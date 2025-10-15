Bouygues va remette une offre conjointe pour l'acquisition de plusieurs activités d'Altice en France

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange remettent une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France.



Elle vise la plupart des actifs de l'opérateur SFR, mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d'outre-mer.



Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs considérés du groupe Altice en France et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.



L'activité ' B2B ' serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad ; l'activité ' B2C ' serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ; les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l'exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.



La répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.