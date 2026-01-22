Bouygues Telecom, Free et Orange discutent toujours d'un rachat de SFR
Le paysage français des télécoms n'a sans doute jamais été plus proche de passer de quatre à trois acteurs. Le trio Bouygues Telecom, Free et Orange confirme "l'existence de discussions avec le Groupe Altice" en vue de l'acquisition d'une grande partie de ses activités de télécommunications.
Bouygues Telecom, Free et Orange, regroupés en consortium, ont confirmé que des travaux de due diligences ont été engagés depuis le début janvier 2026. "Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font l'objet d'aucun accord à date", prennent-ils soin de préciser. Selon la formule consacrée, il n'y a aucune certitude que ce processus aboutisse.
BFM Business a révélé ce matin que le trio envisageait de relever à environ 20 milliards d'euros le prix proposé à Altice. Il y a quelques semaines, un montant de 17 MdsEUR avait circulé, mais des informations laissaient penser que le groupe de Patrick Drahi souhaitait obtenir 20 MdsEUR.
Un peu cher payé, mais...
"Un relèvement de l'offre d'une telle ampleur serait une surprise pour nous", concède Stephane Beyazian, d'Oddo BHF. A 8,2 fois son EBITDAaL 2027, le multiple d'Altice France serait généreux, surtout, selon le spécialiste, au regard d'une qualité d'actifs relativement médiocre et des transactions sectorielles récentes. Pour autant, la transaction pourrait s'avérer positive à un horizon de trois à quatre ans, sans intégrer le fait que la pression concurrentielle pourrait se réduire dans le secteur.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (76,9%) : prestations de téléphonie mobile (253 millions de clients à fin 2024 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,3 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (54,6%), Europe (21,8%), Afrique et Moyen-Orient (23,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (18,4%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3%) ;
- autres (1,7%).
