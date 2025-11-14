En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Alstom réalise un résultat net part du Groupe de 220 MEUR au premier semestre.
- Eiffage confirme ses prévisions 2025, avec un impact négatif de la contribution fiscale exceptionnelle en France.
- Vallourec prévoit une baisse de son RBE en 2025
- Ubisoft décale la publication de ses résultats semestriels et fait suspendre son cours de bourse.
- JCDecaux étend son contrat avec le métro de São Paulo.
- Rubis Energie met en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d’euros.
- Argan inaugure un site logistique au sud de Rennes.
- Mersen sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.
- MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 9 millions d’euros.
- Le plan de continuation d'Adomos validé par le tribunal.
- Les principales publications du jour : Bastide, Gérard Perrier, Ramsay Générale de Santé, Prologue, Poxel, Claranova, IT Link, Innelec, Touax, Aures… Le reste ici.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Parmi les résultats du jour
- Compagnie Financière Richemont affiche une hausse de revenus 14%.
- Allianz publie un bénéfice d'exploitation du T3 en hausse de 12,6% à 4,4 milliards d'euros.
- Siemens Energy estime que les résultats de l'exercice 2025 et les perspectives pour l'exercice 2026 sont conformes aux attentes.
- Enel relève ses prévisions annuelles.
- Sonova annonce des marges en baisse.
- Saab en pourparlers avec le Canada et Bombardier pour la production du Gripen.
- Un report du procès des décharges sauvages se dessine dans l'affaire Nestlé
- DocMorris va racheter 73 millions de francs suisses d'obligations convertibles.
- Le président du conseil d'administration de Bavarian Nordic démissionne avec effet immédiat.
- Les principales publications du jour : Allianz, Compagnie Financière Richemont, Siemens Energy, Swiss Re, Rosneft Oil, CVC Capital Partners, Sonova Holding, United Utilities Group, Orkla, Melrose Industries…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Nu Holdings (+3%)…
- Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Applied Materials (-4,5%)…
- Verizon envisage d'annoncer la semaine prochaine des suppressions d'emplois qui pourraient réduire les effectifs de l'entreprise de près de 20%, selon Bloomberg.
- Paramount, Comcast et Netflix préparent des offres pour Warner Bros Discovery, selon le WSJ.
- La grève prend fin chez Boeing après un accord avec le syndicat de l'avionneur.
- Pfizer va céder le solde de ses parts dans BioNTech.
- Amazon et Microsoft soutiennent une initiative visant à restreindre les exportations de Nvidia vers la Chine, selon le WSJ.
- Merck & Co serait sur le point de conclure un accord avec la start-up Cidara, spécialisée dans le traitement de la grippe, croit savoir le FT.
- Tesla prévoit d'intégrer Apple CarPlay, révèle Bloomberg.
- Les actionnaires de CyberArk approuvent l'acquisition de la société par Palo Alto.
- Estée Lauder réalise un investissement minoritaire dans la marque mexicaine de parfums de luxe Xinú.
- Les principales publications du jour : Li Auto…
D'Asie et d'ailleurs
- SMIC prévoit que la pénurie de puces mémoire exercera une pression sur les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique en 2026.
- Kioxia s'effondre de plus de 20% à Tokyo après des prévisions très décevantes pour les puces mémoire.
- Tencent Holdings conclut un accord avec Apple pour le traitement des paiements via la mini-application WeChat.
- Baidu dévoile ses nouvelles puces IA lors de sa conférence annuelle Baidu World.
- Nissan supprime des emplois à son siège régional européen dans le cadre d'une vaste restructuration mondiale.
- Alibaba se prépare à une refonte majeure de son application d'IA afin de rivaliser avec ChatGPT.
- Les principales publications du jour : Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial, SMIC, Mizuho Financial, Japan Post, Dai-ichi Life, Tata Motors, Nippon Paint…
Lectures
- Mais où sont passés les 10 MdsEUR de TVA manquante en France ? (Le Monde).
- Les centres de données "fantômes" brouillent les prévisions concernant les besoins énergétiques des Etats-Unis (Financial Times, en anglais).
- L'Afrique doit créer 1 milliard d'emplois d'ici 2100 (Bloomberg, en anglais).
- Philippe Aghion, prix Nobel d’économie : "Dans le monde de Zucman, il n’y a ni théorie de la croissance ni théorie de l’entreprise" (Libération).
- L'ascension surprenante de 4iG (FT Alphaville, en anglais).