Bouygues unifie ses métiers bâtisseurs sous une unique "Division Construction"
Le groupe entame une transformation stratégique majeure de son organisation en regroupant, depuis le 1er janvier 2026, ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Cette nouvelle entité, "Division Construction", est dotée d'un chiffre d'affaires dépassant 27 milliards d'euros et sera dirigée par Pascal Minault.
Ce regroupement structurel vise à optimiser l'efficacité opérationnelle et à maximiser les synergies commerciales au sein d'un pôle employant 100 000 collaborateurs à travers 50 pays.
La gouvernance évolue avec une dissociation des fonctions chez Bouygues Construction, où Pierre-Eric Saint-André accède à la direction générale tandis que Pascal Minault conserve la présidence des trois filiales du pôle.
Selon Pascal Minault, cette intégration a pour objectif d'"accélérer le développement de chacun des Métiers de la Construction et d'en renforcer l'attractivité et la rentabilité".
Le directeur général du groupe Bouygues, Olivier Roussat, souligne que cette organisation permettra de mieux naviguer dans un environnement complexe en fédérant les expertises internes.
Le titre Bouygues a gagné 0,5% aujourd'hui à Paris et signe une progression de 2,6% depuis le début de l'année.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
