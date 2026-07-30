Bouygues dévoile un bénéfice net part du groupe en forte hausse

Malgré un environnement macro-économique et géopolitique volatil, le conglomérat a publié des comptes semestriels particulièrement encourageants, avec notamment le redressement opérationnel d'Equans et un bon niveau de désendettement.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 26,3 milliards d'euros, en légère baisse de 1,3% à change constants (-2,2% en données publiées, pénalisé par un effet de change négatif de 240 millions d'euros).



Le résultat net part du groupe a bondi de 114 millions d'euros pour atteindre 287 millions d'euros, malgré l'impact de la contribution exceptionnelle de 35 millions d'euros sur les bénéfices des grandes entreprises en France.



De son côté, le résultat opérationnel courant des activités a gagné 33 millions d'euros sur un an à 829 millions d'euros, grâce à la forte montée en puissance d'Equans qui est venu compenser les baisses sur Bouygues Telecom et TF1.



Concernant Equans, une entreprise de services multi-techniques pour les bâtiments, les infrastructures, les réseaux d'énergie et les installations industrielles, la marge opérationnelle s'est affichée en nette hausse de 5,2%. La direction a relevé son objectif de marge annuelle pour la société à au moins 5,2%, contre 5% précédemment.



Au niveau du carnet de commandes, il est sur des niveaux historiques à 27,6 milliards d'euros chez Equans et 33,4 milliards d'euros pour la division Construction.



Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Bouygues confirme viser un chiffre d'affaires stable à taux de change constants et le maintien de son résultat opérationnel courant des activités à un niveau historiquement élevé. Tout en restant attentif aux évolutions au Moyen-Orient et à la conjoncture globale, le groupe mise sur la diversité de son portefeuille pour préserver sa résilience.