En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Airbus annonce une contraction de ses résultats au T1. Les désaccords sur l'avion de combat européen persistent, mais les discussions avancent, selon le patron du groupe.
    • TotalEnergies génère un résultat net de 5,4 MdsUSD au T1. Par ailleurs, le groupe finalise l'acquisition de 50% d'un portefeuille d'actifs de production d'électricité flexible auprès d'EPH.
    • Aéroports de Paris confirme ses prévisions 2026.
    • Amundi annonce une collecte au plus haut depuis quatre ans au premier trimestre.
    • Sopra Steria accroît de plus de 3% son CA en organique au 1er trimestre.
    • Alten anticipe une stagnation de ses revenus en 2026.
    • Teleperformance publie un T1 en baisse.
    • Worldline stabilise son chiffre d'affaires après cessions. Le groupe va regrouper ses actions à raison de 40 pour 1.
  • Pernod Ricard a annoncé l'échec des discussions pour racheter son concurrent américain Brown-Forman, le propriétaire Jack Daniel's.
  • BNP Paribas finalise la cession de 25% d'AG Insurance à Ageas.
  • Orange annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros avec CaixaBank et BNP Paribas, destiné au rachat de Scorefit.
  • Scor annonce le renouvellement du mandat d'administrateur du directeur général.
  • LDC obtient l'autorisation de la Competition and Markets Authority pour l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label.
  • Peter Brabeck, via The Glasshouse, a renforcé ses positions dans Vusion (dont il est administrateur) en achetant 80 000 actions après la publication des résultats.
  • Peugeot Invest signe un accord de cession de sa participation dans Immobilière Dassault pour 75 MEUR.
  • Clariane émet 230 MEUR d'obligations.
  • Compagnie Chargeurs Invest progresse dans la vente de Novacel.
  • BIO-UV Group Intègre le programme LIFE REWA de réutilisation des eaux usées de la métropole de Montpellier.
  • Amoéba obtient une nouvelle autorisation d'urgence pour l'utilisation de la solution de biocontrôle AXPERA afin de protéger les vignobles français.
  • Claranova restructure son organisation.
  • Drone Volt émet des ABSA.
  • AB Science réalise un placement privé de 3,2 millions d'euros.
  • Les principales publications du jour : Michelin, Imerys, Constellium, Sopra, Equasens, Lectra, Aubay, Compagnie des Alpes, Altarea, Bic, Mersen, Witbe, Vétoquinol, ManitouLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • AstraZeneca dépasse les attentes de ventes et de profits porté par la demande en oncologie.
    • UBS dépasse les attentes de profit grâce à la volatilité des marchés.
    • GSK affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre.
    • Banco Santander publie un bénéfice net de 5,46 milliards d'euros au premier trimestre.
    • Mercedes-Benz enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au T1.
    • Deutsche Bank publie un bénéfice supérieur aux attentes au T1 malgré le coût du risque.
    • Sandoz affiche des ventes nettes en hausse au T1 et confirme ses perspectives pour 2026.
    • Adidas publie un résultat opérationnel supérieur aux attentes au premier trimestre.
    • Haleon confirme ses perspectives pour 2026.
    • Carlsberg annonce un chiffre d'affaires qui progresse de 3,6% au premier trimestre.
    • Lloyds Banking Group affiche une hausse de son bénéfice et de ses revenus au premier trimestre.
    • Prudential enregistre une croissance de 10% de son profit sur affaires nouvelles au T1.
    • Norsk Hydro dépasse les prévisions de résultat opérationnel au premier trimestre.
    • Puig confirme une bonne dynamique au T1.
  • Kone va racheter son concurrent TK Elevator pour 29,4 milliards d'euros.
  • CVC envisage une offre de 9 milliards d'euros sur le spécialiste italien des paiements Nexi, selon le FT.
  • Relx conclut un accord en vue de l'acquisition de la legaltech française Doctrine.
  • Eni mandate JPMorgan pour conseiller la vente potentielle d'un vapocraqueur.
  • Wizz Air est l'action la plus shortée de la cote britannique, avec plus de 14% d'intérêts vendeurs, selon les données Zonebourse.
  • Amadeus rachète Idemia pour 1,2 MdEUR.
  • Solaria lance un placement accéléré portant sur un maximum de 10% de son capital social.
  • ISS soutient la direction de DocMorris.
  • Les principales publications du jour : AstraZeneca, Banco Santander, Iberdrola, GSK, Lloyds Banking Group, DSV, Deutsche Bank, Mercedes-Benz Group, Garmin, Porsche, Universal Music Group, Haleon, Aena, Prysmian

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures