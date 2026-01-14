Depuis le 1er janvier 2026, Pierre-Éric Saint-André occupe les fonctions de directeur général de Bouygues Construction, succédant à Pascal Minault qui conserve la présidence du conseil d'administration. Le nouveau dirigeant intègre également le comité de direction générale du groupe.
Pierre-Éric Saint-André a souligné que l'entreprise dispose de "fondamentaux particulièrement solides" et s'est engagé à accompagner la transformation du secteur des bâtiments et travaux publics.
Cette réorganisation s'accompagne de nominations clés aux directions adjointes pour superviser les travaux publics, le bâtiment en France et les activités internationales, assurant ainsi une structure de commandement renforcée pour gérer les projets structurants sur les cinq continents.
Ainsi, depuis le 1er janvier, Bertrand Burtschell occupe le poste de directeur général adjoint de Bouygues Construction et de président de Bouygues Travaux Publics. Philippe Jouy, directeur général adjoint de Bouygues Construction, prend la responsabilité de l'ensemble des activités de Bâtiment à l'international. Enfin, Daniel Lopes est nommé directeur général des activités de Bâtiment en France.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
