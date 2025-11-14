En France

  • Alstom réalise un résultat net part du Groupe de 220 MEUR au premier semestre.
  • Eiffage confirme ses prévisions 2025, avec un impact négatif de la contribution fiscale exceptionnelle en France.
  • Vallourec prévoit une baisse de son RBE en 2025
  • Ubisoft décale la publication de ses résultats semestriels et fait suspendre son cours de bourse.
  • JCDecaux étend son contrat avec le métro de São Paulo.
  • Rubis Energie met en place un crédit syndiqué inaugural de 1,1 milliard d’euros.
  • Argan inaugure un site logistique au sud de Rennes.
  • Mersen sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.
  • MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 9 millions d’euros.
  • Le plan de continuation d'Adomos validé par le tribunal.
  Les principales publications du jour : Bastide, Gérard Perrier, Ramsay Générale de Santé, Prologue, Poxel, Claranova, IT Link, Innelec, Touax, Aures

Dans le vaste monde

D'Europe

D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Nu Holdings (+3%)…
  • Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Applied Materials (-4,5%)…
  • Verizon envisage d'annoncer la semaine prochaine des suppressions d'emplois qui pourraient réduire les effectifs de l'entreprise de près de 20%, selon Bloomberg.
  • Paramount, Comcast et Netflix préparent des offres pour Warner Bros Discovery, selon le WSJ.
  • La grève prend fin chez Boeing après un accord avec le syndicat de l'avionneur.
  • Pfizer va céder le solde de ses parts dans BioNTech.
  • Amazon et Microsoft soutiennent une initiative visant à restreindre les exportations de Nvidia vers la Chine, selon le WSJ.
  • Merck & Co serait sur le point de conclure un accord avec la start-up Cidara, spécialisée dans le traitement de la grippe, croit savoir le FT.
  • Tesla prévoit d'intégrer Apple CarPlay, révèle Bloomberg.
  • Les actionnaires de CyberArk approuvent l'acquisition de la société par Palo Alto.
  • Estée Lauder réalise un investissement minoritaire dans la marque mexicaine de parfums de luxe Xinú.
  Les principales publications du jour : Li Auto

D'Asie et d'ailleurs

  • SMIC prévoit que la pénurie de puces mémoire exercera une pression sur les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique en 2026.
  • Kioxia s'effondre de plus de 20% à Tokyo après des prévisions très décevantes pour les puces mémoire.
  • Tencent Holdings conclut un accord avec Apple pour le traitement des paiements via la mini-application WeChat.
  • Baidu dévoile ses nouvelles puces IA lors de sa conférence annuelle Baidu World.
  • Nissan supprime des emplois à son siège régional européen dans le cadre d'une vaste restructuration mondiale.
  • Alibaba se prépare à une refonte majeure de son application d'IA afin de rivaliser avec ChatGPT.
  Les principales publications du jour : Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial, SMIC, Mizuho Financial, Japan Post, Dai-ichi Life, Tata Motors, Nippon Paint

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

