Bp confie la recherche de son nouveau président à Amanda Blanc

Selon des informations rapportées par le Financial Times et confirmées par Reuters, le président par intérim de la compagnie pétrolière britannique, Ian Tyler a déclaré que "bp a sollicité son administratrice référente, Amanda Blanc, pour conduire le processus de sélection du prochain président du conseil d'administration".

Le 26 mai dernier, le conseil d'administration de bp avait annoncé qu'Albert Manifold ne siégerait plus en tant que président et administrateur, avec effet immédiat. "Cette décision fait suite à de graves préoccupations soulevées auprès du conseil d'administration concernant d'importantes normes de gouvernance, de surveillance et de conduite", avait expliqué la semaine dernière dans un communiqué le groupe pétrolier britannique.



"Albert a contribué à apporter une orientation et un rythme bienvenus à la transformation de bp. Cependant, le conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre des problèmes de surveillance de la gouvernance et de conduite qu'il juge inacceptables, et il a pris des mesures décisives", avait commenté Amanda Blanc, administratrice indépendante principale chez bp, dans ce communiqué.



Départ de William Lin



Par ailleurs, selon Reuters, le directeur de la division gaz et énergies bas carbone de bp, William Lin, devrait quitter le groupe pétrolier qui réorganise ses activités, a confirmé un porte-parole de l'entreprise, suite à la diffusion d'une note interne lundi le remerciant pour ses services.



Selon Oddo BHF, bp a annoncé le départ prévu de William Lin plus tard cette année, marquant un nouveau changement au sein de la haute direction en plein milieu d'une réorientation stratégique en cours.



Il quittera ses fonctions après plus de 30 ans de carrière, tout en restant à son poste jusqu'à la fin du troisième trimestre.



Un changement stratégique axé sur les hydrocarbures, sans lien avec le récent limogeage du président



Oddo BHF considère "ce départ comme globalement cohérent avec le pivotement de la nouvelle CEO, Meg O'Neill, vers le coeur de métier des hydrocarbures, suite à l'expansion décevante de bp dans les énergies renouvelables".



La direction simplifie le modèle opérationnel en deux segments (amont et aval), ce qui est susceptible d'entraîner une rationalisation supplémentaire de l'équipe dirigeante.



"Les perturbations récentes en matière de gouvernance - notamment le limogeage du président Albert Manifold et les multiples rotations de cadres dirigeants au cours des trois dernières années - mettent en évidence une instabilité de haut niveau au sein de l'entreprise. Néanmoins, la restructuration menée par M. O'Neill vise à réduire la complexité, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à améliorer les rendements pour les actionnaires", souligne le broker.



"Aucun lien explicite n'a été établi entre le départ de William Lin et les récents problèmes de gouvernance, ce qui suggère qu'il s'agit d'un réalignement stratégique plus large plutôt que d'un changement réactif", signale aussi l'analyste qui confirme sa recommandation neutre sur bp.



Ce mardi matin, le titre bp affiche une des plus fortes baisses du FTSE 100, perdant 1,63% à 527,15 pence.