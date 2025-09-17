En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • TotalEnergies remporte un appel d'offres pour un parc éolien en mer en France.
  • Thales signe deux contrats stratégiques avec l'entreprise indienne Indigo.
  • Moody's relève la note de crédit d'Axa à "Aa2", perspective stable.
  • Sanofi obtient des donnés positives en phase IIa avec brivekimig dans l'hidrosadénite suppurée.
  • Hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire en août chez Vinci.
  • Sodexo et Shell renouvellent leur collaboration de 5 ans pour les services sur le lieu de travail.
  • Valeo a émis une obligation verte de 500 millions d’euros à 6,5 ans, assortie d’un coupon de 4,625%.
  • Derichebourg inaugure une plateforme de recyclage.
  • Les actions Xilam passent sur Euronext Growth, mais le groupe continuera à publier en IFRS et conservera les mêmes standards de publication.
  • Figeac Aero signe un contrat de 4 MEUR avec Safran Electrical & Power.
  • Riber reçoit une commande en Asie pour un système de recherche.
  • Hydrogen Refueling Solutions reçoit confirmation de la commande d'une station de recharge en Ecosse.
  • Vergnet va regrouper ses actions à raison de 7600 anciennes pour 1 nouvelle.
  • Metavisio a racheté et annulé les dernières ORA du fonds American AI.
  Les principales publications du jour : Assystem, Innate, Maat Pharma, Sensorion, Qwamplify, Transgène, BOA Concept, Implant

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le président de Nestlé, Paul Bulcke, va quitter son poste à la fin du mois, remplacé par Pablo Isla.
  • ThyssenKrupp reçoit une offre de Jindal Steel pour sa division acier.
  • GSK prévoit 30 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis sur cinq ans.
  • Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca échoue à atteindre l'objectif principal dans une étude sur la BPCO.
  • SES s'associe à K2 Space pour le développement d'un réseau en orbite terrestre moyenne.
  • Nordex entre sur le marché équatorien avec un projet éolien de 112 MW.
  • Adler a finalisé la vente d'un projet de développement résidentiel à Berlin au groupe Hilpert.
  • Verisure espère lever plus de 3 MdsEUR via une entrée en bourse à Stockholm.
  Les principales publications du jour : Exor, Bolloré

D'Amérique du Nord

  • Goldman Sachs et Morgan Stanley gagnent en appel contre les investisseurs d'Archegos et leur recours pour délit d'initié.
  • Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz font partie du consortium d'investisseurs qui contrôlera 80% de TikTok, selon le WSJ.
  • YouTube (Alphabet) entre dans une nouvelle ère d'IA, avec un arsenal de nouveaux outils.
  • Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni.
  • La FDA met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids.
  • Un essai clinique d'Eli Lilly montre que la perte de poids avec sa pilule expérimentale s'aplatit avec le temps.
  • Le PDG de United Airlines exclut toute offre pour les actifs de Spirit.
  • CrowdStrike acquiert Pangea.
  • Rivian estime que son usine de Géorgie devrait créer 7 500 emplois d'ici à 2030.
  • Tesla éteint le procès sur l'accident mortel de 2019 impliquant le logiciel Autopilot en échange d'un chèque de montant inconnu.
  Les principales publications du jour : Progressive Corporation, General Mills

D'Asie et d'ailleurs

  • L'action Baidu flambe à Hong Kong sur fond d'optimisme sur les projets de puces IA du groupe.
  • Keppel signe un accord avec Dell Technologies pour des plateformes IA.
  • S&P relève la note de Vale de "BBB-" à "BBB" avec une perspective stable.
  • Le constructeur chinois Chery Automobile veut jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse à Hong Kong.
  Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

