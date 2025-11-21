En France

  • Veolia rachète l'américain Clean Earth, spécialiste des déchets dangereux, pour 3 milliards de dollars.
  • ArcelorMittal appelle à l'adoption urgente d'un contingent tarifaire européen et rassure ses clients européens.
  • Stellantis envisage la construction d'une usine de fabrication en Arabie saoudite.
  • Thales et le Conseil de cybersécurité des Emirats arabes unis vont collaborer sur trois projets liés à la cybersécurité.
  • Le Texas poursuit Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour avoir dissimulé l'inefficacité présumée de l'anticoagulant Plavix.
  • Eiffage remporte un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid.
  • Imerys a placé 600 millions d'euros d'obligations 2032 à 4%.
  • Ubisoft confirme ses objectifs mais ne respecte plus son convenant de ratio de levier, une situation qui devrait être réglée rapidement, selon la société. La cotation reprend ce matin à 10h00.
  • Le rejet du recours contre la décision AMF validant l'OPA sur Tarkett entraîne le redémarrage de l'offre du 24 novembre au 5 décembre.
  • Thierry Boiron va quitter son poste de directeur général délégué chez Boiron.
  • Hydrogen Refueling Solutions veut lever jusqu'à 10,4 MEUR par augmentation de capital à 1,90 EUR l'action.
  • Le retrait des ADS Genfit du Nasdaq est effectif.
  • Abionyx Pharma signe un partenariat stratégique exclusif avec SEBIA dans le sepsis.
  • La plateforme Cellvizio Gen 3 de Mauna Kea homologuée en Chine.
  • Néovacs procède à une réduction de capital motivée par des pertes en ramenant le nominal de son action de 0,05 à 0,005 EUR.
  Les principales publications du jour :

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Nestlé annonce le départ à la retraite de son responsable de la stratégie, Sanjay Bahadur.
  • Merck KGaA et Valo Health signent un accord potentiel de 3 milliards de dollars pour faire progresser les traitements contre la maladie de Parkinson.
  • UBS Group achève un rachat d'actions de 3 milliards de dollars.
  • Babcock améliore ses résultats.
  • EQT serait sur le point de conclure un accord de près de 2 milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone.
  • Canal+ obtient le renouvellement des droits de diffusion exclusifs des compétitions de clubs de l'UEFA.
  • CAE signe un accord avec Saab pour les plateformes de formation GlobalEye.
  • Hammerson acquiert la propriété exclusive du centre commercial britannique The Oracle.
  • Frasers achète un centre commercial en Ecosse.
  • Hennes & Mauritz va racheter un milliard de couronnes suédoises de ses propres actions.
  • Pierer Mobility cède les vélos Felt à leur actionnaire minoritaire.
  Les principales publications du jour : Ackermans, Babcock, Bekaert, Asos

D'Amérique du Nord

  • Netflix, Comcast et Paramount ont soumis leurs offres pour Warner Bros. Discovery, révèle le NYT.
  • GE Healthcare rachète Intelerad pour 2,3 milliards de dollars afin de se développer sur le marché des soins ambulatoires.
  • Copart perd 3% hors séance après ses trimestriels. Veeva lâche 6,7% après les siens. Intuit et Ross Stores gagnent en revanche 3%.
  • Sam Altman, d'OpenAI, craint l'offensive IA de Google, selon The Information.
  • Marsh & McLennan autorise le renouvellement d'un programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.
  • Citigroup change de directeur financier.
  Les principales publications du jour :

D'Asie et d'ailleurs

  • Les actions de BHP malmenées après des rumeurs de poursuite de l'arrêt des achats de minerai de fer par un important client chinois.
  • Le fondateur de CATL place des titres, l'action recule de 4%. CATL qui vise à redémarrer une importante mine de lithium chinoise d'ici début décembre, selon Bloomberg.
  Les principales publications du jour : Meituan, Malayan Banking

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

