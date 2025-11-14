Wall Street rate encore une marche

La petite musique d'une absence de baisse de taux de la Fed en décembre est en train de monter à Wall Street… Elle vient s'ajouter à un scénario de super-cycle économique dopé à l'IA qui patine un peu. Ça fait beaucoup pour le marché boursier, qui a enregistré jeudi une séance de baisse assez marquée, en particulier du côté des valeurs technologiques.