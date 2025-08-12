En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Les volumes de trading d'Euronext ont progressé en juillet sur un an.
  • Valneva confirme ses prévisions 2025 à l'issue du S1.
  • Eutelsat fournira des services de connectivité par satellite à l'entreprise indienne Nelco.
  • SMCP récupère 15,5% de son capital sur décision judiciaire.
  • Rapid Nutrition lance une nouvelle plateforme de commerce en ligne.
  • Pet Service Holding annonce l’acquisition de Petlux.
  • Les principales publications du jour : Viel, Hexaom

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BBVA maintient son OPA sur Banco de Sabadell.
  • Hannover Re affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires de réassurance au premier semestre.
  • Entain prévoit un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.
  • Pagegroup affiche une chute de profits au premier semestre en raison d'un ralentissement des embauches.
  • Merck KGaA veut émettre 4 milliards de dollars d'obligations pour l'achat de SpringWorks.
  • Vestas ajoute 950 MW à son carnet de commandes du troisième trimestre aux Etats-Unis.
  • Systemair achète un fabricant de ventilateurs industriels en Inde.
  • Mutares rachète la division grues de Hyva. Mutares qui confirme les perspectives à 2025 et à moyen terme.
  • Marks & Spencer a rétabli ses services click and collect après leur arrêt en juin suite à une cyberattaque.
  • Sonova dévoile le premier appareil auditif intra-auriculaire rechargeable et personnalisé.
  • Theon va investir 15 millions de dollars dans l’américain Kopin pour développer des technologies de défense en réalité augmentée aux Etats-Unis et en Europe.
  • ISS affiche un résultat opérationnel inférieur aux attentes mais renforce son programme de rachat d'actions.
  • Tecan affiche un bénéfice et des ventes en baisse au premier semestre.
  • Komax en pertes au S1.
  • Spirax annonce une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Polypeptide accroît ses revenus et ses pertes.
  • Les principales publications du jour : Hannover Re, Demant, Spirax ISS, Tecan, Bell Food

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

