillar va acquérir l'Australien RPMGlobal pour 728 millions de dollars.
- Teck Resources en pourparlers pour fournir des minéraux clés pour la défense au Canada et aux Etats-Unis, selon le FT.
- Johnson & Johnson en pourparlers pour acheter Protagonist Therapeutics, selon le WSJ.
- Moderna présente des données préliminaires prometteuses pour sa thérapie expérimentale à base d'antigènes anticancéreux.
- Les principales publications du jour : Fastenal…
D'Asie
- Le groupe viticole australien Treasury Wine chute de 15% après un avertissement.
- Le président du promoteur chinois China Vanke démissionne.
- Sany Heavy Industry réfléchit à entrer à la Bourse de Hong Kong en plus de sa cotation en Chine continentale.
- Le singapourien InnoTek flambe de 25% après un contrat avec Nvidia.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Ce qui a vraiment fait basculer la Silicon Valley à droite (Bloomberg, en anglais).
- L’euro numérique, ce projet de la BCE qui irrite tant les banques (Le Monde).
- Sommes-nous plus bêtes que nos parents ? (The Conversation).
- Derrière la faillite de First Brands, un trou de 2 milliards de dollars et un PDG mystérieux (Wall Street Journal, en anglais).
- Margaret Thatcher est la mère de toutes les crises du conservatisme (Bloomberg, en anglais).
- Dans les pas d'une détective privée spécialisée dans l'environnement (Libération).
- Comment les méga-batteries ouvrent la voie à une révolution énergétique (Financial Times, en anglais).