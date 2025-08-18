En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le vaccin de Valneva contre le chikungunya autorisé au Canada pour les 12 ans et plus.
- Riber vend deux machines de production en Asie.
- Capital B continue à lever des fonds pour acheter des bitcoins.
- Le regroupement des actions Hopium à raison de 80 anciennes pour 1 nouvelle est effectif. Pour l'anecdote, cette opération technique fait que la société ne sera plus la penny stock la moins chère de la cote (a priori, c'est Vergnet qui va récupérer le flambeau).
- Les principales publications du jour : Auplata… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les actions de Standard Chartered sous pression après qu'un parlementaire américain a demandé l'ouverture d'une enquête pour l'énième fois.
- Le Wegovy de Novo Nordisk obtient une autorisation accélérée de la FDA pour le traitement de la maladie hépatique MASH.
- Le PDG de Renk Group, Alexander Sagel, a déclaré que l’entreprise pourrait transférer sa production d’armes d’Allemagne vers les Etats-Unis dans un délai de dix mois, à la suite de la suspension des exportations d’armes allemandes vers Israël.
- TAG Immobilien va acquérir un portefeuille immobilier locatif en Pologne pour 2,4 milliards de zlotys (environ 563 MEUR).
- SKF cède une activité aéronautique aux Etats-Unis à Carco PRP.
- Assa Abloy acquiert la société américaine de logiciels de sécurité physique SiteOwl.
- Youngtimers clôture l'acquisition de Richmond Funds Management.
- U-Blox accepte une offre de rachat d'Advent à 135 CHF par action, soit 1,05 MdCHF.
- Plus500 annonce un programme de rachat d'actions de 90 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : HIAG Immobilien, Nyxoah…
D'Amérique du Nord
- Les efforts de Pfizer dans le traitement de la drépanocytose s'enlisent après l'échec d'un essai clinique.
- Tesla accorderait des remises allant jusqu'à 40% aux loueurs britanniques pour écouler ses véhicules, selon le Times.
- L'opérateur mobile ukrainien Kyivstar fait ses débuts à Wall Street.
- Les principales publications du jour : Palo Alto Networks, Fabrinet…
D'Asie et d'ailleurs
- Petrobras envisage d'investir dans Raizen pour revenir sur le marché de l'éthanol, rapporte O Globo.
- com rachète le distributeur alimentaire hongkongais Kai Bo Food Supermarket.
- JSW Steel et POSCO envisagent d'implanter une aciérie en Inde.
- Les principales publications du jour : Westpac…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les entreprises européennes continuent à se tourner vers Wall Street pour leurs IPO (Wall Street Journal, en anglais).
- Des trains aux chars : cette usine d'Alstom qui incarne le réarmement de l'Allemagne (Les Echos).
- Village People, la MAGA bonne affaire des fils Belolo (Le Monde).
- La CIA, l'artiste et le code resté indéchiffrable pendant 35 ans (Financial Times, en anglais).
- Aux Etats-Unis, après l'Est et l'Ouest, l'heure du Sud (Bloomberg, en anglais).
- Les investisseurs perdent des milliards sur les penny stocks américaines alors que les escroqueries de type "pump and dump" se multiplient (Financial Times, en anglais).