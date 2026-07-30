Bouygues dévoile un bénéfice net part du groupe en forte hausse
Malgré un environnement macro-économique et géopolitique volatil, le conglomérat a publié des comptes semestriels particulièrement encourageants, avec notamment le redressement opérationnel d'Equans et un bon niveau de désendettement.
Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 26,3 milliards d'euros, en légère baisse de 1,3% à change constants (-2,2% en données publiées, pénalisé par un effet de change négatif de 240 millions d'euros).
Le résultat net part du groupe a bondi de 114 millions d'euros pour atteindre 287 millions d'euros, malgré l'impact de la contribution exceptionnelle de 35 millions d'euros sur les bénéfices des grandes entreprises en France.
De son côté, le résultat opérationnel courant des activités a gagné 33 millions d'euros sur un an à 829 millions d'euros, grâce à la forte montée en puissance d'Equans qui est venu compenser les baisses sur Bouygues Telecom et TF1.
Concernant Equans, une entreprise de services multi-techniques pour les bâtiments, les infrastructures, les réseaux d'énergie et les installations industrielles, la marge opérationnelle s'est affichée en nette hausse de 5,2%. La direction a relevé son objectif de marge annuelle pour la société à au moins 5,2%, contre 5% précédemment.
Au niveau du carnet de commandes, il est sur des niveaux historiques à 27,6 milliards d'euros chez Equans et 33,4 milliards d'euros pour la division Construction.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Bouygues confirme viser un chiffre d'affaires stable à taux de change constants et le maintien de son résultat opérationnel courant des activités à un niveau historiquement élevé. Tout en restant attentif aux évolutions au Moyen-Orient et à la conjoncture globale, le groupe mise sur la diversité de son portefeuille pour préserver sa résilience.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ;
- télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.