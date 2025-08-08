En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus a livré 373 avions au cours des sept premiers mois de 2025, en retard sur l'an dernier (400 livraisons à fin juillet) à cause des soucis d'approvisionnement. 
  • Samse annonce la nomination de son directeur général Yannick Lopez aux commandes de l'enseigne éponyme.
  • Nicox étend sa ligne de financement dilutive.
  • Entech remporte un contrat pour le stockage d'énergie sur batterie.
  • Boostheat émet de nouvelles convertibles.
  • Atari émet de nouvelles actions pour rembourser un prêt de 14 MEUR.
  • Les principales publications du jour : Gérard Perrier, Archos, Logic InstrumentLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Munich Re revoit à la baisse ses prévisions de recettes d'assurance pour 2025, en raison de l'évolution des taux de change.
    • RTL annonce un chiffre d'affaires semestriel en baisse et ne tient pas compte des prévisions du marché.
    • NN Group annonce des résultats qui dépassent les estimations grâce à de fortes recettes en Europe.
    • Genmab resserre ses prévisions annuelles vers le haut.
    • Bpost dépasse les attentes en matière de bénéfices de base pour le trimestre.
    • Lotus Bakeries publie un Ebitda de 129,3 MEUR au S1.
    • Jungheinrich vise un EBIT pour l'année fiscale entre 160 et 230 millions d'euros.
    • Asmodee publie des revenus du T1 fiscal en hausse 32%.
  • Vopak va développer un nouveau terminal d'une valeur de 170 millions d'euros en Inde.
  • Hammerson finalise l'acquisition d'une participation de 50 % dans Bullring et Grand Central.
  • Cosmo prolonge son partenariat avec Takeda contre la colite ulcéreuse.
  • Les principales publications du jourMunich ReEnBWNN Group

D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Expedia (+17%), Natera (+15%), Instacart (+12%), Monster Beverage (+7%), Block (+5,5%), Take-Two (+4,6%), Gilead (+3,3%)…
  • Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : The Trade Desk (-29%), Pinterest (-11%), Twilio (-11%), Microchip (-7%), GoDaddy (-4%)…
  • Le PDG d'Intel, attaqué par Trump, est en plus en désaccord avec son conseil d'administration, selon le WSJ.
  • General Motors va importer des batteries CATL de Chine malgré les droits de douane.
  • CureVac et GSK conviennent de résoudre le litige en matière de brevets avec Pfizer et BioNTech.
  • Meta choisit PIMCO et Blue Owl pour financer des centres de données à hauteur de 29 milliards de dollars, a révélé Bloomberg.
  • Ford reporte à 2028 la commercialisation de ses pickups et vans électriques pour se concentrer sur des modèles moins chers, selon Automotive News
  • Tesla ferme l'équipe du superordinateur Dojo et réaffecte ses ressources, un signal négatif pour l'IA du groupe, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : Constellation SoftwareLamar AdvertisingTempus AI

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures