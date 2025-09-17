Le jour où la Fed a repris ses baisses de taux

Un peu plus loin dans cette chronique, il sera question de Jay, J-Pow, monsieur trop-tard, le crétin, l'andouille, le gars stupide, l'incompétent, le parfait idiot, l'imbécile, le gros loser, petit QI, la quiche bornée. En deux mots Jerome Powell. Mais avant, on va faire un petit rappel sur les taux de change, pourquoi c'est parfois important de s'en préoccuper, et ce qu'ils provoquent.