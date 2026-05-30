Malgré une guerre qui ravive les tensions inflationnistes, pousse les banques centrales à durcir leur discours et ramène les obligations d'Etat près de leurs sommets, les grands indices boursiers montent éperdument pour atteindre de nouveaux records.

Depuis le début de l’année, le S&P 500 s’adjuge près de 10%, le Nasdaq 100 environ 19% et le STOXX 600 environ 8%.

La guerre a pourtant un impact économique tangible. Les chocs énergétiques peuvent provoquer une inflation aussi rapide à monter qu’à refluer, mais les grandes banques centrales semblent néanmoins se diriger vers de nouvelles hausses de taux en juin ou plus tard dans l’année. Même en cas de cessez-le-feu durable à court terme, ni les flux énergétiques ni les cours du pétrole ne devraient se normaliser immédiatement.

Et bien qu’on ne parle que d’accord et de cessez-le-feu, des questions centrales restent en suspens – notamment à propos de l’enrichissement d’uranium –, ce qui indique que les incertitudes pourraient s’installer durablement, même après une désescalade. Rappelons que lorsque Donald Trump avait déclaré la guerre à l’Iran, il avait promis la fin du régime et l’impossibilité pour l’Iran de mener à bien son programme nucléaire. Trois mois plus tard, force est de constater que l’Iran a mieux résisté que prévu.

Dans ce contexte, les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, de la zone euro et des Etats-Unis ont toutes orienté leur communication vers une, voire plusieurs hausses de taux cette année. L’issue de la guerre et l’ampleur réelle de son effet inflationniste détermineront le rythme de ce durcissement.

A première vue, les investisseurs semblent donc fermer les yeux et se boucher les oreilles à propos de la détérioration du décor macroéconomique. Mais cet optimisme n’est pas nécessairement irrationnel. Il repose d’abord sur des bénéfices solides, en particulier aux Etats-Unis.

La saison des résultats du premier trimestre a été très favorable aux entreprises américaines. Les sociétés du S&P 500 ont enregistré leur plus forte progression des bénéfices depuis 2021, quand la comparaison se faisait avec 2020. Les prévisions de bénéfices pour 2026 ont ainsi été révisées à la hausse, aussi bien pour les Mag7, attendues à 34,9% contre 24,3% au 31 mars, que pour le reste de l’indice, attendu à 17,9% contre 14,7% il y a deux mois.

Le cœur du mouvement reste évidemment l’intelligence artificielle. Les bénéficiaires de l’infrastructure IA représenteraient près de la moitié de la hausse des bénéfices du S&P 500, selon les analystes de Goldman Sachs. Les dépenses d’investissement des hyperscalers continuent d’augmenter et sont estimées à environ 750 milliards de dollars cette année.

La question de la rentabilité de ces investissements reste centrale. Elle dira si un tel rythme peut être justifié dans les prochaines années. Mais, pour l’instant, toute la chaîne de valeur en bénéficie. La plupart de ces dépenses sont encore à venir et les ratios de valorisation de ces acteurs ne paraissent pas particulièrement délirants.

En Europe, la dynamique est différente. Il faut rappeler que la hausse du STOXX 600 s’est surtout construite avant la guerre. Depuis le début du mois de mars, l’indice ne progresse que d’environ 2%. Cette performance reste honorable, d’autant que la saison des résultats a été plus que correcte, en grande partie grâce aux valeurs énergétiques.

Mais le STOXX 600 ne bénéficie pas de la même concentration de mégacaps IA que le S&P 500 ou le Nasdaq. De plus, l’économie européenne a été davantage touchée par la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, ce qui pousse la BCE à être plus encline que la Fed a agir sur ses taux lors de la réunion de juin.

L’optimisme européen est donc moins robuste qu’outre-Atlantique. En Europe, le marché soutient plutôt l’idée de valorisations moins tendues, de bénéfices corrects et d’espoir que le pire soit évité.

Enfin, dans cette configuration de marché haussier mais hautement concentré, on peut facilement être frustré et avoir l’impression de passer à côté du rendement qu’offre le marché, notamment pour les ‘stock-pickers value’ dont l’objectif est de long terme. Rappelons qu’il est souvent plus intelligent de maintenir son cap et de ne pas changer de stratégie en l’absence de raisons personnelles.