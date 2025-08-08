En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a livré 373 avions au cours des sept premiers mois de 2025, en retard sur l'an dernier (400 livraisons à fin juillet) à cause des soucis d'approvisionnement.
- Samse annonce la nomination de son directeur général Yannick Lopez aux commandes de l'enseigne éponyme.
- Nicox étend sa ligne de financement dilutive.
- Entech remporte un contrat pour le stockage d'énergie sur batterie.
- Boostheat émet de nouvelles convertibles.
- Atari émet de nouvelles actions pour rembourser un prêt de 14 MEUR.
- Les principales publications du jour : Gérard Perrier, Archos, Logic Instrument… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Munich Re revoit à la baisse ses prévisions de recettes d'assurance pour 2025, en raison de l'évolution des taux de change.
- RTL annonce un chiffre d'affaires semestriel en baisse et ne tient pas compte des prévisions du marché.
- NN Group annonce des résultats qui dépassent les estimations grâce à de fortes recettes en Europe.
- Genmab resserre ses prévisions annuelles vers le haut.
- Bpost dépasse les attentes en matière de bénéfices de base pour le trimestre.
- Lotus Bakeries publie un Ebitda de 129,3 MEUR au S1.
- Jungheinrich vise un EBIT pour l'année fiscale entre 160 et 230 millions d'euros.
- Asmodee publie des revenus du T1 fiscal en hausse 32%.
- Vopak va développer un nouveau terminal d'une valeur de 170 millions d'euros en Inde.
- Hammerson finalise l'acquisition d'une participation de 50 % dans Bullring et Grand Central.
- Cosmo prolonge son partenariat avec Takeda contre la colite ulcéreuse.
- Les principales publications du jour : Munich Re, EnBW, NN Group…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Expedia (+17%), Natera (+15%), Instacart (+12%), Monster Beverage (+7%), Block (+5,5%), Take-Two (+4,6%), Gilead (+3,3%)…
- Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : The Trade Desk (-29%), Pinterest (-11%), Twilio (-11%), Microchip (-7%), GoDaddy (-4%)…
- Le PDG d'Intel, attaqué par Trump, est en plus en désaccord avec son conseil d'administration, selon le WSJ.
- General Motors va importer des batteries CATL de Chine malgré les droits de douane.
- CureVac et GSK conviennent de résoudre le litige en matière de brevets avec Pfizer et BioNTech.
- Meta choisit PIMCO et Blue Owl pour financer des centres de données à hauteur de 29 milliards de dollars, a révélé Bloomberg.
- Ford reporte à 2028 la commercialisation de ses pickups et vans électriques pour se concentrer sur des modèles moins chers, selon Automotive News
- Tesla ferme l'équipe du superordinateur Dojo et réaffecte ses ressources, un signal négatif pour l'IA du groupe, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Constellation Software, Lamar Advertising, Tempus AI…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP et Vale auraient offert 1,4 milliard de dollars pour régler le litige sur les barrages miniers au Brésil, selon le FT.
- Les actions de Chugai Pharmaceutical plongent de 17% après les résultats décevants du médicament contre l'obésité dont elle a concédé la licence à Eli Lilly.
- Les actions de SoftBank atteignent un niveau record après un solide trimestre dopé à l'IA.
- Petrobras annonce un dividende de 1,6 milliard de dollars et un bénéfice net au deuxième trimestre.
- L'entreprise australienne Iress confirme les discussions en vue d'une offre potentielle de Blackstone et de Thoma Bravo.
- Les principales publications du jour : TSMC, State Bank of India, Japan Post Bank, Hindustan Aeronautics, Tata Motors, Bridgestone, Inpex, ASICS…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Ces entreprises en perdition qui misent sur le bitcoin (Financial Times, en anglais).
- La Bourse sait-elle quelque chose que nous ignorons ? (The Atlantic, en anglais).
- Le record vieux de 30 ans de Jonathan Edwards est-il imbattable ? (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis taxent les lingots d'or d'un kilo, un nouveau coup dur pour la Suisse (Financial Times, en anglais).
- La dette européenne est-elle soutenable ? (Klement on Investing, en anglais).
- L'histoire d'amour des allemands avec la bière est-elle terminée ? (The Economist, en anglais).
- Il est urgent de réformer les statistiques économiques (Noéma, en anglais).