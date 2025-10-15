Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange annoncent avoir pris acte du rejet par Altice France de leur offre conjointe non engageante, soumise le 14 octobre, portant sur une part importante de ses activités télécoms.
Les trois opérateurs réaffirment la pertinence de leur projet industriel, qu'ils estiment bénéfique pour le marché français, les consommateurs et les salariés, en préservant la concurrence et en soutenant les investissements dans les infrastructures nationales.
Ils maintiennent leur offre et appellent à un dialogue constructif avec Altice et ses actionnaires afin d'examiner les conditions d'une possible concrétisation de ce projet.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
