Bouygues : vers une acquisition de Suit-Kote par Colas

Publié le 05/08/2025 à 09:15 Zonebourse.com

Colas, filiale de Bouygues, indique avoir signé un protocole d'accord visant à acquérir 100% des titres de la société américaine Suit-Kote, jusqu'alors détenus par la famille fondatrice Suits, pour un montant de plus de 450 millions de dollars.



Spécialisée en distribution de bitume liquide, fabrication de mélanges d'émulsion et services de construction et de préservation des chaussées, Suit-Kote représente plus de 750 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars.



La finalisation de l'opération est attendue à fin septembre et est soumise aux conditions de réalisation habituelles, notamment à l'expiration du délai réglementaire prévu par la législation antitrust américaine.