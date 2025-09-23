Bouygues signe un contrat de 88 ME avec le gouvernement australien

Bouygues construction Australia a été sélectionnée par le gouvernement australien pour moderniser la station scientifique Davis en antarctique.



La rénovation de la station Davis permettra de renforcer la recherche scientifique et la présence de l'Australie en Antarctique.



Le projet, dont la part pour Bouygues Construction est de 150,5 millions de dollars australiens (soit 88 millions d'euros), débutera fin 2026 et devrait être livré en 2032.



La station Davis est la station antarctique la plus méridionale de l'Australie. Elle est située près des collines Vestfold, sur la côte Ingrid Christensen (Terre de la Princesse Élisabeth). La station se trouve à environ 20 km du bord de la banquise continentale.



' Ce projet représente un défi technique extraordinaire pour nos équipes, qui mettront à profit toute leur expertise en ingénierie et leur esprit d'innovation. Construire pour la vie, c'est aussi contribuer à la recherche scientifique dans les régions polaires afin de mieux comprendre le changement climatique dans notre monde. ' a décléré Pascal Minault, président-directeur général de Bouygues Construction.