Bourse : un déluge de publications

Les jeudis sont toujours les journées qui concentrent le plus de publications de résultats. En France, les regards se tournent ce matin vers TotalEnergies, BNP Paribas, STMicroelectronics et Thales. Ailleurs en Europe, Nestlé, Roche, Unicredit ou encore Nokia sont à l'honneur. Le marché doit aussi digérer les résultats d'Alphabet et de Tesla.