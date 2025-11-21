En France
Annonces importantes (et moins importantes…
- Veolia rachète l'américain Clean Earth, spécialiste des déchets dangereux, pour 3 milliards de dollars.
- ArcelorMittal appelle à l'adoption urgente d'un contingent tarifaire européen et rassure ses clients européens.
- Stellantis envisage la construction d'une usine de fabrication en Arabie saoudite.
- Thales et le Conseil de cybersécurité des Emirats arabes unis vont collaborer sur trois projets liés à la cybersécurité.
- Le Texas poursuit Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour avoir dissimulé l'inefficacité présumée de l'anticoagulant Plavix.
- Eiffage remporte un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid.
- Imerys a placé 600 millions d'euros d'obligations 2032 à 4%.
- Ubisoft confirme ses objectifs mais ne respecte plus son convenant de ratio de levier, une situation qui devrait être réglée rapidement, selon la société. La cotation reprend ce matin à 10h00.
- Le rejet du recours contre la décision AMF validant l'OPA sur Tarkett entraîne le redémarrage de l'offre du 24 novembre au 5 décembre.
- Thierry Boiron va quitter son poste de directeur général délégué chez Boiron.
- Hydrogen Refueling Solutions veut lever jusqu'à 10,4 MEUR par augmentation de capital à 1,90 EUR l'action.
- Le retrait des ADS Genfit du Nasdaq est effectif.
- Abionyx Pharma signe un partenariat stratégique exclusif avec SEBIA dans le sepsis.
- La plateforme Cellvizio Gen 3 de Mauna Kea homologuée en Chine.
- Néovacs procède à une réduction de capital motivée par des pertes en ramenant le nominal de son action de 0,05 à 0,005 EUR.
- Les principales publications du jour :
Dans le vaste monde
D'Europe
- Nestlé annonce le départ à la retraite de son responsable de la stratégie, Sanjay Bahadur.
- Merck KGaA et Valo Health signent un accord potentiel de 3 milliards de dollars pour faire progresser les traitements contre la maladie de Parkinson.
- UBS Group achève un rachat d'actions de 3 milliards de dollars.
- Babcock améliore ses résultats.
- EQT serait sur le point de conclure un accord de près de 2 milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone.
- Canal+ obtient le renouvellement des droits de diffusion exclusifs des compétitions de clubs de l'UEFA.
- CAE signe un accord avec Saab pour les plateformes de formation GlobalEye.
- Hammerson acquiert la propriété exclusive du centre commercial britannique The Oracle.
- Frasers achète un centre commercial en Ecosse.
- Hennes & Mauritz va racheter un milliard de couronnes suédoises de ses propres actions.
- Pierer Mobility cède les vélos Felt à leur actionnaire minoritaire.
- Les principales publications du jour : Ackermans, Babcock, Bekaert, Asos…
D'Amérique du Nord
- Netflix, Comcast et Paramount ont soumis leurs offres pour Warner Bros. Discovery, révèle le NYT.
- GE Healthcare rachète Intelerad pour 2,3 milliards de dollars afin de se développer sur le marché des soins ambulatoires.
- Copart perd 3% hors séance après ses trimestriels. Veeva lâche 6,7% après les siens. Intuit et Ross Stores gagnent en revanche 3%.
- Sam Altman, d'OpenAI, craint l'offensive IA de Google, selon The Information.
- Marsh & McLennan autorise le renouvellement d'un programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.
- Citigroup change de directeur financier.
- Les principales publications du jour :
D'Asie et d'ailleurs
- Les actions de BHP malmenées après des rumeurs de poursuite de l'arrêt des achats de minerai de fer par un important client chinois.
- Le fondateur de CATL place des titres, l'action recule de 4%. CATL qui vise à redémarrer une importante mine de lithium chinoise d'ici début décembre, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Meituan, Malayan Banking…
Le reste de l'agenda mondial des publications
Lectures
- Fenêtres mal pensées, accusations de plagiat : les débuts poussifs de Windows en 1985 (Le Monde).
- Et si on assombrissait le soleil ? (Bloomberg, en anglais).
- La sombre vérité derrière le thon vendu en supermarché (Financial Times, en anglais).
- La théorie économique qui aurait pu sauver la présidence Trump (Noahopinion, en anglais).
- Le plus étonnant export de la Chine : ses outils de surveillance étatique (The Economist, en anglais).
- Trois choses à savoir sur l'avenir de l'électricité (MIT Technology Review, en anglais).
- SharkNinja a bâti un empire de 6 milliards de dollars en vendant des gadgets dont personne n'a besoin (Bloomberg, en anglais).
- Pourquoi Grok, l’IA du réseau social d’Elon Musk, X (ex-Twitter), est-il négationniste ? (Le Grand Continent).