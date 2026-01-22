En France
Annonces importantes
- Bouygues Telecom, Free et Orange confirment l’existence de discussions avec le Groupe Altice en vue de l’acquisition potentielle d’une grande partie de ses activités de télécommunications France.
- Renault renonce à son ambitieux projet dans le véhicules électrique en réintégrant Ampere dans le périmètre du groupe.
- La Société Générale prévoit la suppression de 1 800 postes en France, via un plan de départs volontaires.
- Thales Alenia Space sélectionné par le CNES et la DGA pour la charge utile et le segment sol utilisateur de la mission française DESIR.
- Le flux de trésorerie disponible de Michelin dépasse les prévisions en 2025.
- Eiffage remporte en consortium le contrat de remplacement du pont métallique sur le canal de Kiel en Allemagne.
- Le tribunal arbitral confirme la résiliation par Ipsen de l'accord de R&D conclu avec Galderma.
- GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception de trois nouveaux méthaniers.
- Biomérieux acquiert Accellix.
- Le Brésil va faire appel d'une décision de justice favorable à Edenred.
- Air France-KLM espère que le groupe comprendra une, voire deux compagnies aériennes supplémentaires d'ici fin 2026.
- Getlink annonce un chiffre d'affaires 2025 de 1,6 milliard d'euros et un EBITDA attendu au-dessus de la prévision annoncée en mars 2025.
- Interparfums annonce des ventes annuelles en hausse et marge "entre 19 et 19,5%".
- Ubisoft sous pression après l'abandon de 6 jeux et une oerte d'un milliard d'euros.
- AB Science obtient un brevet japonais pour l'utilisation du masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques (SEP) jusqu'en 2041.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Volkswagen a généré un flux de trésorerie net d'environ 6 milliards d'euros dans sa division automobile en 2025, un peu plus que prévu.
- Deutsche Börse finalise l'accord de rachat d'Allfunds sur la base d'une valorisation de 5,3 milliards d'euros.
- BAE Systems remporte un contrat de 473 millions de dollars pour la production du Paladin.
- ArcelorMittal relance les négociations pour vendre ses activités sud-africaines.
- Le directeur général de Volvo Cars réaffirme ses projets de production en Suède malgré la menace des droits de douane américains.
- EQT rachète Coller Capital pour 3,2 milliards de dollars.
- Eni va vendre sa participation minoritaire dans un projet de développement pétrolier et gazier offshore en Afrique de l'Ouest.
- L'autorité belge de la concurrence approuve la fusion entre Aedifica et Cofinimmo.
- Nexi présentera son plan d'affaires et ses résultats pour l'exercice 2025 le 5 mars.
- Telenor va vendre sa participation dans la société thaïlandaise True Corp. pour 39 milliards de couronnes norvégiennes.
- Nyxoah annonce un investissement visant à accroître sa capacité de production en Belgique.
D'Amérique du Nord
- Le Congrès est sur le point d'obtenir le pouvoir d'examiner l'export de puces d'IA vers la Chine, ce qui contrarierait les projets de la Maison Blanche, notamment au sujet des H200 de Nvidia.
- Apple va tenter à nouveau de faire de Siri une vraie IA. Le groupe développerait par ailleurs une broche portable dotée d'une intelligence artificielle, selon The Information.
- Eaton va se séparer de sa division automobile, rapporte Bloomberg.
- Meta généralise les publicités sur Threads, sa plateforme rivale de X.
- Honeywell et Flexjet trouvent un compromis et renouvellent leur contrat à long terme jusqu'en 2035.
D'Asie et d'ailleurs
- Fortescue confirme ses prévisions pour les expéditions 2026.
- Honda se lance dans le vélo électrique.
Lectures
- Dans la tête de Trump sur le revirement au Groenland (Wall Street Journal).
- Lutnick chahuté lors d'un dîner à Davos, Lagarde quitte la salle (Financial Times).
- Etats-Unis-Canada, 1763-1903 : la fabrique d'une frontière (L'Histoire).
- Le véritable danger représenté par Donald Trump (The Economist, avec une image de une très réussie).
- 12 moment stupides du discours de Trump à Davos (Intelligencer, en anglais).
- Quand le talent gap menace l’industrie (L'ADN).
- Le président Trump obtiendra un troisième mandat même sans défier la Constitution (Politico).