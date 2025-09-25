En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Sanofi condamné à verser plus de 150 millions à l'Assurance Maladie pour des "pratiques anticoncurrentielles" autour des génériques de son anticoagulant Plavix.
  • TotalEnergies confirme un retour à l'actionnaire d'au moins 40% du cash-flow et lance une ligne de cotation à New York.
  • L'Oréal nomme David Greenberg au poste nouvellement créé de président de L'Oréal USA et Alexis Perakis-Valat au poste de directeur général de L'Oréal USA et de président de ses activités en Amérique du Nord.
  • Le projet d'avion de combat franco-germano-espagnol SCAF risque de ne pas surmonter la mésentente Dassault Aviation / Airbus.
  • BNP Paribas renonce à son engagement de ne pas financer des "armes controversées".
  • Bureau Veritas a réalisé une émission obligataire 2033 de 700 MEUR à 3,375%.
  • Eiffage va réhabiliter 620 logements à Rouen pour 40,8 MEUR.
  • GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs de deux méthaniers.
  • Sopra Steria négocie le rachat de Neocase, spécialiste des logiciels de ressources humaines.
  • Valeo a remporté un contrat pour fournir son système son système de climatisation à un grand constructeur automobile chinois.
  • Exxon Mobil a signé l'accord de cession d'Esso à North Atlantic France, pour un montant qui dépendra de l'évaluation des stocks.
  • Quadient n'atteindra pas ses objectifs 2025.
  • Le chiffre d'affaires de Trigano s'est replié de 6,8% lors de l'exercice 2024-2025.
  • Bénéteau pense redresser la tête et atteindre un résultat opérationnel courant "autour de l'équilibre cette année".
  • Vranken-Pommery Monopole va céder Heidsieck & Co à Lanson-BCC.
  • Bastide Le Confort Medical finalise la cession de Baywater Healthcare à Sapio Group.
  • ONE Experience veut placer 3 MEUR d'ORA à 15% pour acheter de bitcoins.
  • SMAIO signe le premier accord de distribution majeur pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME avec Highridge Medical aux Etats-Unis.
  • Vergnet négocie le rachat de la PME DCE.
  • Cerinnov en redressement judiciaire.
  Les principales publications du jour : Synergie, Guerbet, Infotel, Nextedia, Kalray, Eurobio, Reworld, Intrasense, Latécoère, Crossject, Gaumont, Vogo, Arverne

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,3% dans l'UE en août, selon l'ACEA. Août est le mois le moins dynamique de l'année au niveau commercial.
  • Hennes & Mauritz dépasse les attentes de résultats au T1 fiscal.
  • ING Groep, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, Enskilda Banken, CaixaBank et Raiffeisen s'allient pour émettre un stablecoin.
  • Theon International décroche un contrat de 50 millions d’euros avec l’OCCAR pour livrer son système IRIS-C de vision thermique à l’Allemagne et la Belgique, avec une option supplémentaire de 150 millions.
  • Eni cède une participation de 30% à Vitol dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire.
  • Petershill envisage de se retirer de la Bourse de Londres.
  • Schindler investit dans une nouvelle usine au Tessin.
  • Swiss Prime Site émet 500 millions d'euros d'obligations à 6 ans à 3,125%.
  • Fagron conclut un accord pour l'achat d'une pharmacie de préparation de médicaments axée sur le patient aux Etats-Unis.
  • Canal+ lance un petit programme de rachat d'actions.
  • Les principales publications du jour : Hennes & Mauritz, Verbio, OCI, Mitchells & Butlers, LPP

D'Amérique du Nord

  • Intel chercherait à attirer Apple dans son capital, selon Bloomberg. Apple qui a demandé à l'UE de supprimer certaines règles de protection des consommateurs au motif qu'elles sont contre-productives pour la vie privée et l'innovation.
  • Oracle émet 18 milliards de dollars d'obligations.
  • Freeport-McMoran a déclaré un cas de force majeure sur les approvisionnements contractuels de sa mine de cuivre de Grasberg en Indonésie, entraînant de nouvelles tensions sur les cours du métal industriel.
  • Instagram (Meta) franchit la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, annonce Mark Zuckerberg.
  • Microsoft introduit les modèles d'IA Anthropic dans 365 Copilot et se diversifie au-delà d'OpenAI.
  • Citigroup vend une participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo.
  • DuPont fixe au 22 octobre la date de scission de sa division Qnity Electronics.
  • Les principales publications du jourCostcoAccenture plcJabil

D'Asie et d'ailleurs

  • BYD dépasse la part de marché de Tesla dans l'UE en août.
  • Computershare annonce la vente de ses activités de services hypothécaires au Royaume-Uni.
  • Macquarie s'engage à indemniser les Australiens ayant investi dans le Shield Master Fund après une intervention réglementaire.
  • Les principales publications du jour : Oracle Corporation Japan

Le reste de l'agenda mondial des publications

