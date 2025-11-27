La plateforme IA Agentique sécurisée Prisme.ai annonce un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom pour alimenter le nouveau Studio IA, un environnement unifié qui structure et industrialise les usages d'IA pour les collaborateurs de l'opérateur.
Après une première expérimentation, Bouygues Telecom a souhaité "dépasser les usages conversationnels pour permettre aux équipes de concevoir, piloter et superviser leurs propres agents IA répondant aux besoins spécifiques de chaque direction métier".
Le Studio IA Bouygues Telecom offre à l'ensemble des directions métiers et IT un point d'accès unifié à l'IA générative. En parallèle, le groupe investit dans la formation de ses équipes pour leur permettre de s'approprier l'IA et d'en comprendre les usages.
Depuis son ouverture le 15 septembre, la plateforme compte déjà plus de 5000 collaborateurs inscrits, avec une moyenne d'environ 830 utilisateurs uniques par jour. En quelques semaines, plus de 800 agents IA ont été créés par les équipes métiers.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
