Ferrari N.V. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - construction et vente de véhicules de sport de luxe (84% du CA) : marques 458 Italia, 488 GTB, 458 Spider, 488 Spider, F12berlinetta, 458 Speciale, 458 Speciale A, California T et FF. Le groupe propose également des pièces de rechange ; - activité de sponsoring (11,5%) ; - autres (4,5%) La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (7,4%), Royaume-Uni (8,6%), Allemagne (8,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,2%), Etats-Unis (27,7%), Amériques (3,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (6,9%), Asie-Pacifique et Australie (12,3%).