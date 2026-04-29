En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Airbus annonce une contraction de ses résultats au T1. Les désaccords sur l'avion de combat européen persistent, mais les discussions avancent, selon le patron du groupe.
- TotalEnergies génère un résultat net de 5,4 MdsUSD au T1. Par ailleurs, le groupe finalise l'acquisition de 50% d'un portefeuille d'actifs de production d'électricité flexible auprès d'EPH.
- Aéroports de Paris confirme ses prévisions 2026.
- Amundi annonce une collecte au plus haut depuis quatre ans au premier trimestre.
- Sopra Steria accroît de plus de 3% son CA en organique au 1er trimestre.
- Alten anticipe une stagnation de ses revenus en 2026.
- Teleperformance publie un T1 en baisse.
- Worldline stabilise son chiffre d'affaires après cessions. Le groupe va regrouper ses actions à raison de 40 pour 1.
- Pernod Ricard a annoncé l'échec des discussions pour racheter son concurrent américain Brown-Forman, le propriétaire Jack Daniel's.
- BNP Paribas finalise la cession de 25% d'AG Insurance à Ageas.
- Orange annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros avec CaixaBank et BNP Paribas, destiné au rachat de Scorefit.
- Scor annonce le renouvellement du mandat d'administrateur du directeur général.
- LDC obtient l'autorisation de la Competition and Markets Authority pour l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
- Peter Brabeck, via The Glasshouse, a renforcé ses positions dans Vusion (dont il est administrateur) en achetant 80 000 actions après la publication des résultats.
- Peugeot Invest signe un accord de cession de sa participation dans Immobilière Dassault pour 75 MEUR.
- Clariane émet 230 MEUR d'obligations.
- Compagnie Chargeurs Invest progresse dans la vente de Novacel.
- BIO-UV Group Intègre le programme LIFE REWA de réutilisation des eaux usées de la métropole de Montpellier.
- Amoéba obtient une nouvelle autorisation d'urgence pour l'utilisation de la solution de biocontrôle AXPERA afin de protéger les vignobles français.
- Claranova restructure son organisation.
- Drone Volt émet des ABSA.
- AB Science réalise un placement privé de 3,2 millions d'euros.
- Les principales publications du jour : Michelin, Imerys, Constellium, Sopra, Equasens, Lectra, Aubay, Compagnie des Alpes, Altarea, Bic, Mersen, Witbe, Vétoquinol, Manitou… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- AstraZeneca dépasse les attentes de ventes et de profits porté par la demande en oncologie.
- UBS dépasse les attentes de profit grâce à la volatilité des marchés.
- GSK affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Banco Santander publie un bénéfice net de 5,46 milliards d'euros au premier trimestre.
- Mercedes-Benz enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au T1.
- Deutsche Bank publie un bénéfice supérieur aux attentes au T1 malgré le coût du risque.
- Sandoz affiche des ventes nettes en hausse au T1 et confirme ses perspectives pour 2026.
- Adidas publie un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier trimestre.
- Haleon confirme ses perspectives pour 2026.
- Carlsberg annonce un chiffre d'affaires qui progresse de 3,6% au premier trimestre.
- Lloyds Banking Group affiche une hausse de son bénéfice et de ses revenus au premier trimestre.
- Prudential enregistre une croissance de 10% de son profit sur affaires nouvelles au T1.
- Norsk Hydro dépasse les prévisions de résultat opérationnel au premier trimestre.
- Puig confirme une bonne dynamique au T1.
- Kone va racheter son concurrent TK Elevator pour 29,4 milliards d'euros.
- CVC envisage une offre de 9 milliards d'euros sur le spécialiste italien des paiements Nexi, selon le FT.
- Relx conclut un accord en vue de l'acquisition de la legaltech française Doctrine.
- Eni mandate JPMorgan pour conseiller la vente potentielle d'un vapocraqueur.
- Wizz Air est l'action la plus shortée de la cote britannique, avec plus de 14% d'intérêts vendeurs, selon les données Zonebourse.
- Amadeus rachète Idemia pour 1,2 MdEUR.
- Solaria lance un placement accéléré portant sur un maximum de 10% de son capital social.
- ISS soutient la direction de DocMorris.
- Les principales publications du jour : AstraZeneca, Banco Santander, Iberdrola, GSK, Lloyds Banking Group, DSV, Deutsche Bank, Mercedes-Benz Group, Garmin, Porsche, Universal Music Group, Haleon, Aena, Prysmian…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fair Isaac (+11%), Veralto (+8%), Starbucks (+5,5%), Visa (+5%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Robinhood (-9%), Teradyne (-8%), Booking (-4%), Ingersoll Rand (-2%)…
- Les négociations sur un financement de sauvetage de 500 millions de dollars pour Spirit Airlines seraient dans l'impasse, selon Bloomberg.
- Ametek proche d'un accord pour racheter à CD&R la division test et de mesure d'Indicor pour 5 milliards de dollars, selon le WSJ.
- Goldman Sachs interdit l'usage de l'IA d'Anthropic à ses banquiers de Hong Kong.
- Copa annonce l'achat de 60 Boeing
- Les principales publications du jour : Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, AbbVie, Amphenol, Qualcomm, Automatic Data Processing, Canadian Pacific Kansas City, O'Reilly Automotive, Regeneron Pharmaceuticals, Canadian National Railway, Phillips 66, Aflac, Carvana, Allstate, Entergy, Ford Motor, Old Dominion Freight Line, Chipotle Mexican Grill…
D'Asie et d'ailleurs
- Washington ordonne aux équipementiers américains de suspendre certaines livraisons à Hua Hong, le numéro deux chinois des semi-conducteurs.
- Woodside Energy lance une revue stratégique de ses actifs.
- La Chine suspend les autorisations de conduite autonome après une panne chez Baidu, révèle Bloomberg.
- Un responsable de Nvidia va rencontrer les dirigeants de Samsung et SK Hynix pour un partenariat dans l'IA physique, selon Yonhap.
- Les principales publications du jour : Hong Kong Exchanges and Clearing, Bajaj Finance, BOC Hong Kong, Doosan Enerbility, AIA Group …
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment Nadella et Altman ont évité une bataille juridique autour d'AWS (The Information).
- L'arsenal nucléaire nord-coréen dépasse les capacités de défense antimissile américaines (Bloomberg).
- La vitesse est la matrice de la nouvelle puissance (Le Grand Continent).
- Comment l'Ukraine a résolu le problème le plus épineux en matière de défense (Exponential View).
- Auroville, l’utopie indienne à l’essai (Revue21).
- Le mont Blanc est né en 1786 (L'Histoire).
- Un argument économique en faveur des règles budgétaires (The Conversation).
- « Foutaises » : Les républicains du Congrès s’opposent à la demande de renflouement de Spirit par Trump (Semafor)
- « Le plus grand danger, c’est de croire à une pilule magique » : le tabou du dopage chez les étudiants (Le Monde)
- Les CEO américains sont de plus en plus vieux (Axios)
- Claudia Sheinbaum apprend à ses dépens le prix de l'apaisement envers Trump (Wall Street Journal)