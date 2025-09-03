Le leader norvégien du conseil en technologies de l'information enchaîne son troisième semestre de stagnation du chiffre d'affaires.

Il défend cependant son excellente profitabilité, avec une marge d'exploitation qui continue d'évoluer solidement dans un territoire à deux chiffres. En conséquence, Bouvet délivre le meilleur profit semestriel de son histoire.

Parfaitement capitalisée et hautement rentable, la société de conseil se distingue par un quasi-monopole sur un marché norvégien autrement très difficile d'accès. Ses partenariats historiques - par exemple avec Equinor ou l'administration fiscale - consolident encore davantage cette position privilégiée.

Le corollaire est une relative concentration du portefeuille de clients, puisque les dix premiers d'entre eux représentent les deux-tiers du chiffre d'affaires. Par ailleurs, près de la moitié dudit chiffre d'affaires découle de prestations assurées pour le compte du secteur public et gouvernemental.

En couronnes norvégiennes, Bouvet affiche un excellent historique de croissance à dix ans, avec un chiffre d'affaires multiplié par trois depuis 2015. Pour les investisseurs étrangers, la performance a souffert d'un effet de change défavorable lié à la dépréciation continue de la couronne par rapport au dollar et à l'euro.

Outre un paysage concurrentiel particulièrement clément et une rentabilité stratosphérique, une caractéristique du groupe est la nature de cette croissance, d'origine organique en très large partie ; il y a bien eu de petites acquisitions, mais celles-ci sont restées marginales.

En sus d'un généreux dividende, le groupe s'échange à des multiples de valorisation attractifs, avec une capitalisation boursière équivalente à environ dix fois le cash-flow libre estimé par les analystes de Zonebourse sur l'année 2025. Le risque de change reste toutefois une réalité avec laquelle il s'agira de composer.

En toile de fond, on observe que l'ensemble des sociétés de conseil en Europe s'échangent à nouveau à des multiples attractifs. En France, on pense par exemple aux cas de Neurones, Wavestone ou Alten, tous récemment discutés dans ces mêmes colonnes.