En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Saudia intègre son premier Airbus A321XLR à sa flotte.
- Nanobiotix lève finalement 100 MUSD lors de sa dernière augmentation de capital, grâce à l'exercice intégral de l'option de surallocation.
- Biosynex reçoit une offre de 4 MEUR pour sa division de biologie moléculaire.
- Antoine Fady est nommé administrateur indépendant et président du Conseil d'administration de Guerbet.
- Bio-UV salue la réussite d'un programme de grande envergure mené avec les Chantiers de l'Atlantique, pour la fourniture de systèmes de traitement des eaux de ballast BIO-SEA sur une série de cinq navires de croisière.
- Les principales publications du jour : Abivax… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Delivery Hero confirme avoir été approché par Uber Technologies en vue d'une éventuelle offre de rachat à 33 EUR l'action. DoorDash serait aussi sur les rangs. Le FT croit savoir qu'Uber va relever son offre.
- Avec la Luce, Ferrari amorce un virage vers une ère électrique incertaine.
- Partners Group va attaquer Grizzly Research devant la justice pour son rapport à charge.
- Galderma reçoit le feu vert de la FDA pour un gel contre l'acné.
- Orsted envisage la cession d'actifs dans les énergies renouvelables aux États-Unis pour plus d'un milliard de dollars, selon Bloomberg.
- Novo Nordisk obtient un avis favorable de l'Agence européenne des médicaments pour le stylo Wegovy de 7,2 mg.
- La CDP italienne approuve sa montée à 29,9% du capital de Nexi.
- Mercedes-Benz prévoit le lancement de son système de conduite urbaine automatisée en Allemagne pour 2026.
- Atlantic Sapphire conclut un accord de restructuration incluant un projet de radiation de la cote.
- Pharming annonce l'autorisation de mise sur le marché de Joenja dans l'UE.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Amérique du Nord
- Le PDG de Nvidia a déclaré que ses prévisions d'un marché de 200 milliards de dollars pour les CPU incluent la Chine.
- Boeing déclaré non coupable dans un procès pour l'immobilisation des B737MAX.
- Baby Yoda relance la franchise Star Wars (Walt Disney) avec un démarrage mondial de 165 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- BHP Group progresse, portée par l'envolée du charbon sidérurgique après une explosion dans une mine chinoise.
- Jardine Matheson va acquérir l'australien I-MED Radiology pour 2,4 milliards de dollars.
- Wingtech poursuit Nexperia pour 8 milliards de yuans sur fond de conflit de contrôle aux Pays-Bas.
- Fortescue annonce la démission d'Elizabeth Gaines de son poste de directrice exécutive.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Des crédits carbone chinois douteux mettent en lumière les failles du marché européen (Bloomberg).
- La BCE interpelle les banques pour les exhorter à corriger les failles mises en évidence par les derniers modèles d'IA (Financial Times).
- Que se passe-t-il quand on met fin à l'immigration peu qualifiée ? (Klement on Investing).
- Le Web est-il en train d'être résumé à outrance ? (Platformer).
- Comment les économistes devraient-ils aborder la question de la morale ? (The Economist).
- Keynes, Minsky et l'économie de l'incertitude (Project Syndicate).
- Carson Block : "Peut-être que l'argent des novices est de l'argent intelligent" (FT Unhedged).
- Sélection sélective des données sur l'inflation (Flowingdata).
- De la Floride à Marseille, les tribulations d'un très spécial agent américain anti-stups (Revue21).
- Pourquoi les écrivains devraient recourir davantage à l'IA (The Ruffian).
- Les smartphones sont-ils responsables de la baisse de la fécondité au niveau mondial ? (Le Grand Continent).
- Gilles Gressani, nouvelle coqueluche des médias et des puissants (Le Monde)
- Xi a dénoncé avec véhémence la « remilitarisation » du Japon lors du sommet avec Trump (Financial Times)