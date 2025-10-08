Bouygues Telecom annonce avoir été sélectionné par l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS) comme partenaire clé pour les Solutions de Réponse Rapide (SRR), dans le cadre du développement du Réseau Radio du Futur (RRF).
L'opérateur est désormais reconnu pour sa capacité à fournir des solutions de haut niveau pour les services en charge des missions de sécurité, de secours, d'aide médicale urgente, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes.
Le réseau d'accès radio 4G de Bouygues Telecom va devenir également accessible lors du déploiement de SRR sur l'ensemble du territoire métropolitain français en cas d'évènement ou de crise majeure, sécurisant l'accès aux communications critiques.
De plus, pour pallier les risques de saturation ou de panne, il mettra en oeuvre des Stations de Base Déployables (SBD) garantissant une couverture temporaire efficace sur plusieurs kilomètres pour les opérations de secours lors d'événements critiques.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.