En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus vise un Ebit ajusté de 12-13 MdEUR en 2029 et lance un vaste plan de rachat d'actions dans le cadre de ses nouveaux objectifs à moyen terme.
  • TotalEnergies finalise l'investissement pour le développement du sous-projet Umm Shaif Gas Cap à Abu Dhabi.
  • Sanofi resserre son Comité exécutif à compter du 1er septembre 2026 et renforce ses capacités de fusions-acquisitions.
  • Ipsen a bouclé l'acquisition de Memo Therapeutics.
  • GTT remporte une commande pour la conception des cuves d'un méthanier.
  • Vallourec remporte un contrat auprès d'Allseas pour la fourniture de line pipes destinés au projet Atapu 2.
  • Rémy Cointreau tient son Assemblée générale le 21 juillet 2026.
  • OPmobility confirme ses objectifs 2026 malgré un recul des ventes impacté par la faiblesse européenne et la dépréciation du dollar, le bénéfice net semestriel progressant.
  • Les revenus locatifs bruts d'Icade reculent de 4,5% au S1, le groupe confirme ses objectifs 2026.
  • Les principales publications du jour : Dassault AviationAlstomGecinaValeoID LogisticsOPmobilityIpsosIcade, Fnac DartyGL EventsSynergieGroupe CRITRiberSogeclair, Prodways.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Banco Santander a dégagé un nouveau bénéfice record au premier semestre.
  • Equinor publie un résultat opérationnel ajusté conforme aux attentes et lance la troisième tranche de son rachat d'actions pour 1,1 MdUSD.
  • ASML livre ses premiers composants High NA à Albany NanoTech dans l'État de New York pour la recherche en semi-conducteurs.
  • HSBC fusionne sept départements à Hong Kong avec Hang Seng Bank.
  • Shell a redémarré une unité de distillation de brut à sa raffinerie de Pernis aux Pays-Bas après une panne.
  • Iberdrola va racheter le fournisseur finlandais d'électricité Caruna.
  • Rio Tinto signe un accord quinquennal avec SuperChar pour réduire les émissions de ses raffineries d'alumine via des biogranulés.
  • Moody's envisage de relever la note d'UniCredit après son offre sur Commerzbank.
  • Les principales publications du jour : Banco Santander, Iberdrola, UnicreditEquinorDSV A/SDeutsche BörseLonzaNaturgy EnergyKONEVAT, FresnilloKoninklijke KPNNorsk HydroMoncler.

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Samsung en discussions pour investir dans Mistral sur la base d'une valorisation de 20 milliards d'euros, selon le FT.
  • Innolight lance son introduction en bourse de 55 milliards de dollars de Hong Kong (environ 6,1 milliards d'euros) avec Tencent et Alibaba parmi les investisseurs de référence.
  • S&P confirme les notes de Samsung et relève sa perspective à positive.
  • SK Hynix dément les rumeurs de rachat de l'usine d'Intel dans l'Ohio.
  • Fitch confirme la note A de PetroChina avec une perspective stable.
  • InMobi, soutenu par SoftBank, mandate des banques pour une introduction en bourse d'un milliard de dollars.
  • Le bénéfice d'América Móvil bondit de 9% au deuxième trimestre.
  • Les principales publications du jour : América Móvil, Wal-Mart de México, Adani PowerWEGGrupo Financiero BanorteAdani Green Energy.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures