En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- TotalEnergies annonce une hausse de 67 % de son bénéfice sous l'effet des cours du pétrole et des marges de raffinage.
- Le bénéfice de BNP Paribas bondit de 33% au S1 grâce au trading d'actions et au redressement de la banque de détail.
- Le chiffre d'affaires de STMicroelectronics progresse de 12,7% au T2.
- Thales confirme ses objectifs 2026 malgré un bénéfice net pénalisé par une charge exceptionnelle.
- Dassault Aviation publie des résultats et un chiffre d'affaires en forte hausse au premier semestre
- Sartorius Stedim Biotech affiche une croissance du chiffre d'affaires de 6,4% au S1 et confirme ses objectifs 2026.
- Boeing et Airbus dépassent les 300 commandes au salon du Bourget de Farnborough.
- Dassault Systèmes annonce l'acquisition d'ArisGlobal et confirme ses objectifs pour 2026.
- Les principales publications du jour : TotalEnergies, BNP Paribas, STMicroelectronics, Thales, Dassault Systèmes, Sartorius Stedim Biotech, Eurofins Scientific, Carrefour, Getlink.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Nestlé enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Roche confirme ses objectifs annuels malgré un repli du chiffre d'affaires au premier semestre.
- UniCredit clôt un S1 record, relève ses prévisions annuelles et annule son programme de rachat d'actions suite à son offre sur Commerzbank.
- Nokia affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Deutsche Börse relève ses prévisions après une hausse de ses bénéfices.
- Les ventes du Vyvgart d'Argenx bondissent au deuxième trimestre.
- Moody's relève la perspective d'ASML à positive.
- UBS ouvre un nouveau centre de conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis.
- MPS reçoit les premiers retours positifs du marché sur l'offre publique d'achat et d'échange d'Intesa.
- GSK obtient le feu vert de la FDA pour le Jideytro, son premier traitement contre le cancer du poumon.
- Harald Christ ne briguera pas de nouveau mandat au conseil de surveillance de Commerzbank, selon le Handelsblatt.
- Les principales publications du jour : Nestlé, SAP, UniCredit, Nokia, RELX, argenx, Deutsche Börse, Poste Italiane, Givaudan, Repsol, BE Semiconductor Industries.
D'Amérique du Nord
- Alphabet dépasse les attentes au T2 avec des revenus cloud quasiment doublés et relève ses prévisions d'investissements.
- Tesla déçoit au 2e trimestre malgré des ventes record, les investissements pèsent sur la trésorerie.
- Texas Instruments anticipe une reprise portée par l'industrie et les centres de données d'IA.
- IBM abaisse ses perspectives de croissance après une chute de ses ventes de serveurs dédiés aux grands centres de données
- Nvidia fait don d'un supercalculateur à une université militaire américaine.
- Amazon visé par une enquête du Sénat américain sur l'influence chinoise, selon Bloomberg News.
- Intel et AMD signent des contrats de serveurs à long terme avec des clients chinois sur fond de hausse des prix.
- Les principales publications du jour : Intel, RTX, T-Mobile US, Thermo Fisher Scientific, Union Pacific, Lockheed Martin, Newmont, Blackstone, Freeport-McMoRan, Comcast, Norfolk Southern, Honeywell International, Nasdaq,
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung lance trois nouveaux modèles pliables dotés de fonctions d'IA.
- Bank of China émet 30 milliards de yuans (environ 3,9 milliards d'euros) d'obligations perpétuelles.
- ICICI Bank fixe une orientation initiale pour sa première émission obligataire en dollars depuis près de 9 ans.
- Mitsui et Penske soumettent une offre non contraignante pour acquérir le flottant de Penske Automotive.
- Le bénéfice d'exploitation de Hyundai Motor recule de 21% au deuxième trimestre, sous les attentes.
- Le bénéfice trimestriel de First Abu Dhabi Bank progresse, porté par la hausse des revenus opérationnels.
- Emirates NBD affiche un bénéfice trimestriel stable malgré le conflit en Iran.
- Les principales publications du jour : Hyundai Motor Company, Disco, Infosys, Adani Power, Samsung Biologics.
Lectures
- Google était une bouée de sauvetage pour les éditeurs. Aujourd'hui, certains envisagent de couper les ponts (Wall Street Journal)
- Au Vatican, les Américains étendent leur influence sur l’Eglise catholique (Le Monde)
- Le Japon stupéfait par le rythme de sommeil exténuant de la Première ministre (New York Times)
- Pete Hegseth, tu appelles ça une traction ? (The Atlantic)
- Les États-Unis ont perdu 75 000 emplois manufacturiers depuis l’investiture de Trump (Le Grand Continent)