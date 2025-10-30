Parmi les valeurs européennes suivies par un nombre conséquent d'analystes, quelles sont celles qui font l'unanimité contre elles ? Nous avons sondé la base Zonebourse pour trouver les trois entreprises que les analystes détestent le plus.

Habituellement, les podiums d'actions sont plutôt dédiés aux pépites. Mais il est aussi parfois intéressant de s'intéresser aux tocards. En tout cas aux entreprises cotées que les analystes jugent sans intérêt. Voici les réglages cumulatifs utilisés dans le Stock Screener Zonebourse. Le tocard-club est composé de…

sociétés européennes,

couvertes par plus de 10 analystes,

avec le ratio de recommandations positives / négatives le plus faible possible.

Et les gagnants sont…

Sur la 3e marche du podium, Yara

Le groupe norvégien, numéro un mondial des engrais, est suivi par 18 analystes. Il affiche seulement 2 avis positifs pour 11 neutres et 5 négatifs.

Yara présente plusieurs points de fragilité qui pèsent sur sa valorisation et ses perspectives. Le potentiel de progression du bénéfice net par action est limité à moyen terme. La rentabilité de l’activité reste en deçà des standards du secteur, tandis que l’endettement du groupe, rapporté à l’EBITDA, demeure relativement élevé. Ce profil financier peu attractif se reflète dans les multiples de valorisation, jugés exigeants : le PER est relativement élevé pour la spécialité.

Par ailleurs, la dynamique de révision des prévisions financières est nettement défavorable. Les analystes ont régulièrement abaissé leurs estimations de chiffre d’affaires au cours des douze derniers mois, signe d’un manque de visibilité sur l’évolution de l’activité. Le consensus reste largement négatif, reflet d’une confiance érodée dans la capacité du groupe à redresser rapidement sa trajectoire. La synthèse ici. Attention quand même : Yara a gagné plus de 20% cette année, signe que le marché n'a pas forcément le même avis que les analystes.

En seconde position, Nel ASA

Restons en Norvège avec Nel, l'un des acteurs européens les plus avancés dans le domaine de l'hydrogène, notamment pour l'industrie et la mobilité. La société a beau avoir une position appréciable par rapport à des acteurs plus fragiles, en cours de disparition, voire perdus corps et âmes, elle n'est pas encore prête à atteindre le seuil de la rentabilité. Les analystes s'attendent à une importante consommation de liquidités au cours des prochaines années pour cette société qui n'a jamais gagné d'argent à cause d'une technologie encore affleurante. Par conséquent, sur 14 analystes qui suivent le titre, 7 sont neutres et 7 négatifs. Le titre cote 2,252 NOK actuellement. Loin, très loin, des 35 NOK de 2021, quand l'hydrogène était hyper à la mode sur les marchés. L'action a perdu la moitié de sa valeur en un an et ses fondamentaux restent dégradés.

Le grand gagnant est… H&M

Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun des 24 analystes qui suivent l'entreprise de mode suédoise n'est à l'achat. Hennes & Mauritz a perdu son dernier soutien durant l'été 2025. Désormais, le dossier pâtit de 13 avis neutres et 11 négatifs. L'objectif de cours moyen est inférieur de 18% au cours actuel.

Ça méritait bien une preuve par l'image (Source Zonebourse)

Pourtant, l'action affiche 20% de hausse cette année, ce qui est fort honorable et supérieur à la moyenne européenne. H&M est positionné sur la mode à prix abordable et cherche à monter en gamme, tout en renforçant sa présence sur le segment des prix moyens. Des marchés très concurrentiels, à la fois à cause de réseaux physiques existants, des marchands en ligne low cost comme Shein et plus sophistiqués comme Zalando, ou de la concurrence de Vinted. Le Suédois pâtit en outre d'une chaîne d'approvisionnement assez longue, qui nuit à sa réactivité face à la fast fashion pure. En général, les analystes lui préfèrent la success-story Inditex (Zara), au positionnement plus qualitatif. Mais comme nous l'avons souligné juste avant, l'action s'est réveillée cette année, en particulier au cours des trois derniers mois (+26% sur le seul mois de septembre !).

Pour finir...

Des trois dossiers, c'est H&M qui présente le meilleur profil au regard des notations Zonebourse, avec trois étoiles, contre deux à Yara et aucune à Nel, impossible à valoriser sérieusement compte tenu de l'incertitude autour de sa rentabilité à moyen terme.

Bonus Ils auraient pu figurer sur le podium avec leurs ratios de recommandations positives / négatives défavorable : Air France-KLM, Lufthansa, Swatch, Bayer, Telefonica et Lanxess.