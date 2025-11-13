Bouygues Construction annonce que sa filiale suisse Losinger Marazzi va réaliser les nouveaux locaux des transports publics, ainsi qu'un nouveau bâtiment pour le service de secours et pour l'administration cantonale de Zoug, en Suisse.

'D'un montant de 242 millions de francs suisses, ce projet offrira des infrastructures fonctionnelles et un meilleur environnement de travail pour ces services publics essentiels à la population du canton de Zoug en plein développement', explique-t-il.

Au total, cet ensemble immobilier offrira une surface de plancher de 26 000 m². Les travaux, qui démarreront à l'été 2026, se termineront pour une livraison en 2030. Le projet vise le standard environnemental Minergie-P-ECO.