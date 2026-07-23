En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Nestlé enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Roche confirme ses objectifs annuels malgré un repli du chiffre d'affaires au premier semestre.
  • UniCredit clôt un S1 record, relève ses prévisions annuelles et annule son programme de rachat d'actions suite à son offre sur Commerzbank.
  • Nokia affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Deutsche Börse relève ses prévisions après une hausse de ses bénéfices.
  • Les ventes du Vyvgart d'Argenx bondissent au deuxième trimestre.
  • Moody's relève la perspective d'ASML à positive.
  • UBS ouvre un nouveau centre de conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis.
  • MPS reçoit les premiers retours positifs du marché sur l'offre publique d'achat et d'échange d'Intesa.
  • GSK obtient le feu vert de la FDA pour le Jideytro, son premier traitement contre le cancer du poumon.
  • Harald Christ ne briguera pas de nouveau mandat au conseil de surveillance de Commerzbank, selon le Handelsblatt.
  • Les principales publications du jour NestléSAPUniCreditNokiaRELXargenxDeutsche BörsePoste ItalianeGivaudan, Repsol, BE Semiconductor Industries.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Samsung lance trois nouveaux modèles pliables dotés de fonctions d'IA.
  • Bank of China émet 30 milliards de yuans (environ 3,9 milliards d'euros) d'obligations perpétuelles.
  • ICICI Bank fixe une orientation initiale pour sa première émission obligataire en dollars depuis près de 9 ans.
  • Mitsui et Penske soumettent une offre non contraignante pour acquérir le flottant de Penske Automotive.
  • Le bénéfice d'exploitation de Hyundai Motor recule de 21% au deuxième trimestre, sous les attentes.
  • Le bénéfice trimestriel de First Abu Dhabi Bank progresse, porté par la hausse des revenus opérationnels.
  • Emirates NBD affiche un bénéfice trimestriel stable malgré le conflit en Iran.
  • Les principales publications du jour : Hyundai Motor CompanyDiscoInfosysAdani PowerSamsung Biologics.

Lectures