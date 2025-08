Bp : bénéfice ajusté meilleur que prévu au deuxième trimestre

bp a fait état mardi matin d'un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, les effets de son programme de contrôle des coûts étant venus s'ajouter à la vigueur de ses activités dans le gaz.



Le géant pétrolier britannique indique que son résultat ajusté des coûts de remplacement s'est établi à 2,35 milliards de dollars sur la période allant d'avril à juin, contre 2,75 milliards un an plus tôt et un consensus des analystes financiers fourni par l'entreprise établi à 1,82 milliard.



Malgré le démarrage de cinq projets depuis le début de l'année, le groupe a vu sa production reculer de 3% à 2,30 millions de barils d'équivalent pétrole par jour durant le trimestre.



Dans son communiqué, bp souligne surtout avoir cédé pour près de trois milliards de dollars d'actifs depuis le début de l'année, tandis que les économies réalisées dans le cadre de son programme de réductions de coûts totalisent désormais 1,7 milliard.



Avec l'arrivée prévue d'Albert Manifold en tant que nouveau président du conseil d'administration en date du 1er septembre, le directeur général Murray Auchincloss dit vouloir lancer un nouveau passage en revue des activités du groupe et mettre en place un nouveau plan d'évaluation des dépenses.



'Certains investisseurs pourraient être tentés d'y voir un catalyseur positif susceptible de permettre une réduction de la dette', réagissent les analystes de RBC.



'Cependant, cette décision pourrait être reportée afin de laisser le temps au nouveau président du conseil de revoir la stratégie d'allocation du capital', expliquent-ils.



Parallèlement, le dividende va être relevé de 4% à 8,32 cents par action, sans compter les 750 millions de dollars de rachats d'actions supplémentaires prévus au cours du troisième trimestre.



Suite à ces annonces, l'action bp progressait de 1,7% mardi matin à la Bourse de Londres.