En complément de sa rémunération fixe d'un montant de 950 000 euros qui lui a été versée, Pascal Grangé pourrait percevoir une rémunération variable annuelle, une rémunération variable de long terme et des droits à la retraite supplémentaire. L'ensemble de ces éléments étant soumis à des conditions de performance, ils seront portés à l'appréciation des conseils d'administration concernés.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.