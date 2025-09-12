Le titre Bouygues s'installe au-dessus de ses supports immédiats, mais les acheteurs se heurtent toujours à une zone de blocage bien identifiée. La dynamique, positive sur le fond, peine encore à trouver le souffle nécessaire pour franchir ce plafond technique.

Depuis le début de l’année, le groupe de construction a progressé de 32,2%, malgré un repli de 1,6% sur un mois et un gain de 19,5% sur un an. Les cours évoluent actuellement au-dessus de la moyenne mobile 20 jours, mais en dessous de la moyenne mobile 50 jours, un signal d’hésitation dans le courant acheteur.

L’analyse des sommets et creux successifs confirme un parcours contrasté : après un point haut en mars 2024 suivi d’une correction, la tendance s’est inversée en fin d’année, ouvrant la voie à une reprise plus régulière au premier semestre 2025.

Des supports solides, une résistance tenace

La base graphique du titre repose sur deux supports majeurs, situés à 35,63 EUR et 34,34 EUR, qui confortent la structure actuelle. En revanche, la résistance clé à 39,61 EUR agit comme un plafond de marché, freinant la progression à court terme.

Un biais haussier sous surveillance

Le scénario reste orienté à la hausse tant que le seuil des 35,63 EUR demeure préservé. Une cassure franche de ce niveau invaliderait toutefois cette lecture et rouvrirait la voie à une phase corrective.