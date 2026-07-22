En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus vise un Ebit ajusté de 12-13 MdEUR en 2029 et lance un vaste plan de rachat d'actions dans le cadre de ses nouveaux objectifs à moyen terme.
- TotalEnergies finalise l'investissement pour le développement du sous-projet Umm Shaif Gas Cap à Abu Dhabi.
- Sanofi resserre son Comité exécutif à compter du 1er septembre 2026 et renforce ses capacités de fusions-acquisitions.
- Ipsen a bouclé l'acquisition de Memo Therapeutics.
- GTT remporte une commande pour la conception des cuves d'un méthanier.
- Vallourec remporte un contrat auprès d'Allseas pour la fourniture de line pipes destinés au projet Atapu 2.
- Rémy Cointreau tient son Assemblée générale le 21 juillet 2026.
- OPmobility confirme ses objectifs 2026 malgré un recul des ventes impacté par la faiblesse européenne et la dépréciation du dollar, le bénéfice net semestriel progressant.
- Les revenus locatifs bruts d'Icade reculent de 4,5% au S1, le groupe confirme ses objectifs 2026.
- Les principales publications du jour : Dassault Aviation, Alstom, Gecina, Valeo, ID Logistics, OPmobility, Ipsos, Icade, Fnac Darty, GL Events, Synergie, Groupe CRIT, Riber, Sogeclair, Prodways.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Banco Santander a dégagé un nouveau bénéfice record au premier semestre.
- Equinor publie un résultat opérationnel ajusté conforme aux attentes et lance la troisième tranche de son rachat d'actions pour 1,1 MdUSD.
- ASML livre ses premiers composants High NA à Albany NanoTech dans l'État de New York pour la recherche en semi-conducteurs.
- HSBC fusionne sept départements à Hong Kong avec Hang Seng Bank.
- Shell a redémarré une unité de distillation de brut à sa raffinerie de Pernis aux Pays-Bas après une panne.
- Iberdrola va racheter le fournisseur finlandais d'électricité Caruna.
- Rio Tinto signe un accord quinquennal avec SuperChar pour réduire les émissions de ses raffineries d'alumine via des biogranulés.
- Moody's envisage de relever la note d'UniCredit après son offre sur Commerzbank.
- Les principales publications du jour : Banco Santander, Iberdrola, Unicredit, Equinor, DSV A/S, Deutsche Börse, Lonza, Naturgy Energy, KONE, VAT, Fresnillo, Koninklijke KPN, Norsk Hydro, Moncler.
D'Amérique du Nord
- Super Micro dépasse les 60 milliards de dollars de commandes grâce à la demande en serveurs d'IA.
- Wistron inaugure une usine de 700 MUSD au Texas pour la production de systèmes d'IA.
- Mistral et Microsoft s'associent dans un accord d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour les centres de données et les services IA en entreprise.
- OpenAI nomme David Velez et Robin Vince aux conseils d'administration de sa fondation et de son entité d'intérêt public.
- Goldman Sachs crée une plateforme de marchés privés pour ses clients fortunés, selon une note interne.
- Palo Alto Networks prévoit d'acquérir Embrace pour renforcer la surveillance de la performance des applications.
- Alaska Air ajoute quatre Boeing cargo en leasing à sa flotte de fret.
- Les principales publications du jour : Alphabet, Tesla, Philip Morris International, GE Vernova, Texas Instruments, International Business Machines, Southern Copper, AT&T, Chubb, ServiceNow, CSX, CME, Moody's, Kinder Morgan.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung en discussions pour investir dans Mistral sur la base d'une valorisation de 20 milliards d'euros, selon le FT.
- Innolight lance son introduction en bourse de 55 milliards de dollars de Hong Kong (environ 6,1 milliards d'euros) avec Tencent et Alibaba parmi les investisseurs de référence.
- S&P confirme les notes de Samsung et relève sa perspective à positive.
- SK Hynix dément les rumeurs de rachat de l'usine d'Intel dans l'Ohio.
- Fitch confirme la note A de PetroChina avec une perspective stable.
- InMobi, soutenu par SoftBank, mandate des banques pour une introduction en bourse d'un milliard de dollars.
- Le bénéfice d'América Móvil bondit de 9% au deuxième trimestre.
- Les principales publications du jour : América Móvil, Wal-Mart de México, Adani Power, WEG, Grupo Financiero Banorte, Adani Green Energy.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le pays du Golfe devenu la cible la plus facile de l’Iran (Financial Times)
- Les marchés de prédiction font émerger un nouveau type de délit d'initié (Bloomberg)
- Il se passe quelque chose d'étrange sous la surface du marché boursier (Wall Street Journal)
- L’Amérique d’abord, le football ensuite (Politico)
- La guerre des microsecondes : comment la physique a pris le contrôle de Wall Street (Zonebourse)
- Le maire d’Alès, menacé de mort par la DZ Mafia, exfiltré de son domicile par le Raid (Le Figaro)