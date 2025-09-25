En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Sanofi condamné à verser plus de 150 millions à l'Assurance Maladie pour des "pratiques anticoncurrentielles" autour des génériques de son anticoagulant Plavix.
- TotalEnergies confirme un retour à l'actionnaire d'au moins 40% du cash-flow et lance une ligne de cotation à New York.
- L'Oréal nomme David Greenberg au poste nouvellement créé de président de L'Oréal USA et Alexis Perakis-Valat au poste de directeur général de L'Oréal USA et de président de ses activités en Amérique du Nord.
- Le projet d'avion de combat franco-germano-espagnol SCAF risque de ne pas surmonter la mésentente Dassault Aviation / Airbus.
- BNP Paribas renonce à son engagement de ne pas financer des "armes controversées".
- Bureau Veritas a réalisé une émission obligataire 2033 de 700 MEUR à 3,375%.
- Eiffage va réhabiliter 620 logements à Rouen pour 40,8 MEUR.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs de deux méthaniers.
- Sopra Steria négocie le rachat de Neocase, spécialiste des logiciels de ressources humaines.
- Valeo a remporté un contrat pour fournir son système son système de climatisation à un grand constructeur automobile chinois.
- Exxon Mobil a signé l'accord de cession d'Esso à North Atlantic France, pour un montant qui dépendra de l'évaluation des stocks.
- Quadient n'atteindra pas ses objectifs 2025.
- Le chiffre d'affaires de Trigano s'est replié de 6,8% lors de l'exercice 2024-2025.
- Bénéteau pense redresser la tête et atteindre un résultat opérationnel courant "autour de l'équilibre cette année".
- Vranken-Pommery Monopole va céder Heidsieck & Co à Lanson-BCC.
- Bastide Le Confort Medical finalise la cession de Baywater Healthcare à Sapio Group.
- ONE Experience veut placer 3 MEUR d'ORA à 15% pour acheter de bitcoins.
- SMAIO signe le premier accord de distribution majeur pour sa plateforme ouverte KEOPS-4ME avec Highridge Medical aux Etats-Unis.
- Vergnet négocie le rachat de la PME DCE.
- Cerinnov en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Synergie, Guerbet, Infotel, Nextedia, Kalray, Eurobio, Reworld, Intrasense, Latécoère, Crossject, Gaumont, Vogo, Arverne… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,3% dans l'UE en août, selon l'ACEA. Août est le mois le moins dynamique de l'année au niveau commercial.
- Hennes & Mauritz dépasse les attentes de résultats au T1 fiscal.
- ING Groep, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, Enskilda Banken, CaixaBank et Raiffeisen s'allient pour émettre un stablecoin.
- Theon International décroche un contrat de 50 millions d’euros avec l’OCCAR pour livrer son système IRIS-C de vision thermique à l’Allemagne et la Belgique, avec une option supplémentaire de 150 millions.
- Eni cède une participation de 30% à Vitol dans le projet Baleine en Côte d'Ivoire.
- Petershill envisage de se retirer de la Bourse de Londres.
- Schindler investit dans une nouvelle usine au Tessin.
- Swiss Prime Site émet 500 millions d'euros d'obligations à 6 ans à 3,125%.
- Fagron conclut un accord pour l'achat d'une pharmacie de préparation de médicaments axée sur le patient aux Etats-Unis.
- Canal+ lance un petit programme de rachat d'actions.
- Les principales publications du jour : Hennes & Mauritz, Verbio, OCI, Mitchells & Butlers, LPP…
D'Amérique du Nord
- Intel chercherait à attirer Apple dans son capital, selon Bloomberg. Apple qui a demandé à l'UE de supprimer certaines règles de protection des consommateurs au motif qu'elles sont contre-productives pour la vie privée et l'innovation.
- Oracle émet 18 milliards de dollars d'obligations.
- Freeport-McMoran a déclaré un cas de force majeure sur les approvisionnements contractuels de sa mine de cuivre de Grasberg en Indonésie, entraînant de nouvelles tensions sur les cours du métal industriel.
- Instagram (Meta) franchit la barre des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, annonce Mark Zuckerberg.
- Microsoft introduit les modèles d'IA Anthropic dans 365 Copilot et se diversifie au-delà d'OpenAI.
- Citigroup vend une participation de 25 % dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo.
- DuPont fixe au 22 octobre la date de scission de sa division Qnity Electronics.
- Les principales publications du jour : Costco, Accenture plc, Jabil…
D'Asie et d'ailleurs
- BYD dépasse la part de marché de Tesla dans l'UE en août.
- Computershare annonce la vente de ses activités de services hypothécaires au Royaume-Uni.
- Macquarie s'engage à indemniser les Australiens ayant investi dans le Shield Master Fund après une intervention réglementaire.
- Les principales publications du jour : Oracle Corporation Japan…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Non, désolé, le S&P 500 n'est pas le nouveau taux sans risque (FT Alphaville, en anglais).
- Dette publique et investissements directs : le privilège exorbitant de la France (CEPII).
- Pourquoi les Gilts sont plus hauts que le reste du monde civilisé ? (The Economist, en anglais).
- "C'est embarrassant" : Les démocrates s'emportent contre le livre de campagne de Kamala Harris (Politico, en anglais).
- "Enshittification" : la nouvelle doctrine de l’Empire américain (Le Grand Continent).
- La quête à un milliard de dollars pour vivre au-delà de 100 ans (Financial Times, en anglais).
- Le mystère des 30 000 séismes qui ont frappé l’île de Santorin début 2025 résolu (Le Monde)