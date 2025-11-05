Bouygues publie un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros au titre des 9 premiers mois 2025, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 MEUR.
Son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a progressé de 5,5% à un peu plus de 1,81 MdEUR, une hausse portée par les métiers de la construction et Equans, et permettant une amélioration de sa marge des activités de 0,2 point à 4,3%.
A 41,9 MdsEUR, le chiffre d'affaires du conglomérat est resté quasi stable (+0,9% en données totales et +0,8% en organique), grâce notamment aux métiers de la construction et à la contribution sur 9 mois de La Poste Telecom.
'Dans un environnement mondial très incertain', Bouygues confirme viser en 2025 une légère croissance de son ROCA, et attend désormais un chiffre d'affaires proche de celui de l'année précédente (mais en légère croissance à changes constants).
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
