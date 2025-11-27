Bouygues Telecom se dote d'un Studio IA avec l'aide de Prisme.ai

La plateforme IA Agentique sécurisée Prisme.ai annonce un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le nouveau Studio IA, un environnement unifié qui structure et industrialise les usages d'IA pour les collaborateurs de l'opérateur.



Après une première expérimentation, Bouygues Telecom a souhaité "dépasser les usages conversationnels pour permettre aux équipes de concevoir, piloter et superviser leurs propres agents IA répondant aux besoins spécifiques de chaque direction métier".



Le Studio IA Bouygues Telecom offre à l'ensemble des directions métiers et IT un point d'accès unifié à l'IA générative. En parallèle, le groupe investit dans la formation de ses équipes pour leur permettre de s'approprier l'IA et d'en comprendre les usages.



Depuis son ouverture le 15 septembre, la plateforme compte déjà plus de 5000 collaborateurs inscrits, avec une moyenne d'environ 830 utilisateurs uniques par jour. En quelques semaines, plus de 800 agents IA ont été créés par les équipes métiers.