En France
- Parmi les résultats du jour :
- Uber, Stellantis et Nvidia s'associent pour déployer 100 000 véhicules autonomes dès 2027.
- Publicis rachète Hepmil Media à Singapour.
- Pernod Ricard réalise une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros.
- UniCredit prévoit de limiter au maximum les actifs confiés à Amundi d'ici à la mi-2027, selon Bloomberg.
- Altheora va refinancer ses OC avec de nouvelle obligations.
- Carmat décale la publication de ses comptes.
- Calibre va racheter des BSA en soldes.
- Drone Volt va émettre de nouveaux BSA.
- Les principales publications du jour : Séché, M6 Métropole Télévision, Vétoquinol, Infotel, DBV, Eagle Football, HF Company, Don't Nod, Sopra, Lectra, Manitou, Sogeclair, Claranova, Compagnie des Alpes, Haulotte, Assystem, Charwood, Invibes… Le reste ici.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- UBS Group dépasse les attentes et voit son bénéfice du troisième trimestre grimper à 2,5 milliards de dollars.
- Banco Santander améliore ses bénéfices.
- Equinor annonce un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre en baisse plus forte que prévu.
- GSK relève ses prévisions.
- Adidas confirme les indications données la semaine dernière malgré le ralentissement des ventes aux Etats-Unis (la société avait relevé ses prévisions).
- Deutsche Bank publie des résultats en hausse.
- Mercedes-Benz subit une chute du bénéfice au troisième trimestre.
- Fortum publie un T3 inférieur aux prévisions.
- Logitech améliore nettement ses résultats au T2 fiscal.
- Adyen enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses prévisions.
- Aston Martin Lagonda creuse ses pertes.
- Straumann confirme ses prévisions.
- Temenos relève ses prévisions.
- Moncler publie légèrement au-dessus du consensus au T3.
- Amrize relève ses prévisions.
- Nokia a terminé en hausse de 21% hier après l'annonce de l'acquisition par Nvidia de 2,9% du capital pour 1 MdUSD.
- Les actions de Philips ont perdu 6% hier après que la FDA a constaté des violations qualité dans des usines de dispositifs médicaux aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
- Le CEO de Gerresheimer, Dietmar Siemssen, démissionné après une série d'avertissements.
- Saab obtient une commande de 46 millions de dollars pour des radars Giraffe 1X auprès de l'armée américaine.
- BASF lancera un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros en novembre.
- La CMA autorise la fusion entre Primary Health Properties et Assura.
- Roche obtient un marquage CE pour un test détectant le virus de la dengue.
- Leonardo a entamé un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres pour la vente d'une participation de 9,4% dans la société aérospatiale Avio.
- Enagas finalise l'acquisition de 51% d'Axent Infraestructuras.
- Pierer Mobility va convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de changer de nom pour devenir Bajaj Mobility.
- U-Blox obtient le consentement des actionnaires pour le retrait de la cote.
- Les principales publications du jour : Banco Santander, UBS Group, GSK, Deutsche Bank, Equinor, Mercedes-Benz, Adyen, Glencore, BASF, Aena, Adidas, Endesa, Naturgy Energy…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Teradyne (+22%), Bloom Energy (+20%), Seagate (+4,5%), Booking (+4%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Mondelez (-5,8%), Costar (-4%)…
- Thermo Fisher s'apprête à racheter Clario, le fabricant de logiciels d'essais cliniques, pour 10 milliards de dollars, révèle le FT.
- The Western Union prévoit de lancer une monnaie stable adossée au dollar, selon WSJ.
- Ford Motor rappelle 174 853 véhicules aux USA.
- Apple va doter ses gammes MacBook Air, iPad mini et iPad Air d'écrans plus haut de gamme.
- Les principales publications du jour : Microsoft, Alphabet, Meta, Caterpillar, ServiceNow, Verizon, Boeing, KLA Corporation, Automatic Data Processing, MercadoLibre, CVS Health, Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Public Storage, Phillips 66, Garmin, Carvana, eBay…
D'Asie et d'ailleurs
- Advantest bondit de 20% après avoir relevé ses prévisions.
- SK Hynix voit toujours un avenir radieux pour ses produits.
- ZTE plonge après des résultats en berne.
- Les principales publications du jour : SK Hynix, Bank of China, Ping An Insurance, Keyence, Larsen & Toubro, NEC Corporation, Disco Corporation, Woolworths…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
