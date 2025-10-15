Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent avoir pris acte du rejet par Altice France de leur offre conjointe non engageante, soumise le 14 octobre, portant sur une part importante de ses activités télécoms.

Les trois opérateurs réaffirment la pertinence de leur projet industriel, qu'ils estiment bénéfique pour le marché français, les consommateurs et les salariés, en préservant la concurrence et en soutenant les investissements dans les infrastructures nationales.

Ils maintiennent leur offre et appellent à un dialogue constructif avec Altice et ses actionnaires afin d'examiner les conditions d'une possible concrétisation de ce projet.