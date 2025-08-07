Bp : Berenberg ajuste sa cible à la hausse

Berenberg relève sa recommandation sur bp à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 385 à 500 pence, remontant ses estimations de BPA de 11%/8% pour 2025/26 respectivement, en raison d'hypothèses plus élevées concernant le gaz et le raffinage.



Outre la publication de résultats 'nettement plus solides' au deuxième trimestre 2025, le broker met en avant les récentes nouvelles positives dans l'exploration, pointant en particulier le potentiel du champ de Bumerangue au Brésil.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 15,7x avec un rendement proche de 6%.