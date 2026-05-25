En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Saudia intègre son premier Airbus A321XLR à sa flotte.
  • Nanobiotix lève finalement 100 MUSD lors de sa dernière augmentation de capital, grâce à l'exercice intégral de l'option de surallocation.
  • Biosynex reçoit une offre de 4 MEUR pour sa division de biologie moléculaire.
  • Antoine Fady est nommé administrateur indépendant et président du Conseil d'administration de Guerbet.
  • Bio-UV salue la réussite d'un programme de grande envergure mené avec les Chantiers de l'Atlantique, pour la fourniture de systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA sur une série de cinq navires de croisière.
  • Les principales publications du jour : AbivaxLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Delivery Hero confirme avoir été approché par Uber Technologies en vue d'une éventuelle offre de rachat à 33 EUR l'action. DoorDash serait aussi sur les rangs. Le FT croit savoir qu'Uber va relever son offre.
  • Avec la Luce, Ferrari amorce un virage vers une ère électrique incertaine.
  • Partners Group va attaquer Grizzly Research devant la justice pour son rapport à charge.
  • Galderma reçoit le feu vert de la FDA pour un gel contre l'acné.
  • Orsted envisage la cession d'actifs dans les énergies renouvelables aux États-Unis pour plus d'un milliard de dollars, selon Bloomberg.
  • Novo Nordisk obtient un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments pour le stylo Wegovy de 7,2 mg.
  • La CDP italienne approuve sa montée à 29,9% du capital de Nexi.
  • Mercedes-Benz prévoit le lancement de son système de conduite urbaine automatisée en Allemagne pour 2026.
  • Atlantic Sapphire conclut un accord de restructuration incluant un projet de radiation de la cote.
  • Pharming annonce l'autorisation de mise sur le marché de Joenja dans l'UE.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

  • Le PDG de Nvidia a déclaré que ses prévisions d'un marché de 200 milliards de dollars pour les CPU incluent la Chine.
  • Boeing déclaré non coupable dans un procès pour l'immobilisation des B737MAX.
  • Baby Yoda relance la franchise Star Wars (Walt Disney) avec un démarrage mondial de 165 millions de dollars.
  • Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

  • BHP Group progresse, portée par l'envolée du charbon sidérurgique après une explosion dans une mine chinoise.
  • Jardine Matheson va acquérir l'australien I-MED Radiology pour 2,4 milliards de dollars.
  • Wingtech poursuit Nexperia pour 8 milliards de yuans sur fond de conflit de contrôle aux Pays-Bas.
  • Fortescue annonce la démission d'Elizabeth Gaines de son poste de directrice exécutive.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures