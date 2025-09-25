Pause équinoxiale à Wall Street ?

C'est apparemment l'heure de la pause pour les marchés actions américains, qui tournaient à plein régime depuis avril dernier. Mais l'eau ne dort jamais très longtemps à Wall Street et les statistiques macroéconomiques de fin de semaine, couplées à une grosse série de commentaires de banquiers centraux, devraient animer la seconde partie de la journée des deux côtés de l'Atlantique.