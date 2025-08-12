En France
- Les volumes de trading d'Euronext ont progressé en juillet sur un an.
- Valneva confirme ses prévisions 2025 à l'issue du S1.
- Eutelsat fournira des services de connectivité par satellite à l'entreprise indienne Nelco.
- SMCP récupère 15,5% de son capital sur décision judiciaire.
- Rapid Nutrition lance une nouvelle plateforme de commerce en ligne.
- Pet Service Holding annonce l’acquisition de Petlux.
Dans le vaste monde
D'Europe
- BBVA maintient son OPA sur Banco de Sabadell.
- Hannover Re affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires de réassurance au premier semestre.
- Entain prévoit un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.
- Pagegroup affiche une chute de profits au premier semestre en raison d'un ralentissement des embauches.
- Merck KGaA veut émettre 4 milliards de dollars d'obligations pour l'achat de SpringWorks.
- Vestas ajoute 950 MW à son carnet de commandes du troisième trimestre aux Etats-Unis.
- Systemair achète un fabricant de ventilateurs industriels en Inde.
- Mutares rachète la division grues de Hyva. Mutares qui confirme les perspectives à 2025 et à moyen terme.
- Marks & Spencer a rétabli ses services click and collect après leur arrêt en juin suite à une cyberattaque.
- Sonova dévoile le premier appareil auditif intra-auriculaire rechargeable et personnalisé.
- Theon va investir 15 millions de dollars dans l’américain Kopin pour développer des technologies de défense en réalité augmentée aux Etats-Unis et en Europe.
- ISS affiche un résultat opérationnel inférieur aux attentes mais renforce son programme de rachat d'actions.
- Tecan affiche un bénéfice et des ventes en baisse au premier semestre.
- Komax en pertes au S1.
- Spirax annonce une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Polypeptide accroît ses revenus et ses pertes.
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : AST SpaceMobile (+11,7%)...
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Pubmatic (-24%), Eastman Kodak (-6,6%)…
- Trump ouvre la porte à la vente d'une version des puces d'IA de prochaine génération de Nvidia en Chine, si le modèle est moins avancé que celui vendu aux USA (et moyennement finance).
- Musk annonce que xAI va intenter une action en justice contre Apple au sujet des classements de l'App Store.
- Paramount obtient les droits exclusifs de l'UFC aux Etats-Unis pour un montant de 7,7 milliards de dollars auprès de TKO Group.
- Sinclair envisage des fusions pour ses activités de radiodiffusion, selon CNBC.
D'Asie et d'ailleurs
- SoftBank en est au stade du choix des banques d'affaires qui porteront l'introduction en bourse de l'application de paiement PayPay aux Etats-Unis, selon plusieurs sources.
- Une explosion tue deux personnes et en blesse dix sur un site de US Steel (désormais filiale de Nippon Steel) aux Etats-Unis.
- Selon Elliott, Sumitomo Realty doit revoir ses ambitions à la hausse et accélérer la mise en œuvre de la politique envisagée.
