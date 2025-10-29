En France

D'Europe

  • Parmi les résultats du jour :
    • UBS Group dépasse les attentes et voit son bénéfice du troisième trimestre grimper à 2,5 milliards de dollars.
    • Banco Santander améliore ses bénéfices.
    • Equinor annonce un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre en baisse plus forte que prévu.
    • GSK relève ses prévisions.
    • Adidas confirme les indications données la semaine dernière malgré le ralentissement des ventes aux Etats-Unis (la société avait relevé ses prévisions).
    • Deutsche Bank publie des résultats en hausse.
    • Mercedes-Benz subit une chute du bénéfice au troisième trimestre.
    • Fortum publie un T3 inférieur aux prévisions.
    • Logitech améliore nettement ses résultats au T2 fiscal.
    • Adyen enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses prévisions.
    • Aston Martin Lagonda creuse ses pertes.
    • Straumann confirme ses prévisions.
    • Temenos relève ses prévisions.
    • Moncler publie légèrement au-dessus du consensus au T3.
    • Amrize relève ses prévisions.
  • Nokia a terminé en hausse de 21% hier après l'annonce de l'acquisition par Nvidia de 2,9% du capital pour 1 MdUSD.
  • Les actions de Philips ont perdu 6% hier après que la FDA a constaté des violations qualité dans des usines de dispositifs médicaux aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.
  • Le CEO de Gerresheimer, Dietmar Siemssen, démissionné après une série d'avertissements.
  • Saab obtient une commande de 46 millions de dollars pour des radars Giraffe 1X auprès de l'armée américaine.
  • BASF lancera un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros en novembre.
  • La CMA autorise la fusion entre Primary Health Properties et Assura.
  • Roche obtient un marquage CE pour un test détectant le virus de la dengue.
  • Leonardo a entamé un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres pour la vente d'une participation de 9,4% dans la société aérospatiale Avio.
  • Enagas finalise l'acquisition de 51% d'Axent Infraestructuras.
  • Pierer Mobility va convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de changer de nom pour devenir Bajaj Mobility.
  • U-Blox obtient le consentement des actionnaires pour le retrait de la cote.
