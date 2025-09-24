Bouygues en haut de tableau du CAC, Morgan Stanley voit du potentiel

Bouygues compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris, Morgan Stanley ayant relevé son conseil de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours porté de 36 à 44 euros en raison notamment des bonnes performances affichées par sa filiale d'ingénierie Equans.



Vers 12h15, le titre gagne 0,9% tandis que l'indice-vedette recule de 0,3%.



Dans une note de recherche, Morgan Stanley souligne les solides performances de la filiale de services multi-techniques Equans, qui surpasse de son point de vue les attentes en termes de marge et de génération de trésorerie.



Au-delà de cette restructuration réussie, l'intermédiaire estime que la relance de la croissance du chiffre d'affaires d'Equans, ainsi qu'une reprise des acquisitions, pourraient continuer d'alimenter la revalorisation du titre.



L'analyste met par ailleurs en évidence le rendement du flux de trésorerie libre (FCF) attractif affiché par le conglomérat français, qu'il situe entre 9% et 11% sur la période 2025-2027, ce qui devrait lui permettre de réduire son endettement net à moins d'une fois l'Ebitda tout en limitant le risque sur les résultats, offrant ainsi un plancher relatif pour le cours de l'action.



Si sa cible laisse déjà apparaître un potentiel de hausse de 19%, Morgan dit percevoir une marge supplémentaire dans l'hypothèse où une consolidation devait se dessiner dans la paysage français des télécoms.