En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies remporte un appel d'offres pour un parc éolien en mer en France.
- Thales signe deux contrats stratégiques avec l'entreprise indienne Indigo.
- Moody's relève la note de crédit d'Axa à "Aa2", perspective stable.
- Sanofi obtient des donnés positives en phase IIa avec brivekimig dans l'hidrosadénite suppurée.
- Hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire en août chez Vinci.
- Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration de 5 ans pour les services sur le lieu de travail.
- Valeo a émis une obligation verte de 500 millions d’euros à 6,5 ans, assortie d’un coupon de 4,625%.
- Derichebourg inaugure une plateforme de recyclage.
- Les actions Xilam passent sur Euronext Growth, mais le groupe continuera à publier en IFRS et conservera les mêmes standards de publication.
- Figeac Aero signe un contrat de 4 MEUR avec Safran Electrical & Power.
- Riber reçoit une commande en Asie pour un système de recherche.
- Hydrogen Refueling Solutions reçoit confirmation de la commande d'une station de recharge en Ecosse.
- Vergnet va regrouper ses actions à raison de 7600 anciennes pour 1 nouvelle.
- Metavisio a racheté et annulé les dernières ORA du fonds American AI.
- Les principales publications du jour : Assystem, Innate, Maat Pharma, Sensorion, Qwamplify, Transgène, BOA Concept, Implanet… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le président de Nestlé, Paul Bulcke, va quitter son poste à la fin du mois, remplacé par Pablo Isla.
- ThyssenKrupp reçoit une offre de Jindal Steel pour sa division acier.
- GSK prévoit 30 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis sur cinq ans.
- Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca échoue à atteindre l'objectif principal dans une étude sur la BPCO.
- SES s'associe à K2 Space pour le développement d'un réseau en orbite terrestre moyenne.
- Nordex entre sur le marché équatorien avec un projet éolien de 112 MW.
- Adler a finalisé la vente d'un projet de développement résidentiel à Berlin au groupe Hilpert.
- Verisure espère lever plus de 3 MdsEUR via une entrée en bourse à Stockholm.
- Les principales publications du jour : Exor, Bolloré…
D'Amérique du Nord
- Goldman Sachs et Morgan Stanley gagnent en appel contre les investisseurs d'Archegos et leur recours pour délit d'initié.
- Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz font partie du consortium d'investisseurs qui contrôlera 80% de TikTok, selon le WSJ.
- YouTube (Alphabet) entre dans une nouvelle ère d'IA, avec un arsenal de nouveaux outils.
- Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni.
- La FDA met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids.
- Un essai clinique d'Eli Lilly montre que la perte de poids avec sa pilule expérimentale s'aplatit avec le temps.
- Le PDG de United Airlines exclut toute offre pour les actifs de Spirit.
- CrowdStrike acquiert Pangea.
- Rivian estime que son usine de Géorgie devrait créer 7 500 emplois d'ici à 2030.
- Tesla éteint le procès sur l'accident mortel de 2019 impliquant le logiciel Autopilot en échange d'un chèque de montant inconnu.
- Les principales publications du jour : Progressive Corporation, General Mills…
D'Asie et d'ailleurs
- L'action Baidu flambe à Hong Kong sur fond d'optimisme sur les projets de puces IA du groupe.
- Keppel signe un accord avec Dell Technologies pour des plateformes IA.
- S&P relève la note de Vale de "BBB-" à "BBB" avec une perspective stable.
- Le constructeur chinois Chery Automobile veut jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- L'incendiaire anti-5G le plus prolifique au monde (Wired, en anglais).
- Géopolitique de l’apocalypse (Le Grand Continent).
- De Berlin à Bagdad sur les ruines d'un chemin de fer de la Première Guerre mondiale (Foreign Policy, en anglais avec des photos).
- 11 idées reçues sur les guerres d'Italie (Historia).
- Pour comprendre comment l'IA va reconfigurer l'humanité, essayez ce conte de fées allemand (The Guardian, en anglais).
- L'Amérique aime à nouveau la cocaïne - Le nouveau roi de la drogue mexicain gagne de l'argent (Wal Street Journal, en anglais, pour l'illustration).