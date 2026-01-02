Bouygues précise les conditions de départ à la retraite de Pascal Grangé

Bouygues a communiqué sur la cessation du mandat social de Pascal Grangé, qui a prévu de partir à la retraite en 2026. Le groupe précise que son départ n'est assorti d'aucune condition financière particulière telle qu'une indemnité de départ ou de non-concurrence.

En complément de sa rémunération fixe d'un montant de 950 000 euros qui lui a été versée, Pascal Grangé pourrait percevoir une rémunération variable annuelle, une rémunération variable de long terme et des droits à la retraite supplémentaire. L'ensemble de ces éléments étant soumis à des conditions de performance, ils seront portés à l'appréciation des conseils d'administration concernés.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.