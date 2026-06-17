Situé dans la capitale, Podgorica, sur le site de l'actuel centre clinique du Monténégro, ce nouveau complexe hospitalier de 562 lits sera rattaché à la faculté de médecine de l'Université du Monténégro.
Le nouveau complexe bénéficiera d'un bloc opératoire complet comprenant 14 salles d'opération pour adultes et 5 salles pour enfants, de 117 lits de soins intensifs, d'un service d'urgences, d'installations pour la recherche en laboratoire, et de lieux d'enseignement et de formation médicale (bibliothèque, amphithéâtre).
Le CHU, conforme à la directive européenne sur la performance énergétique, vise une certification environnementale LEED de niveau silver.
La première étape, portant sur la finalisation de la conception, a été lancée en juin 2026, tandis que la phase d'exécution devrait intervenir courant 2027, au moment du bouclage du plan de financement."
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ;
- télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.