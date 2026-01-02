Bouygues précise les conditions de départ à la retraite de Pascal Grangé
Bouygues a communiqué sur la cessation du mandat social de Pascal Grangé, qui a prévu de partir à la retraite en 2026. Le groupe précise que son départ n'est assorti d'aucune condition financière particulière telle qu'une indemnité de départ ou de non-concurrence.
En complément de sa rémunération fixe d'un montant de 950 000 euros qui lui a été versée, Pascal Grangé pourrait percevoir une rémunération variable annuelle, une rémunération variable de long terme et des droits à la retraite supplémentaire. L'ensemble de ces éléments étant soumis à des conditions de performance, ils seront portés à l'appréciation des conseils d'administration concernés.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
