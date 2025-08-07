Bp : Berenberg relève sa recommandation

Berenberg relève sa recommandation sur bp à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 385 à 500 pence, remontant ses estimations de BPA de 11%/8% pour 2025/26 respectivement, en raison d'hypothèses plus élevées concernant le gaz et le raffinage.



Outre la publication de résultats 'nettement plus solides' au deuxième trimestre 2025, le broker met en avant les récentes nouvelles positives dans l'exploration, pointant en particulier le potentiel du champ de Bumerangue au Brésil.



'Le principal moteur de l'amélioration des perspectives est celle du free cash-flow, grâce à la baisse des dépenses d'investissement, aux progrès du programme de réduction des coûts et à la reprise des activités en aval', poursuit-il.