Bp cède une participation majoritaire dans Castrol

bp annonce avoir conclu un accord pour vendre à Stonepeak une participation de 65% dans Castrol, pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards de dollars, à la suite d'un examen stratégique approfondi de sa filiale spécialisée dans les lubrifiants.

"Cette transaction représente une étape importante dans l'engagement de bp à accélérer sa stratégie, notamment en simplifiant le portefeuille, en renforçant le bilan et en concentrant l'aval sur ses principales activités intégrées", explique-t-il.



La transaction devrait générer un produit net total d'environ 6 MdsUSD pour bp, dont environ 0,8 MdUSD de remboursement anticipé de dividendes futurs sur la participation conservée, un produit qui sera entièrement utilisé pour réduire la dette nette de bp.



La participation de 35% conservée par bp lui offrira une exposition au plan de croissance de Castrol pour les années à venir. Après une période de blocage de 2 ans, le groupe britannique aura la possibilité de vendre cette participation restante.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises. Une fois l'opération finalisée, bp nommera 2 membres au conseil d'administration de la nouvelle coentreprise.